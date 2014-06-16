Fujifilm, XF 18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR lens duyurusunu gerçekleştirdi

X-Sistem fotoğraf makineleriyle büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan Fujifilm, bu fotoğraf makineleri için hazırlanan ve uzun zamandır bilgileri gelen XF 18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR lens modelini resmi olarak görücüye çıkarttı.





Tasarımsal açıdan firmanın X-T1 isimli aynasız fotoğraf makinesini tamamlayan ve suya karşı dayanıklı ilk XF lens olarak lanse edilen Fujifilm XF 18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR, bu sayede her ortamda rahatlıkla kullanılabiliyor ve sunduğu odak uzaklığıyla genel ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabiliyor. Bünyesinde yer alan oldukça hassas jiroskoplar ile dünyanın en gelişmiş görüntü sabitleme sistemini sunduğu belirtilen lens, bu sayede de 5 durak avantaj sağlayabiliyor. Teknik detayları arasında F3.5-5.6 minimum, F22 maksimum diyafram değeri, 7 diyafram bıçağı, 16 element 12 grup optik dizilim, 0.45m minimum netleme mesafesi, 67mm filtre çapı, 98mm uzunluk ve 490 gram ağırlık gibi ayrıntılar yer alan Fujifilm XF 18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR, geliştirilen özel havalandırma sistemiyle de zoom operasyonu sırasında meydana gelebilecek toz sıkışmalarını önleyebiliyor.





Fujifilm'in ürün gamına dahil ettiği yeni lensi XF 18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR, 899$ fiyat etiketiyle Temmuz ayında satışa çıkıyor.





http://www.dpreview.com/news/2014/06/16/fujifilm-launches-weather-resistant-xf-18-135mm-f3-5-5-6-r-lm-ois-wr?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_0