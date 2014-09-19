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Fujifilm güçlü özelliklerle donattığı X30 bas-çek fotoğraf makinesini duyurdu

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Fujifilm güçlü özelliklerle donattığı X30 bas-çek fotoğraf makinesini duyurdu

Kompakt bas-çek fotoğraf makinesi sınıfında X20 ile önemli bir başarı yakalayan Fujifilm, Photokina 2014 fuarında aynı başarıyı devam ettirmeyi amaçlayan yeni modeli X30'u görücüye çıkardı. 

Aslında model geçen ay lanse edilmişti ancak fuarda daha detaylı olarak ziyaretçilere sunuldu. X30 bazı açılardan X20 ile aynı donanımı paylaşıyor. Örneğin 12MP çözünürlüğündeki 2/3-inçlik CMOS yığın sensörü ve f/2.0-2.8 aralıklı 28-112mm lensi aynı. Ancak 2.36MP çözünürlüğünde yüzde 100 görünüm alanına sahip elektronik vizör ve 3 inçlik LCD ekranı ekstra özellikler olarak dikkat çekiyor.  

Lensin etrafında zoom ve bazı ayarlamalar yapmak için iki adet kontrol halkası konumlandırılmış.  EXR Processor II görüntü işlemcisi ile güçlendirilen cihaz 12800 ISO değerine ulaşabiliyor ve 4x optik zoom yapabiliyor. 

60 kare/saniye hızında Full HD çekim yapabilen kamera, dahili bataryası ile 470 çekime kadar kullanım süresi sunabiliyor. WiFi sayesinde kameranın odaklama, deklanşör hızı, diyafram aralığı gibi değerleri de akıllı telefonlardan kontrol edilebiliyor. Fujifilm X30 gelecek ay 600$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 

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DH Misafiri 3 yıl
En Güzel Foto+Video Çeken Fotoğ. Makinası Tavsiyeniz ?
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ulan64ude 4 yıl
fiyatı çok yüksek, bu fiyata gider olympus 4/3 makine alırım daha iyi
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Umutcan 4 yıl
Lens aralığı düşük, bu lens ile çok rahat 1" veya üzeri sensör kullanılabilirdi ama sensörden kısmışlar. Bir fotoğraf makinesinin en önemli özelliği sensörüdür, sensöre ve fiyata baktıktan sonra
gerisini okumasak da olur.
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SteveMeade 4 yıl
Fiyatlar uçmuş görmeyeli
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olağan_şüpheli 4 yıl
2/3 inç cmos sensor ... olmadı. rakipler 1 inçe zıpladı.
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