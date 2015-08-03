Fujifilm'den X-T1'e kızılötesi dokunuşu

X-Sistem fotoğraf makineleriyle aynasız pazarda boy gösteren Fujifilm, mevcut amiral gemisi X-T1'in kızılötesi versiyonunu duyurdu.

Fujifilm tarafından "X-T1 IR" olarak isimlendirilen aynasız fotoğraf makinesi, insan gözünün normalde algılayamadığı detayları yakalayabiliyor. İnsan gözü 400 ile 700 nm ışık dalga boylarına duyarlıyken, X-T1 IR ise 380-1000nm dalga boylarında yakalama gerçekleştirebiliyor ve bu da çok daha ilginç detayların kayıtlanması anlamına geliyor. Makinenin normal versiyondan en büyük farkı ise 16MP X-Trans II CMOS sensöründen standart IR filtresinin çıkartılarak üzerine parlama önleyici kaplama yerleştirilmiş olması gösteriliyor.

Fujifilm X-T1 IR'ın zorlu şartlara dayanıklı gövdesi, EXR II görüntü işlemcisi, OLED vizörü, hareketli LCD ekranı ve Full HD video çekebilme kapasitesi gibi özellikleri de standart versiyon ile aynı yapıda karşımıza çıkıyor. Fujifilm tarafından olay yeri inceleme ve sağlık alanlarında kullanılabileceği belirtilen model, Ekim ayında 1700$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/articles/4180583057/fujifilm-announces-x-t1-ir-for-infrared-photography