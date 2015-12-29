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Fujifilm X-Pro 2 ortaya çıktı

Hazırladığı X-Sistem aynasız fotoğraf makineleri ile son yıllarda çok büyük bir atılım gerçekleştiren Fujifilm'in yeni fotoğraf makinesi ilk defa resmi fotoğraflar ile görüntülendi.
3 yıl
3,5b
1
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fujifilm X-Pro 2 ortaya çıktı

Aynasız fotoğraf makinesi pazarının öne çıkan isimlerinden Fujifilm'in yeni modeli X-Pro 2 ilk defa görüntülendi.
Uzun zamandır bilgileri gelen Fujifilm X-Pro 2, sektörü yakından takip edenlerin bildiği üzere 2012 yılında duyurulan X-Pro 1'in devamı niteliğinde geliştiriliyor. FujiRumors sitesinin yayınladığı resmi basın görsellerine göre tasarımsal olarak çok büyük değişiklikler almayan ancak genel olarak daha sade ve ergonomik hale getirilen X-Pro 2, bünyesinde sabit olarak XF 35mm F/2 lensle geliyor ve siyah ile gümüş (Graphite) olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.
Resmi olarak 15 Ocak tarihinde duyurulması beklenen X-Pro 2, teknik olarak %100 oranında kesinleşmeyen bilgilere göreyse organik olmayan 24MP APS-C X-Trans sensör, suya karşı dayanıklı gövde, X100T ile benzer hibrit vizör ve çift hafıza kartı yuvası gibi detaylar taşıyacak. Daha önceki 4K video beklentisi ise çok büyük ihtimalle Full HD seviyesinde kalacak.
Fujifilm X-Pro 2 ortaya çıktı
 

http://petapixel.com/2015/12/28/the-first-leaked-photos-of-the-fujifilm-x-pro2/ Yorum Yaz
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otemiz 3 yıl
2-3 günde bir DonanımHaber'de en çok severek okuduğum ve siteye bir numaralı girme sebebim olan "Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri" artık neden yayınlanmıyor?
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