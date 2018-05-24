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Fujifilm'den retro görünümlü yeni aynasız fotoğraf makinesi: X-T100

Fujifilm sonunda merakla beklenen yeni aynasız fotoğraf makinesini tanıttı. Retro görünümü ve uygun fiyatıyla dikkat çeken X-T100'ün tüm detayları ve fiyat etiketi haberimizde.
12 ay
3,4b
2
11
Fotoğraf Makineleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Bir süredir söylentileriyle gündemi meşgul eden Fujifilm X-T100 sonunda resmi olarak tanıtıldı. Fotoğraf makinesiyle ilgi bazı sızıntıların Fujifilm'in kendisi tarafından kazara açığa çıkarıldığını düşünürsek, bilgilerin basın bülteninde gördüklerimizle örtüşmesi pek şaşırtıcı gelmiyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung'dan büyük ekranlı giriş seviyesi telefon: Galaxy Wide 3"
X-T100, Fujifilm'in en son aynasız fotoğraf makinesi olarak lanse edildi. Bununla birlikte amiral gemisi X-T2 veya X-Pro2'ye para harcamak istemeyen ya da ihtiyacı olmayan ama aynı zamanda giriş seviyesi X-A5'e kıyasla biraz daha iyi performans isteyen fotoğrafçıları hedefliyor.
Fotoğraf makinesi 24.2 megapiksel CMOS APS-C sensöre sahip ve saniyede 6 kare seri çekim yapabiliyor. Eğilebilir LCD ekranla donatılan X-T100 ayrıca OLED elektronik vizör ve saniyede 60 kare Full HD video kaydı gibi özellikler sunuyor. Bununla birlikte 4K çözünürlükte saniyede 15 kare video çekebilen cihazın bu özelliğiyle biraz üzdüğünü belirtmek gerek.

Haziran'ın sonuna doğru piyasada

Makinede kullanıcıların ISO, pozlama, deklanşör hızı vb. gibi belirli ayarları yapabilecekleri kadranlar bulunuyor. Yani fotoğrafçılar menülerle uğraşmak yerine doğrudan kamera üzerinden istedikleri ayarlara erişebilecekler.
X-T100'ün sadece gövdesi 600 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Fujinon XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ lensli paketi satın almak isteyenlerin ise 700 doları gözden çıkarmaları gerekecek. Fotoğraf makinesinin 18 Haziran'da satışa sunulacağını belirtelim.

http://www.fujifilm.com/news/n180524_01.html Yorum Yaz
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babadol 11 ay
Ben de şu aralar bu tarz aynasız almak istiyorum, XT100 yeni çıktı karşıma, fena değil gibi ancak bir yandan da olympus makineler var, görüntü sabitlemesi muhteşem avantaş ancak sensör daha küçük, bu hem ışıktan hem de alan derinliğinden feragat etmek gerektiği anlamına geliyor. Kullanan ya da bir fikri olan arkadaşlar görüşlerini paylaşırsa sevinirim.
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Glorfindel1907 12 ay
Aynasız makinalardaki en güzel tasarımlar bence E-M10 ve A7 serileri bu iki modellerin özellikler ikinci versiyonlarını çok beğeniyorum.
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ozturert 12 ay
Samsung NX Sony'den önce çıktı (2 ay mı ne
)
Onlardan da önce Panasonic, Olympus ve Epson R-D1 (artık aynasız mı Leica tarzı mı, arada birşeydi o alet).
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CoreXXX 12 ay
nostalji yapmışlar fena olmamış
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dere.beyi 12 ay
samsung NX2 bekliyorum valla 4k 120fps her baba yiğidin harcı değil :)
– Full sensor
- 6k 6720*4480 @ 30fps
– 5k 5376*3024 @ 60fps
– 4k 3840*2160 @ 120fps
– 2k 2688*1512 @ 240fps
– 1920*1080 @ 480fps
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smart1978 12 ay dere.beyi
HDR10 kaydi yapabilecek mi ?
10 bit yani 1 milyar kusur renk derinligi destegi var mi?
4K HDR 10 bit h.265 olarak kayit yapabilecek mi ?
DCI-P3 ve Rec.2020
Sadece 4K 120 FPS destegi bir anlami yok yoksa Note8 in islemcisi de 4K 120 FPS kayit ozelligi vardir ... S9 Plus ve S9 daki de ayni tek farki 10 bit derinlik destegi de var ....
Peki var da gercekte uygulanabiliyor mu muamma

Kesin birsey suan icin yok ama bahsettigim kriterleri destekleyecegini pek sanmiyorum...
Sensor kisminda Sony herzaman oncudur ondedir ...
Aynasizlari ilk cikartan da Sony :) ... Aynali kaba D-SLR in avantajlari da artik pek kalmamistir gerci ...
Ayrica piyasada baska profesyonel cihazlarda var sinema sektoru filan daha iyi bilinir ...
2 Yanıt Yanıtla
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Brky 12 ay
Hiç gerek yok. Olympus e-m5 ile belki kıyaslanabilir ama Olympus om-d e-m10 mark ii alın geçin. Gerçi Olympus micro four third, Fuji Aps-c ama yine de önemli değil. Biraz sığ alan derinliği ve iso performansı farkı olur fakat önemsiz bir fark. Olympus'un rakipsiz, 5 axis titreşim engelleme sistemi bile tek başına alma sebebi.
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