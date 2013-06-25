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Fujifilm'den Wi-Fi özelliğine sahip aynasız fotoğraf makinesi: X-M1

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fujifilm'den Wi-Fi özelliğine sahip aynasız fotoğraf makinesi: X-M1
Fujifilm'den Wi-Fi özelliğine sahip aynasız fotoğraf makinesi: X-M1

Son zamanlarda retro görünümlü fotoğraf makineleri ile sektörde büyük popülerlik kazanan Fujifilm, kablosuz bağlantı özellikleri ile donattığı X-M1 isimli aynasız fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu.
Uzun zamandır parça parça bilgileri gelen ve geçtiğimiz günler içerisinde ilk görselleri ortaya çıkan X-M1, firmanın X-Serisi fotoğraf makinesi ailesinin giriş seviyesi yeni modeli olma özelliğini taşıyor. Retro tasarım anlayışı ve magnezyum alaşımlı gövde yapısıyla hazırlanan lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi, teknik olarak hali hazırda satılan X-Pro1 ve X-E1 ile aynı 16.3 MP X-Trans CMOS sensöre, yüksek hızlı EXR Processor II görüntü işlemcisine, 49 noktadan otomatik netleme sistemine, 0.5 saniye hızlı açılış süresine, 200-6400 ISO aralığına, 30 - 1/4000s enstantane hızına ve saniyede 5.6 kare seri çekim hızını sahip. Çekilen fotoğrafları 3-inç 920,000 nokta LCD ekranı üzerinde gösterebilen X-M1, Full HD 1920x1080 30p stereo sesli (Harici mikrofon bağlantısı mevcut) video çekimi yapabiliyor ve Fujifilm'in söylediğine göre tek ile rahatlıkla kontrol edilebiliyor.
 
Fujifilm'den Wi-Fi özelliğine sahip aynasız fotoğraf makinesi: X-M1
Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği sayesinde akıllı cihazlara ya da bilgisayarlara veri aktarımı yapabilen Fujifilm X-M1, dahili flaşı ile karanlık ortamlarda üst seviye fotoğraf kalitesi sağlayabiliyor. SD / SDHC / SDXC hafıza kartlarının aktif olarak kullanılabildiği model, 116.9 x 66.5 x 39.0mm boyutlara ve 330 gram ağırlık değerine sahip. Dahili NP-W126 batarya modeli ile ortalama 350 fotoğraf çekebilen cihaz, USB2.0 ve mini HDMI bağlantıları üzerinden de paylaşım yapabiliyor. Farklı çekim modları da içerisinde unutulmayan X-M1, RAW formatında yaptığı çekimleri dahili olarak işleyebiliyor.

Fujifilm tarafından siyah, gümüş ve kahverengi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanan X-M1, firma tarafından yeni tanıtılan XC 16-50mm F3.6-5.6 OIS lens modeli ile beraber 799$, gövde olarak ise 699$ fiyat etiketleriyle satın alınabiliyor. Fujifilm ayrıca oldukça kompakt boyutları ile dikkat çeken Fujinon XF 27mm f/2.8 R lens modelini de resmi olarak duyurdu.
 
Fujifilm'den Wi-Fi özelliğine sahip aynasız fotoğraf makinesi: X-M1

http://www.dpreview.com/news/2013/06/25/fujifilm-announces-x-m1-mirrorless-camera-and-xc-16-50mm-f3-5-5-6-ois-kit-lens-x-system-mirrorless Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bloodin 5 yıl
Bu X-Trans Sensör gittikçe ucuzlaşıyor, sanırım yakında bir tane edineceğim :)
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jiddi 5 yıl
Makina çok iyi görünüyor. Gövde dizaynı harika görünüyor. Fiyat olarak da Olympus e-p5'ten ucuz galiba ! Olympus'lara ucuzluk göründü
! Çok iyi bir gelişme
!
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y3k 5 yıl
Bu Retro işi gittikçe hoş bi hal alıyor, güzel olacak güzel...
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olağan_şüpheli 5 yıl
çok güzel işler çıkarıyor fuji. üst tekerdeki leica benzeri enstantane yazan yere de gıcık oluyordum.bu mod tekeri iyi olmuş.
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