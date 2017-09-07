Google Fotoğraflar'a veri dostu önbellek özelliği geldi

Haber Editörü
Google Fotoğraflar uygulaması son güncellemeyle birlikte oldukça yararlı bir özelliğe sahip oldu. Uygulamanın Android sürümüne kullanıcıların ek veri kullanmadan videoları tekrar oynatmasına olanak sağlayan yeni bir önbellek özelliği eklenmiş durumda. Bu sayede izlediğiniz videolar, ek veri kullanılmadan daha hızlı şekilde tekrar oynatılması için önbelleğe alınacak.
Yeni özellikle birlikte Google Fotoğraflar uygulaması kullanıcı tarafından görüntülenen videoların önbellek verilerini lokal olarak depolayacak ve aynı videoları tekrar izlemek için ek veri harcamalarına engel olacak. Şirket en son güncellemenin Android uygulamasına performans geliştirmeleri getirdiğini de söylüyor. Güncelleme zaten Google Play'de mevcut ve hemen indirilebilir durumda.Ayrıca Bkz. "Windows 10 S'ten Windows 10 Pro'ya ücretsiz geçiş süresi uzatıldı"
Hatırlayacağınız üzere arama devinin uygulamadaki albümler için daha önce geçerli olan 2.000 fotoğraf sınırını kaldırdığı da bildirilmişti. Bir Reddit kullanıcısı tek albüme 2.000'den fazla fotoğraf eklenebileceğini ortaya çıkarmış ve tek bir paylaşılan albüme 3.300'den fazla fotoğraf eklediğini iddia etmişti. Üstelik bunun hem standart hem de paylaşılan albümler için geçerli olduğu anlaşılmıştı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayarları yaptıktan sonra artık vpn ile bağlanmak zorunda değilsiniz normal bağlansanızda kişileri etiketliyebiliyorsunuz.
Cevap için teşekkürler. Opera vpn ile abd'ye bağlandığımda bahsettiğiniz ayar gelmedi. Sonra turbo vpn diye bir apk yükledim. Onunla abd'ye bağlandığımda benzer yüzleri gruplandir ayarı geldi. Aktif ettim. Sanırım sistem bir süre yüzleri tarayıp sonra bana öneri sunacak. Bekliyorum şimdilik.
Çok teşekkür ederim...
uygulama ayarından, google kısayol seçeneğini aktif et, eger ayarı bulamazsan, uygulamalrdan google fotoğrafların veri ve onbellegını sıl, sonra uygulamayı aç yedeklemyı aktıf et, sonra asıstanatıkla orda google kısayol seçenıgı kabul et, artık her resım cektıgınde otomotık uygulamaya yonlendırecek
uygulamyı onerdiğmm bir çok arkadasın telefonunda aynı sekılde farklılık gordum son surum guncel olmasına ragmen, belkı telefon modelınden kaynaylanıyor olabılır, ya da uygulamayı aktif kullanmaktan olabılır
telefonum samsung s5
albumlerden kullanıclar var, orda kıslerı lıstelıyor, ıstedıgın herkesı etıketlıyorsun, mısal 10 bın fotonun ıcınde alıyı etıketlersen hepsını alı albumu altında toplayacak