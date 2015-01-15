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Fujifilm de Selfie modasına uydu

Fujifilm giriş seviyesi aynasız sistem SLR fotoğraf makinesini güncelledi. Güncellenmiş kamera, dönebilen yeni LCD ekranı sayesinde kullanıcılarına özçekim imkanı sunuyor.
4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
diagnostik
Haber Editörü
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Fujifilm de Selfie modasına uydu

Selfie, türkçe karşılığıyla özçekim, modası yayılarak büyümeye devam ediyor. Bir çok firma da bu trende ayak uydurmakta gecikmiyor. Görünen o ki; özçekim modası, akıllı telefonlardan sonra yavaş yavaş fotoğraf makinesi üreticilerini de sarmaya başladı.
Fujifilm’in güncellenmiş giriş seviyesi aynasız sistem SLR fotoğraf makinesi X-A2’nin değişebilen lensleri ve 175 derece dönüş yeteneğine sahip LCD ekranı kullanıcılarına profesyonel bir özçekim imkanı sunuyor.
Fujifilm X-A2’nin tek yeteneği yakışıklı özçekimler değil. Sonuçta o, aynı zamanda aynasız sisteme sahip bir SLR fotoraf makinesi. 16.3 Megapiksellik APS-C CMOS sensör, kablosuz görüntü transferi ve gelişmiş otofokus özelliklerinden yalnızca birkaçı… 


http://www.fujifilm.com/news/n150115_01.html Yorum Yaz
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Gece772 4 yıl
Selfie çılgınları için....
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OverClocK1ng 4 yıl
Beğendim. Döner ekran iyi olmuş.
Ama köfte ekran da bekliyoruz. :P Heheheh.
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Fenomenon 4 yıl
Fiyat?
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doctor_bey 4 yıl
Yakışıklı selfie çeken yakışıklı kamera



Tipini beğendim, her ne kadar diğer aynasızlardan çok çok farklı olmasada...
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aykan.ua 4 yıl
Helal fujiye ☺
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