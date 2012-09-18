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Fujifilm, XF1 bas-çek dijital kamerasını tanıttı

6 yıl
1,9b
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Görüntü teknolojileri alanında faaliyet gösteren Fujifilm, bas-çek serisi dijital kameralarına yeni bir üye daha ekledi.

Görüntü kalitesi ve kamera hassasiyeti konusunda iddialı olan Fujifilm XF1 modeli 12MP çözünürlüğünde 2/3 inçlik otomatik odaklamalı  EXR-CMOS sensör barındırıyor.
4x FUJINON optik zoom, 8x akıllı dijital zoom, 25-100mm f/1.8 - f/4.9 diyafram aralıklı lens, optik imaj sabitleme, 100-12800 ISO değeri, ISO 4000/5000/6400 M ve ISO 12800 S modları, 3cm'ye kadar makro çekim, 3 inçlik 460 000 noktalı LCD ekran, Motion Panorama ile akıcı panorama çekimleri, Full HD video kaydı şeklinde özellikleri saymak mümkün.

Kamera içerisinde RAW dönüştürme yazılımı da bulunuyor. 11 farklı desen ile 6 gelişmiş filtre, 5 film simülasyon modu, 2D çekimlerden 3D efekti oluşturabilen çekim özelliği, şarj başına 300 çekim modelin diğer özelliklerini oluşturuyor. 

Retro tarzı bir görünüm sunan model Ekim ayında 500$ karşılığında üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.


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BatıkanÖĞÜT 6 yıl
Kırmızısıda şekilmiş.
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Vipracing 6 yıl
Tasarımı ve diğer bir kaç ufak tefek özelliği hoşuma gitti
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olağan_şüpheli 6 yıl
bu arada acma apama x100deki gibi lens halkasından.sanırım zumda aynı halka ile yapılıyor..hoş düşünülmüş..
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nurettinaz 6 yıl
Bana kalıtılan olur olur ya da olmaz ancak ben ciddi anlamda yaptığım araştırmalar ve kendimde yaptığından dolayı yazmak istedim; kompakt makine almak yerine üstüne fazla koymadan ülkemizde yarı profesyonel olarak bilinen yabancı kaynaklarda like-DSLR olarak geçen ürünleri ki en büyük üreticisi yine fujifilm dir, tercih edilmesinin daha uzun süreli ve daha kaliteli bir kullanım sunacağını düşünmekteyim ve sizinle paylaşmak istedim.
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Bloodin 6 yıl
X-Pro1 ile DSLR segmentinin fiyat/performans canavarını, X-S1 ile de DSLR-like segmentinin kralını yapan Fuji'den kompakt segmentine de bir kral yapma çabaları, ama bu sefer işleri daha zor çünkü rakipleri çok... Eğer sensör 6x6 dizilimli X-Trans olursa rakip makip dinlemez, ama eski tip filtreli bayerden devam ederse işi zor. Yine de lens çok kaliteli duruyor.
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DnR 6 yıl
Hakketen iyi duruyor...
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First_Person 6 yıl
2/3 inç ne demek ya
Başlıycam bu fotoğraf dünyasının inç merakına. Her nasıl olduysa bir tek 35mm full frame kurtulmuş bu inç ölçüsünden. Allah bilir onu da almanlar falan bulmuştur... Şunların metrik sistemdeki karşılığını mm cinsinden yazsalar olmuyor sanki. 1/2.3 inç, 1/1.7 inç derken şimdi de 2/3 inç çıktı başımıza. Hem nasıl bir ölçü birimidir ki bu "inç", alt birimleri yok. Yani bir inçin onda birine ne denir? Var mı böyle bişey? Yarım inç, 3te bir inç, 5te bir inç... Böyle mi ölçülür bu devirde bişey. Nanometrelerden bahsediyoruz, yıl 2012....


Neyse; benim gibi merak edenler, wikipedia'da sensör konusunda, sayfanın altlarında bir tablo var, oradan bakıp mm cinsinden öğrenebilirler: en.wikipedia.org/...
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BatıkanÖĞÜT 6 yıl
İyi birşeye benziyor bakalım nasıl olacak.
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olağan_şüpheli 6 yıl
özelilk güzel ,tasarım da güzel...
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