Fujifilm, X20 ve X100s fotoğraf makineleri için örnek fotoğraflar yayınladı

Başarılı fotoğraf makinesi üreticisi Fujifilm, sene başında resmi olarak duyurusunu yaptığı Retro tasarıma sahip fotoğraf makineleri X20 ve X100s için örnek fotoğraflar yayınladı.

Fotoğrafları resmi olarak kendi sitesi üzerinden yayınlayan Fujifilm, yeni fotoğraf makinelerinin farklı ışık koşulları altında nasıl performans verebildiklerini gözler önüne sermiş oldu. Düşük ISO değerleri yanında, ISO 800 değerinde de çekilmiş fotoğrafların olduğu sayfa üzerinde, X20 ve X100s fotoğraf makinelerini almayı düşünen kişiler için oldukça açıklayıcı sonuçlar ortaya konulmuş. Ayrıca örnek fotoğrafları önemli kılan yanlarından bir tanesi, firmanın yeni geliştirdiği X-Trans sensör teknolojisinin performansını gösteriyor olmaları.

Yayınlanan örnek fotoğraflardan Fujifilm X100s modeli için olan sayfaya buradan;

http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/x/fujifilm_x100s/sample_images/

Fujifilm X20 modeli için hazırlanan sayfaya ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/x/fujifilm_x20/sample_images/



