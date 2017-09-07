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Google Fotoğraflar'a veri dostu önbellek özelliği geldi

Google Fotoğraflar uygulaması yeni güncellemeyle birlikte artık izlediğiniz videoları ek veri kullanılmadan tekrar oynatabilmek için önbelleğe alacak. İşte detaylar...
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google Fotoğraflar uygulaması son güncellemeyle birlikte oldukça yararlı bir özelliğe sahip oldu. Uygulamanın Android sürümüne kullanıcıların ek veri kullanmadan videoları tekrar oynatmasına olanak sağlayan yeni bir önbellek özelliği eklenmiş durumda. Bu sayede izlediğiniz videolar, ek veri kullanılmadan daha hızlı şekilde tekrar oynatılması için önbelleğe alınacak.
Yeni özellikle birlikte Google Fotoğraflar uygulaması kullanıcı tarafından görüntülenen videoların önbellek verilerini lokal olarak depolayacak ve aynı videoları tekrar izlemek için ek veri harcamalarına engel olacak. Şirket en son güncellemenin Android uygulamasına performans geliştirmeleri getirdiğini de söylüyor. Güncelleme zaten Google Play'de mevcut ve hemen indirilebilir durumda.
Ayrıca Bkz. "Windows 10 S'ten Windows 10 Pro'ya ücretsiz geçiş süresi uzatıldı"
Hatırlayacağınız üzere arama devinin uygulamadaki albümler için daha önce geçerli olan 2.000 fotoğraf sınırını kaldırdığı da bildirilmişti. Bir Reddit kullanıcısı tek albüme 2.000'den fazla fotoğraf eklenebileceğini ortaya çıkarmış ve tek bir paylaşılan albüme 3.300'den fazla fotoğraf eklediğini iddia etmişti. Üstelik bunun hem standart hem de paylaşılan albümler için geçerli olduğu anlaşılmıştı.

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System32Deleted 1 yıl
Şart Koyasanız Olmazmı Be..
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ss1tr 1 yıl
Kişileri etiketlemek için bir vpn programı ile internete abd den bağlanacaksınız akabinde google fotoğrafları açıp ayarlara girin orada benzer yüzleri guruplandırın seçeneği belirecek o seçeneğe girip ayarları yapabiliyorsunuz.
Ayarları yaptıktan sonra artık vpn ile bağlanmak zorunda değilsiniz normal bağlansanızda kişileri etiketliyebiliyorsunuz.
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kokanche 1 yıl ss1tr
ss1tr
Kişileri etiketlemek için bir vpn programı ile internete abd den bağlanacaksınız akabinde google fotoğrafları açıp ayarlara girin orada benzer yüzleri guruplandırın seçeneği belirecek o seçeneğe girip ayarları yapabiliyorsunuz.
Ayarları yaptıktan sonra artık vpn ile bağlanmak zorunda değilsiniz normal bağlansanızda kişileri etiketliyebiliyorsunuz.

Cevap için teşekkürler. Opera vpn ile abd'ye bağlandığımda bahsettiğiniz ayar gelmedi. Sonra turbo vpn diye bir apk yükledim. Onunla abd'ye bağlandığımda benzer yüzleri gruplandir ayarı geldi. Aktif ettim. Sanırım sistem bir süre yüzleri tarayıp sonra bana öneri sunacak. Bekliyorum şimdilik.
Çok teşekkür ederim...
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bolsu1 1 yıl
Bendede bazı fotoları otomatık atarken buluta bazılarını ıygulamayı acmadan yedeklemıyor buluta anlamadım gıttı soyle cekılen fotoyu otomatık olarak nasıl atabılırız buluta?
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ozanaus 1 yıl bolsu1
bolsu1
Bendede bazı fotoları otomatık atarken buluta bazılarını ıygulamayı acmadan yedeklemıyor buluta anlamadım gıttı soyle cekılen fotoyu otomatık olarak nasıl atabılırız buluta?

uygulama ayarından, google kısayol seçeneğini aktif et, eger ayarı bulamazsan, uygulamalrdan google fotoğrafların veri ve onbellegını sıl, sonra uygulamayı aç yedeklemyı aktıf et, sonra asıstanatıkla orda google kısayol seçenıgı kabul et, artık her resım cektıgınde otomotık uygulamaya yonlendırecek
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ozanaus 1 yıl
ben de türkiyedeyim, her telde aynı sürüm aynı ozellikleri sunmuyor ya da bir süre sonra gelıyor olabilir.
uygulamyı onerdiğmm bir çok arkadasın telefonunda aynı sekılde farklılık gordum son surum guncel olmasına ragmen, belkı telefon modelınden kaynaylanıyor olabılır, ya da uygulamayı aktif kullanmaktan olabılır
telefonum samsung s5
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ozanaus 1 yıl
benim de önbellek sıkıntım var, telefon 16 gb, güncelleme ve yuklenen uygulamalarla birlikte kalan hafıza net 3 gb ve google fotoğraflar son baytına kadar 3 gbtın tamamını önbellek için kullanıyor ve sürekli yetersiz alan sorunu yaşıyorum, onbellege sınır koyamazmıyız? her seferınde uygulamalrdan google fotoğraflara gıdıp 3 gblık önbelleği siliyorum
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ozanaus 1 yıl
onbellek sınırlaması olması lazım, hafızayı somuruyor, 3.5 gb onbellek kullanıyor yer kalmıyor telefonda
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kosedekibalici 1 yıl
insan önce bir klasörleme özelliği ekler
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kokanche 1 yıl
Kişi etiketlemeyi bilen var mı? Misal birkaç fotoğrafta "Ali"yi etiketleyeceğim ve uygulama arşivdeki bütün fotoğraflarımı süzüp bütün "Ali"leri otomatik olarak etiketleyecek. Bu özellik daha evveli ki sürüm olan Google Picasa Web'de vardı. Ama Google fotoğraflarda bulamadım.
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ozanaus 1 yıl kokanche
kokanche

Kişi etiketlemeyi bilen var mı? Misal birkaç fotoğrafta "Ali"yi etiketleyeceğim ve uygulama arşivdeki bütün fotoğraflarımı süzüp bütün "Ali"leri otomatik olarak etiketleyecek. Bu özellik daha evveli ki sürüm olan Google Picasa Web'de vardı. Ama Google fotoğraflarda bulamadım.

albumlerden kullanıclar var, orda kıslerı lıstelıyor, ıstedıgın herkesı etıketlıyorsun, mısal 10 bın fotonun ıcınde alıyı etıketlersen hepsını alı albumu altında toplayacak
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Atif Zafrak 1 yıl
Reddid kullanıcısı yalan söylemiş o zaman. En fazla 2658 tane yükleyebiliyorsun. Şuan benim albümüm bu sayıdan fazla fotoğraf yüklemek istediğinde yüklenmiyor uyarı veriyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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smart1978 1 yıl
En az 4GB RAM sart oldu ...
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