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Fujifilm'in XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS lensi hakkında yeni bilgiler ve ilk görsel ortaya çıktı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fujifilm'in XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS lensi hakkında yeni bilgiler ve ilk görsel ortaya çıktı
Fujfilm'in 2013 lens haritası içerisinde yer alan ve firmanın X-Mount destekli makineleri ile uyumlu olarak çalışabilen XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS lensi hakkında, yeni bilgiler ve ilk görsel ortaya çıktı.
Firmanın resmi yol haritasına göre Nisan ayı içerisinde duyurulması beklenen Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS lensin daha önce ortaya çıkan teknik ayrıntıları yanında, Digicame-info tarafından bugün performans odaklı yeni bilgiler ve ilk görsel yayınlandı. Üzerinde yer alan dahili görüntü sabitleme teknolojisi ile kullanıcılara 4-5 durak daha düşük enstantane kullanma imkanı sağlayabildiği belirtilen modelin, ayrıca iki doğrusal netleme motoru ile 0.28 saniye gibi oldukça hızlı bir otomatik netleme performansına sahip olarak piyasaya geleceği söyleniyor.
Lensin daha önce ortaya çıkan teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse;
  • 14 element 10 grup lens yapısı
  • X-Mount gövdeler ile uyum
  • Dahili otomatik netleme motoru 
  • Optik görüntü sabitleme özelliği
  • 7 diyafram bıçağı
  • 1.1m-Sonsuz netleme mesafesi
  • Minimum F3.5-4.8, maksimum F/22 diyafram aralığı
  • 62mm filtre çapı
  • 75x118x176mm boyut
  • 580 gram ağırlık oranı
Fujifilm'in yeni XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS lensi, tahminler doğru çıkarsa 17 Nisan tarihinde 699$ fiyat etiketine sahip olarak piyasaya çıkıyor.

http://digicame-info.com/2013/04/xf55-200mm-f35-48-r-lm-ois-1.html Yorum Yaz
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ozangunay 6 yıl CanTnçr
Sh@rKs-PoWeR








 

Fujfilm'in 2013 lens haritası içerisinde yer alan ve firmanın X-Mount destekli makineleri ile uyumlu olarak çalışabilen XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS lensi hakkında, yeni bilgiler ve ilk görsel ortaya çıktı.

 

Firmanın resmi yol haritasına göre Nisan ayı içerisinde duyurulması beklenen Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS lensin daha önce ortaya çıkan teknik ayrıntıları yanında, Digicame-info tarafından bugün performans odaklı yeni bilgiler ve ilk görsel yayınlandı. Üzerinde yer alan dahili görüntü sabitleme teknolojisi ile kullanıcılara 4-5 durak daha düşük enstantane kullanma imkanı sağlayabildiği belirtilen modelin, ayrıca iki doğrusal netleme motoru ile 0.28 saniye gibi oldukça hızlı bir otomatik netleme performansına sahip olarak piyasaya geleceği söyleniyor.

 

Lensin daha önce ortaya çıkan teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse;



  • 14 element 10 grup lens yapısı

  • X-Mount gövdeler ile uyum

  • Dahili otomatik netleme motoru 

  • Optik görüntü sabitleme özelliği

  • 7 diyafram bıçağı

  • 1.1m-Sonsuz netleme mesafesi

  • Minimum F3.5-4.8, maksimum F/22 diyafram aralığı

  • 62mm filtre çapı

  • 75x118x176mm boyut

  • 580 gram ağırlık oranı


Fujifilm'in yeni XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS lensi, tahminler doğru çıkarsa 17 Nisan tarihinde 699$ fiyat etiketine sahip olarak piyasaya çıkıyor.

 



Kağıt üzerinde özellikleri çok iyi duruyor, keşke en açık diyaframı 200 mm de f:4.5 yapma şansları olsaydı. Şahsen 2 gündür Xe-1 sahibiyim, 18-55 kit lens gerçekten çok başarılı. 699 USD lik fiyat iyi sayılabilir. Fuji çok güzel bir rüzgar yakaladı, şahsen Nikon D600 setimi satıp Fuji X sisteme geçtim, açık alanda çok detaylı çekim yapma şansım henüz olmadı ama evde yaptığım çekimler oldukça tatmin edici. Lansman planı yapılan diğer lensleri (özellikle 27 mm f:2.8 pancake ve 10-24 f:4 OIS) dört gözle bekliyorum.
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Piêr Dé Sans 6 yıl
4.5 ile 4.8 arasında ne gibi bir kayıp yaşamayı planlıyorsunuz? 200 mm de 4.8 ile 4.5 arasında ne kadar oynayabileceksiniz?
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