Fujifilm, XF1 bas-çek dijital kamerasını tanıttı

Görüntü teknolojileri alanında faaliyet gösteren Fujifilm, bas-çek serisi dijital kameralarına yeni bir üye daha ekledi.





Görüntü kalitesi ve kamera hassasiyeti konusunda iddialı olan Fujifilm XF1 modeli 12MP çözünürlüğünde 2/3 inçlik otomatik odaklamalı EXR-CMOS sensör barındırıyor.

4x FUJINON optik zoom, 8x akıllı dijital zoom, 25-100mm f/1.8 - f/4.9 diyafram aralıklı lens, optik imaj sabitleme, 100-12800 ISO değeri, ISO 4000/5000/6400 M ve ISO 12800 S modları, 3cm'ye kadar makro çekim, 3 inçlik 460 000 noktalı LCD ekran, Motion Panorama ile akıcı panorama çekimleri, Full HD video kaydı şeklinde özellikleri saymak mümkün.





Kamera içerisinde RAW dönüştürme yazılımı da bulunuyor. 11 farklı desen ile 6 gelişmiş filtre, 5 film simülasyon modu, 2D çekimlerden 3D efekti oluşturabilen çekim özelliği, şarj başına 300 çekim modelin diğer özelliklerini oluşturuyor.





Retro tarzı bir görünüm sunan model Ekim ayında 500$ karşılığında üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.