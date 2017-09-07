Fujifilm'den yeni aynasız fotoğraf makinesi: X-E3

Fujifilm X-Pro2'ye benzer telemetreli makine tarzı tasarıma sahip aynasız bir dijital fotoğraf makinesi arıyor ancak paranızı X-Pro2 gibi olduka pahalı bir makineye harcamak istemiyorsanız Fujifilm'in kısa süre önce duyurduğu X-E3 modeli sizin için ucuz bir alternatif olabilir.

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Şirketin en son aynasız ürünlerinden biri olan X-E3, daha ekonomik bir telemetreli tarzda makine deneyimi sunuyor. Elbette ucuz fiyat etiketi göz önüne alındığında özellik bakımından bazı tavizler vereceği ortada ancak X-Pro2, X-T2 ve X100F modellerinde kullanılan 24MP APS-C X-Trans III sensörünü koruyor olması sevindirici.

X-Processor Pro görüntü sinyali işlemcisini kullanan makine, deklanşör hızına ve poz telafisine hızlı erişim için fiziksel harici kadranlar sunuyor. Ayrıca makine üzerinde X-Pro2 ve X100F'de gördüğümüz, kullanıcıların -AF alanı seçme gibi- kendi zevklerine göre özelleştirebilecekleri küçük bir joystick de var.

X-E3'ün saf bir elektronik vizör ile geldiğini ve dokunmatik ekrana sahip olduğunu belirtelim. X-E3'ün sadece gövde fiyatı 900$ olacak. Makineyi 18-55mm f/2.8-4 lens ile birlikte satın almak isterseniz 1.300$ gibi bir rakamı gözden çıkarmanız gerekecek. 23mm f/2 prime lensli fiyatının ise 1.150$ olduğunu belirtelim. Bu seçeneklerin tamamı ay sonundan itibaren satın alınabilecek.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/9/7/16265570/fuji-x-e3-announced-specs-price-features