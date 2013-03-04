Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fujifilm'in X lens modelleri için yeni yol haritası ortaya çıktı

6 yıl
462
1
3
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fujifilm'in X lens modelleri için yeni yol haritası ortaya çıktı
İngiltere'de düzenlenen Focus On Imaging 2013 fuarından bilgiler yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu doğrultuda Fujifilm, fuar kapsamında X sistem fotoğraf makineleri ile uyumlu yeni lens yol haritası yayınladı.
Fujifilm tarafından yayınlanan yeni yol haritasında yıl içerisinde Fujifilm'den göreceğimiz lens modelli yer alıyor. Bu modellere kısaca bakarsak karşımıza, XF 55-200mm f/3.5-4.8R LM OIS, 23mm f/1.4R, 56mm f/1.4R, 27mm f/2.8, ve 10-24mm f/4R OIS, XF 55-200mm f/3.5-4.8R LM OIS lensler çıkıyor.
Listede yer alan modeller arasında çıkış tarihi Mayıs 2013 olarak belirtilen ve ayrıntılı teknik özellikleri yayınlanan tek model olan XF 55-200mm f/3.5-4.8R LM OIS'in ayrıntılarına bakarsak;
- 35mm'de 84-305mm 
- 14 element 10 grup lens yapısı
- F/3.5-F/4.8 maksimum diyafram
- F/22 minimum diyafram
- 62mm filtre çapı
- 110cm minimum netleme mesafesi
- 7 diyafram bıçağı
- 118mm uzunluk
- 580gr ağırlık
- 699$ satış fiyatı 
 
Fujifilm'in X lens modelleri için yeni yol haritası ortaya çıktı
Fujifilm'in X serisi fotoğraf makinesi modelleri için gösterilen lens modelleri, bu sistem fotoğraf makinesine sahip kullanıcılar arasında büyük heyecan yaratmış durumda. Lenslerin resmi çıkış tarihleri hakkında ise herhangi bir bilgi yayınlanmış durumda değil.
http://www.mirrorlessrumors.com/fuji-shows-the-updated-x-lens-roadmap/ 

http://www.mirrorlessrumors.com/fuji-shows-the-updated-x-lens-roadmap/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Fuji x serisinde işi çözmüşşş... Mesela dpreview testlerine bakın iso 6400 raw da nex7 nal topluyor resmen... Piyasa artık stack sensörlere geçmeli stack sensörlerde başarılı olanlar piyasada da başarılı olur düşüncesindeyim. engadget.com/...
sanırım bu linkte ne demek istediğim daha iyi anlaşılır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozguradam1 6 yıl
55-200 ü çok merak ediyorum.inşallah standart zoom lenslerden daha iyi bir performansa sahiptir.şu an x-pro1 ve xf 35mm kullanmaktayım.fujinin planlamasının yanında benim de planlamam şu şekilde :) ilk alacağım lens 18-55 olacak.ikincisi bu olacak sanırım.sonra 14mm ya da 10-24.maddi duruma göre de 60mm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oem84 6 yıl
zaten lensler olmadıktan sonra bir sistem sadece body lerle gelişemez. bakınız sony nex. bir dünya makina var ama elle tutulur hicbir lens yok. fuji güzel bir yolda gidiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite Özel: Nokia Lumia 520 ve 720, Snapdargon 800, Project Shield, HTC One, Huawei ve ZTE'den yeni telefonlar... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim