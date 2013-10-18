Fujifilm'den sabit lens ve X-Trans sensörlü yeni kompakt fotoğraf makinesi: XQ1





Sabah saatlerinde yaptığı etkinlik kapsamında X-Sistem ailesi içerisine yeni geliştirdiği X-E2 fotoğraf makinesini ekleyen Fujifilm, aynı zamanda sabit lens ve serinin geri kalanına oranla nispeten daha modern bir tasarımla hazırlanan XQ1 modeli de resmi olarak lanse etti.





Fujifilm Kuzey Amerika kıdemli başkan yardımcısı ve genel müdürü Manny Almeida'ya göre firmanın X-Serisi fotoğraf makinelerinin sunduğu fotoğraf kalitesi ile her zaman taşınabilecek kompakt bir yapıyı harmanlayan XQ1, bünyesinde 12 mega piksel çözünürlüğünde 2/3” X-Trans CMOS II sensör, EXR II görüntü işlemcisi ( Bu işlemci ile makine 1 saniye açılma, 0.015 saniye deklanşör gecikmesi, 0.3 saniye çekim aralığı ve uygun şartlar altında 0.06 saniye çekim hızı ortaya koyabiliyor), 4 kat optik yakınlaştırma sağlayan sabit 25-100mm F1.8-F4.9 Fujinon lens, 3-inç 920K TFT LCD ekran ve akıllı dahili flaş yer alıyor. Diğer detayları arasında 100 - 12800 ISO aralığı, MPEG-4, H.264 formatlarında 1920 x 1080 piksel Full HD 60p, 30p video çekim kapasitesi, saniyede 12 kare gibi oldukça yüksek seri çekim hızı ve dahili Wi-Fi kablosuz bağlantısı desteğiyle mobil ve masaüstü sistemler ile veri aktarımı yapabilme gibi özellikler bulunan model, ayrıca 3 durak avantaj sağlayan optik görüntü sabitleme sistemiyle de keskin fotoğraflar konusunda kişilere yardımcı olabiliyor

RAW çekim desteği bulunan ve çektiği bu fotoğrafları direkt olarak kendi içerisinde istenilen diğer formatlara dönüştürebilen Fujifilm XQ1, SD / SDHC / SDXC hafıza kartlarına destek veriyor ve kablosuz özellikleri yanında USB 2.0 ve micro HDMI portlarını da bünyesinde barındırıyor. Lityum iyon NP-48 bataryası ile CIPA standartlarına göre 240 fotoğrafın altından kalkabilen kompakt fotoğraf makinesi, 100 x 59 x 33 mm boyuta, 240 gram ağırlığa ve ayrıca siyah / gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip.

Fujifilm'in kompakt yapısıyla dikkatleri üzerine toplayan sabit lensli fotoğraf makinesi XQ1, 499,95$ fiyat etiketiyle Ekim ayı sonlarına doğru satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/10/18/fujifilm-xq1-puts-x-trans-sensor-into-an-ultra-compact-body?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_4#embeddedSampleGallery1706473617