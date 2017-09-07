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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fujifilm'den yeni aynasız fotoğraf makinesi: X-E3

Japon fotoğraf ve görüntüleme sistemleri devi Fujifilm, elektronik vizörlü ve 24MP APS-C X-Trans III sensör içeren yeni aynasız fotoğraf makinesini duyrudu. İşte X-E3'ün tüm detayları...
1 yıl
3,9b
1
7
Fotoğraf Makineleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Fujifilm X-Pro2'ye benzer telemetreli makine tarzı tasarıma sahip aynasız bir dijital fotoğraf makinesi arıyor ancak paranızı X-Pro2 gibi olduka pahalı bir makineye harcamak istemiyorsanız Fujifilm'in kısa süre önce duyurduğu X-E3 modeli sizin için ucuz bir alternatif olabilir.
Ayrıca Bkz. "Google Fotoğraflar'a veri dostu önbellek özelliği geldi"
Şirketin en son aynasız ürünlerinden biri olan X-E3, daha ekonomik bir telemetreli tarzda makine deneyimi sunuyor. Elbette ucuz fiyat etiketi göz önüne alındığında özellik bakımından bazı tavizler vereceği ortada ancak X-Pro2, X-T2 ve X100F modellerinde kullanılan 24MP APS-C X-Trans III sensörünü koruyor olması sevindirici.
X-Processor Pro görüntü sinyali işlemcisini kullanan makine, deklanşör hızına ve poz telafisine hızlı erişim için fiziksel harici kadranlar sunuyor. Ayrıca makine üzerinde X-Pro2 ve X100F'de gördüğümüz, kullanıcıların -AF alanı seçme gibi- kendi zevklerine göre özelleştirebilecekleri küçük bir joystick de var.
X-E3'ün saf bir elektronik vizör ile geldiğini ve dokunmatik ekrana sahip olduğunu belirtelim. X-E3'ün sadece gövde fiyatı 900$ olacak. Makineyi 18-55mm f/2.8-4 lens ile birlikte satın almak isterseniz 1.300$ gibi bir rakamı gözden çıkarmanız gerekecek. 23mm f/2 prime lensli fiyatının ise 1.150$ olduğunu belirtelim. Bu seçeneklerin tamamı ay sonundan itibaren satın alınabilecek.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/9/7/16265570/fuji-x-e3-announced-specs-price-features Yorum Yaz
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alito 1 yıl en beğenilen ONY86
ONY86

bi şu foto makinalarını akıllı yapamadılar.sosyal medya ,tam kullanımlı dokunmatik arayüz olsa süper olacak.

Cep telefonu entegrasyonu var zaten, akıllı olmasına gerek yok.
ONY86bi şu foto makinalarını akıllı yapamadılar.sosyal medya ,tam kullanımlı dokunmatik arayüz olsa süper olacak.Cep t...
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Omisis046 1 yıl
Polisler için mi yapmışlar acaba aynasız falan?
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Fenomenon 1 yıl
bu fujilerin dış görünüşü süper gerçekten ancak çok pahalı hala yav. 900$ gövde nedir. lensleri de ayrı pahalı.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
olay görüntü okuyucu sensör'de biter gerisi aksesuar geyik hikaye imaj !!!
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hacı.basat 1 yıl
Fuji'yi eskiden çok tavsiye ettik ama günümüzde 360 derece çekim tekniklerine uyum sağlamakta zorlanıyor, fotoğraf makinasında bu özellik yoksa iyi bir cep telefonundan farkı kalmıyor.
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VlknFX 1 yıl
bence akıllı fotoğraf makinası yapmamaları gayet güzel birşey herşeyin süper dijital olmasına gerek yok retro tasarımıyla zaten bir klasik bu cihazlar bende FujiFilm X-T1 graphite silver edition var fotoğraf özellikleri zaten çok iyi karanlık alanlardaki detaylar aydınlık ve karanlık alan arasında ki denge mütiş profsanız zaten bu makinalar sizin için gerçekten eğlenceli ve diğer nikon canon dslr lardan daha çok ilgi çekiyor meraklıları için özellikle tatillerde taşıma açısından oldukçada rahat alacaksanız 23 mm f2 güzel bir lens
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ONY86 1 yıl
bi şu foto makinalarını akıllı yapamadılar.sosyal medya ,tam kullanımlı dokunmatik arayüz olsa süper olacak.
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alito 1 yıl ONY86
ONY86

bi şu foto makinalarını akıllı yapamadılar.sosyal medya ,tam kullanımlı dokunmatik arayüz olsa süper olacak.

Cep telefonu entegrasyonu var zaten, akıllı olmasına gerek yok.
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