Fujifilm de Selfie modasına uydu





Selfie, türkçe karşılığıyla özçekim, modası yayılarak büyümeye devam ediyor. Bir çok firma da bu trende ayak uydurmakta gecikmiyor. Görünen o ki; özçekim modası, akıllı telefonlardan sonra yavaş yavaş fotoğraf makinesi üreticilerini de sarmaya başladı.

Fujifilm’in güncellenmiş giriş seviyesi aynasız sistem SLR fotoğraf makinesi X-A2’nin değişebilen lensleri ve 175 derece dönüş yeteneğine sahip LCD ekranı kullanıcılarına profesyonel bir özçekim imkanı sunuyor.

Fujifilm X-A2’nin tek yeteneği yakışıklı özçekimler değil. Sonuçta o, aynı zamanda aynasız sisteme sahip bir SLR fotoraf makinesi. 16.3 Megapiksellik APS-C CMOS sensör, kablosuz görüntü transferi ve gelişmiş otofokus özelliklerinden yalnızca birkaçı…





http://www.fujifilm.com/news/n150115_01.html