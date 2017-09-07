Google Fotoğraflar'a veri dostu önbellek özelliği geldi

Google Fotoğraflar uygulaması son güncellemeyle birlikte oldukça yararlı bir özelliğe sahip oldu. Uygulamanın Android sürümüne kullanıcıların ek veri kullanmadan videoları tekrar oynatmasına olanak sağlayan yeni bir önbellek özelliği eklenmiş durumda. Bu sayede izlediğiniz videolar, ek veri kullanılmadan daha hızlı şekilde tekrar oynatılması için önbelleğe alınacak.

Google Fotoğraflar uygulaması kullanıcı tarafından görüntülenen videoların önbellek verilerini lokal olarak depolayacak ve aynı videoları tekrar izlemek için ek veri harcamalarına engel olacak. Şirket en son güncellemenin Android uygulamasına performans geliştirmeleri getirdiğini de söylüyor. Güncelleme zaten Google Play'de mevcut ve Yeni özellikle birlikteuygulaması kullanıcı tarafından görüntülenen videoların önbellek verilerini lokal olarak depolayacak ve aynı videoları tekrar izlemek için ek veri harcamalarına engel olacak. Şirket en son güncellemenin Android uygulamasınagetirdiğini de söylüyor. Güncelleme zaten Google Play'de mevcut ve hemen indirilebilir durumda.

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Hatırlayacağınız üzere arama devinin uygulamadaki albümler için daha önce geçerli olan 2.000 fotoğraf sınırını kaldırdığı da bildirilmişti. Bir Reddit kullanıcısı tek albüme 2.000'den fazla fotoğraf eklenebileceğini ortaya çıkarmış ve tek bir paylaşılan albüme 3.300'den fazla fotoğraf eklediğini iddia etmişti. Üstelik bunun hem standart hem de paylaşılan albümler için geçerli olduğu anlaşılmıştı.