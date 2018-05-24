Fujifilm'den retro görünümlü yeni aynasız fotoğraf makinesi: X-T100

Bir süredir söylentileriyle gündemi meşgul eden Fujifilm X-T100 sonunda resmi olarak tanıtıldı. Fotoğraf makinesiyle ilgi bazı sızıntıların Fujifilm'in kendisi tarafından kazara açığa çıkarıldığını düşünürsek, bilgilerin basın bülteninde gördüklerimizle örtüşmesi pek şaşırtıcı gelmiyor.

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X-T100, Fujifilm'in en son aynasız fotoğraf makinesi olarak lanse edildi. Bununla birlikte amiral gemisi X-T2 veya X-Pro2'ye para harcamak istemeyen ya da ihtiyacı olmayan ama aynı zamanda giriş seviyesi X-A5'e kıyasla biraz daha iyi performans isteyen fotoğrafçıları hedefliyor.

Fotoğraf makinesi 24.2 megapiksel CMOS APS-C sensöre sahip ve saniyede 6 kare seri çekim yapabiliyor. Eğilebilir LCD ekranla donatılan X-T100 ayrıca OLED elektronik vizör ve saniyede 60 kare Full HD video kaydı gibi özellikler sunuyor. Bununla birlikte 4K çözünürlükte saniyede 15 kare video çekebilen cihazın bu özelliğiyle biraz üzdüğünü belirtmek gerek.

Haziran'ın sonuna doğru piyasada

Makinede kullanıcıların ISO, pozlama, deklanşör hızı vb. gibi belirli ayarları yapabilecekleri kadranlar bulunuyor. Yani fotoğrafçılar menülerle uğraşmak yerine doğrudan kamera üzerinden istedikleri ayarlara erişebilecekler.

X-T100'ün sadece gövdesi 600 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Fujinon XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ lensli paketi satın almak isteyenlerin ise 700 doları gözden çıkarmaları gerekecek. Fotoğraf makinesinin 18 Haziran'da satışa sunulacağını belirtelim.

http://www.fujifilm.com/news/n180524_01.html