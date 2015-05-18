Fujifilm'den X-T1 temelinde kurulmuş yeni aynasız fotoğraf makinesi: X-T10

X-Sistem fotoğraf makineleriyle aynasız pazarda önemli bir başarı elde eden ve fotoğraf makinleri için yayınladığı etkili yazılım güncellemeleriyle diğer firmalara örnek işler yapan Fujifilm, uzun zamandır bilgileri gelen yeni aynasız fotoğraf makinesi X-10'u resmi olarak duyurdu.

Tasarımsal olarak retro çizgiyi koruyan ve komple siyah ile siyah-gümüş karışımı renk seçenekleriyle hazırlanan Fujifilim X-T10, hem gövde yapısı hem de teknik detayları açısından Fujifilm'in mevcut amiral gemisi X-T1'e oldukça benziyor. Bu doğrultuda bünyesinde X-T1'de de kullanılan 16 MP X-Trans CMOS II sensör ile EXR görüntü işlemcisi taşıyan lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi X-T10, böylelikle oldukça yüksek fotoğraf kalitesi vaat ediyor.

X-T1 için geçtiğimiz gün yayınlanan yeni yazılım (Firmware) güncellemesiyle gelen otomatik netleme özelliklerini de aktif olarak barındıran ve Fujifilm tarafından belirtildiği kadarıyla sahne algılamalı hibrit netleme sistemiyle (77 noktalı) uygun şartlar altında 0.06 saniyede konusuna kilitlenebilen X-T10, yine büyük abisiyle ortak olarak 2.36 milyon piksellik bir elektronik vizör taşıyor ancak 0.77x yerine 0.62x büyütmeyle daha ufak bir çözüm oluşturuyor. Çektiği görüntüleri 920 bin noktalık 3-inç hareketli ekranında (Dokunmatik değil) gözler önüne seren fotoğraf makinesi, 1/180 saniyelik senkron hızına sahip dahili flaşıyla da düşük ışıklı ortamlarda kullanıcısına büyük oranda yardımcı olabiliyor.

Video tarafında artık standart olarak 1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlükte 60p, 30p, ve 24p çekimler yapabilen Fujifilm X-T10, depolama noktasında ise SD / SDHC ve SDXC hafıza kartlarını kullanabiliyor, saniyede 8 kare gibi oldukça yeterli bir seri çekim hızına çıkış yapabiliyor, JPEG çekimde 51000, RAW çekimde ise 6400 ISO değerlerini sunuyor ve maksimum 1/4000 perde hızını (Elektronik perde 1/32,000) aktif olarak kullanabiliyor. NP-W126 model isimli lityum-iyon bataryasıyla CIPA standartlarına göre 350 fotoğrafın altında kalkabilen aynasız fotoğraf makinesi, batarya dahil 381 gramlık ağırlığıyla da her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturuyor.

WiFi kablosuz bağlantı teknolojisiyle akıllı telefonlar (iOS ve Android) için hazırlanan özel uygulaması üzerinden kontrol edilebilen ve görüntü aktarımı yapabilen Fujifilm X-T10, "Classic Chrome" dahil 10 adet diğer film simülasyon filtreleriyle de oldukça ilginç sonuçlar ortaya koyabiliyor. Time-Lapse çekimler için özel bir mod taşıyan X-Sistem'in en yeni üyesi, video sırasında manuel netlemeye izin veriyor ve son olarak da otomatik makro moduyla yakın çekimler için yüksek performans sunuyor. Fujifilm'in ürün gamına eklediği en yeni fotoğraf makinesi X-T10, gövde olarak 800$ fiyat etiketiyle 18 Haziran tarihinde satışa çıkıyor.

Fujifilm ayrıca yine uzun zamandır bilgileri gelen XF 90mm F2 R LM WR lens modelini de resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu. X-Sistem aynasız fotoğraf makinelerinde 137mm'ye gelen lens, özellikle portre çekimleri için ideal bir çözüm oluşturuyor, Quad Linear motoruyla daha yüksek torkta otomatik netleme yapabiliyor ve zorlu şartlara dayanıklı bir gövdeyle geliyor. XF 90mm F2 R LM WR da Haziran ayında 950$ fiyat etiketiyle raflardaki yerini alıyor.

http://www.dpreview.com/articles/7440959241/fujifilm-x-t10-cuts-x-t1-features-down-to-size