Fujifilm güçlü özelliklerle donattığı X30 bas-çek fotoğraf makinesini duyurdu





Kompakt bas-çek fotoğraf makinesi sınıfında X20 ile önemli bir başarı yakalayan Fujifilm, Photokina 2014 fuarında aynı başarıyı devam ettirmeyi amaçlayan yeni modeli X30'u görücüye çıkardı.





Aslında model geçen ay lanse edilmişti ancak fuarda daha detaylı olarak ziyaretçilere sunuldu. X30 bazı açılardan X20 ile aynı donanımı paylaşıyor. Örneğin 12MP çözünürlüğündeki 2/3-inçlik CMOS yığın sensörü ve f/2.0-2.8 aralıklı 28-112mm lensi aynı. Ancak 2.36MP çözünürlüğünde yüzde 100 görünüm alanına sahip elektronik vizör ve 3 inçlik LCD ekranı ekstra özellikler olarak dikkat çekiyor.





Lensin etrafında zoom ve bazı ayarlamalar yapmak için iki adet kontrol halkası konumlandırılmış. EXR Processor II görüntü işlemcisi ile güçlendirilen cihaz 12800 ISO değerine ulaşabiliyor ve 4x optik zoom yapabiliyor.





60 kare/saniye hızında Full HD çekim yapabilen kamera, dahili bataryası ile 470 çekime kadar kullanım süresi sunabiliyor. WiFi sayesinde kameranın odaklama, deklanşör hızı, diyafram aralığı gibi değerleri de akıllı telefonlardan kontrol edilebiliyor. Fujifilm X30 gelecek ay 600$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.