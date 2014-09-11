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Fujifilm yeni premium kompakt kamera modelini duyurdu

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Fujifilm yeni premium kompakt kamera modelini duyurdu
Retro görünümü ile dikkat çeken X serisi içerisinde premum kompakt kamera olarak yerini alan X100 serisi Photokina 2014 görüntüleme sistemleri fuarı öncesinde X100T devam modeline kavuştu.

2010 yılında lanse edilen X100 serisi dördüncü yılında üçüncü modelini çıkardı. X100T modeli seride olduğu gibi büyük sensör kullanan sabit lensi ve hem dijital hem elektronik vizörü ile dikkat çekiyor. 

X100T seride donanım ve tasarım anlamında önemli değişikliklerin yapıldığı bir model olarak dikkat çekiyor. Cihazın melez vizörü elden geçirilerek manuel olarak daha kolay odaklanabilir hale getirilmiş. Vizör ayrıca daha iyi odaklanma için elektronik telemetre desteği de sunuyor. Bunun yanında cihaz odaklanma esnasında mesafeye bağlı olarak optik vizör modunda görselin kare çizgilerini değiştirerek canlı düzeltmeler de yapıyor. Elektronik vizör saniyenin 32 binde biri kadar deklanşör hızlarına ulaşabiliyor. 

Cihazın 16MP çözünürlükteki APS-C sensörü firmanın X-Trans II adlı renk filtre düzeni ile destekleniyor. Sabit olması sebebiyle zoom yapmayan  23mm f/2 lens önceki modellerle aynı tutulmuş. Lensin etrafını saran manuel aralık halkası 1/3 durma mesafesi desteği kazanmış. 

Ön kısımda T logosunun dikkat çektiği X100T modelinin arkası 3 inçlik 1 milyon piksel taşıyan bir LCD ekrana da sahip olmuş. Ayrıca arka taraftaki buton düzeni de elde geçirilmiş. Model 60, 50, 30, 25 ve 24 kare/saniye hızında Full HD çekim yapabilirken, çekim esnasında optik vizör kullanılabiliyor. Cihaz WiFi üzerinden görüntü aktarımı da yapabiliyor. Kasım ayı ortalarında satışa sunulacak olan Fujifilm X100T modeli 1300$ fiyat etiketine sahip.  

http://www.digitaltrends.com/photography/fujifilms-new-x100t-premium-compact-camera-makes-manual-focusing-breeze/ Yorum Yaz
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M60! 4 yıl
Makine çok hoşuma gitti ama fiyatı bu kadar yüksek beklemiyordum :(
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First_Person 4 yıl
Herhalde başlıktaki "kompakt" ibaresi nedeniyle fiyata takılınıyor. Oysa fiyat yerine çıktığı model ile bire-bir aynı:

bhphotovideo.com/...

Bu seri x100 adı altında ilk çıktığınca yeni bir segment açtı. 4 yıl önce x100, Profesyonel düzeyde ama küçük makine isteyenler için yüksek görüntü kalitesi, pratik kullanım ve hibrit bakaç içeren üst düzey bir ürün olarak, üst düzey fiyatla piyasaya çıktı. Seri o çizgide devam ediyor. İyi de satıyor, o nedenle Fuji fiyatını değiştirmiyor.

Flickr'daki istatistiklere bakacak olursanız, Fujifilm'in en çok kullanılan fotoğraf makinesi x100s: flickr.com/...
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SteveMeade 4 yıl
Oha fiyat..
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bipekkan 4 yıl SteveMeade
SteveMeade

Oha fiyat..

Büyük ihtimalle 1300 USD civarında TR' de satışa çıkabilir. Fuji TR' nin fiyat politikası USD ile aynı fiyatı tutturmak.
Tabi birde bunun "ANCAK" tarafı var. 1300 USD USA için bile çok yüksek fiyat. Neredeyse Fuji benim makinalarım bir çeşit "Leica" dır diyor. TL cinsinden sabit objektifli ama APS-C formatında bir Compact tarzı (Retro görünümlü de olsa) makina ~ 2.860 TL ne derece mantıklı tartışılır. Hele hele TR halkının alım gücü yerlerde sürünürken.
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