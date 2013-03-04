Fujifilm'in X lens modelleri için yeni yol haritası ortaya çıktı





İngiltere'de düzenlenen Focus On Imaging 2013 fuarından bilgiler yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu doğrultuda Fujifilm, fuar kapsamında X sistem fotoğraf makineleri ile uyumlu yeni lens yol haritası yayınladı.

Fujifilm tarafından yayınlanan yeni yol haritasında yıl içerisinde Fujifilm'den göreceğimiz lens modelli yer alıyor. Bu modellere kısaca bakarsak karşımıza, XF 55-200mm f/3.5-4.8R LM OIS, 23mm f/1.4R, 56mm f/1.4R, 27mm f/2.8, ve 10-24mm f/4R OIS, XF 55-200mm f/3.5-4.8R LM OIS lensler çıkıyor.

Listede yer alan modeller arasında çıkış tarihi Mayıs 2013 olarak belirtilen ve ayrıntılı teknik özellikleri yayınlanan tek model olan XF 55-200mm f/3.5-4.8R LM OIS'in ayrıntılarına bakarsak;

- 35mm'de 84-305mm

- 14 element 10 grup lens yapısı

- F/3.5-F/4.8 maksimum diyafram

- F/22 minimum diyafram

- 62mm filtre çapı

- 110cm minimum netleme mesafesi

- 7 diyafram bıçağı

- 118mm uzunluk

- 580gr ağırlık

- 699$ satış fiyatı

Fujifilm'in X serisi fotoğraf makinesi modelleri için gösterilen lens modelleri, bu sistem fotoğraf makinesine sahip kullanıcılar arasında büyük heyecan yaratmış durumda. Lenslerin resmi çıkış tarihleri hakkında ise herhangi bir bilgi yayınlanmış durumda değil.

http://www.mirrorlessrumors.com/fuji-shows-the-updated-x-lens-roadmap/

http://www.mirrorlessrumors.com/fuji-shows-the-updated-x-lens-roadmap/