Fujifilm'den genel kullanım amaçlı geliştirilmiş yeni kompakt fotoğraf makinesi, JZ700





Fotoğraf sektöründe özellikle son zamanlarda ürettiği X-Sistem fotoğraf makineleri ile gündemde büyük yer kaplayan Fujifilm, genel kullanım amaçlı olarak geliştirdiği yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu.

FinepPix JZ700 ismine sahip olan fotoğraf makinesi şık dış gövdesi ve kompakt boyutları ile yanında her zaman fotoğraf makinesi taşımak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Teknik olarak makine, 1/2.3-inç 14Mp CMOS sensöre, 8 kat optik yakınlaştırma sağlayabilen Fujinon 24-192mm F3.6-6.3 lense, elde çekimlerde meydana gelen titreşim sorunlarını azaltan optik görüntü sabitleme teknolojisine, saniyede 8 kare seri çekim hızına ve 2.7-inç 230 nokta LCD ekrana sahip.

99.4x57x22.6mm boyutlarında ve 134 gram ağırlığında olan Fujifilm FinepPix JZ700 kompakt fotoğraf makinesi, 1920x1080 piksel çözünürlüğünde 30FPS video çekebiliyor ve dahili lityum iyon bataryası ile ortalama 210 fotoğraf sayısına ulaşabiliyor. 360° Motion Panorama ve 200FPS yüksek hızlı video çekim özelliklerine de sahip olan model, çektiği bütün verileri SD / SDHC / SDXC hafıza kartları üzerine aktarabiliyor.

Herkes tarafından kullanılabilecek kolay bir ara yüz ve kullanıcıların yaratıcı fotoğraflar çekmelerine imkan sağlayan birçok filtre yanında, siyah, mor, gri, beyaz ve kırmızı olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile gelen Fujifilm FinepPix JZ700 kompakt fotoğraf makinesinin resmi satış tarihi ya da fiyatı henüz belli olmadı.

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/j/finepix_jz700/