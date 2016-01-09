Fujifilm, 15 Ocak tarihinde önemli duyurular yapacak

X-Pro2

X-Sistem fotoğraf makinesi ailesiyle aynasız fotoğraf makinesinde çok büyük bir yükseliş gerçekleştiren Fujifilm, 2016'nın ilk önemli duyurularını 15 Ocak tarihinde gerçekleştirecek.

Fujifilm'in 15 Ocak tarihli duyuruları kapsamında karşımıza X-Pro 2, X-E2s, X70 ve FineFix serisi zorlu şartlara dayanıklı XP90 fotoğraf makineleri çıkacak. Yeni modellerden X70 boyutları ile X100T'den daha küçük bir alternatif ortaya koyuyor ve vizör olmayan retro tasarımlı gövdesinde 18.5mm'lik F/2.8 sabit lens taşıyor. Hareketli ekranı bulunan 16MP APS-C X-Trans sensörlü model, Full HD 60fps video çekebilecek ve WiFi ile görüntü aktarabilecek.

Fujifilm'in sevilen modellerinden X-E2'nin üzerine gelecek X-E2s ise teknik olarak 16MP APS-C X-Trans sensör, Full HD 60 fps video kayıt yeteneği, WiFi desteği, X-E2'ye oranla biraz daha iyi ergonomi, 1/32000 değerinde çekim yapabilen elektronik perde, yeni hibrit otomatik netleme sistemi ve Classic Chrome dahil 11 film simülasyon modu ile görücüye çıkacak. Gövdenin retro tasarım çizgisi korunurken, lensler isteğe bağlı olarak değiştirilebilecek.

X-70

Fujifilm'in sabit lensli üst düzey gövdelerinin X-Pro 1'in yerini alacak X-Pro 2 ise ortaya çıkan teknik verileri göre 24.3MP çözünürlükte bir X-Tras CMOS III sensör ile karşımıza çıkacak. WiFi bağlantı ile FullHD 60fps video gibi detayları da bulunan aynasız fotoğraf makinesi, görüntüleri çift hafıza kartına aktarabilecek, 14-bir RAW kayıt yapabilecek ve tahmin edebileceğiniz üzere eskiye oranla çok daha yüksek bir otomatik netleme performansı ortaya koyabilecek.

Şirket bu önemli duyuruları arasına aynı zamanda yeni lensi XF 140-400mm f/4-5.6 R LM OIS WR'ı da ekleyecek. Odak uzaklığıyla spor, aksiyon ve doğa çekimlerine hitap eden lens, zorlu şartlara dayanıklı bir gövde taşıyor ve optik görüntü sabitleme sistemiyle elde yapılan çekimleri çok daha iyi hale getirebiliyor.

X-E2s

http://www.fujirumors.com