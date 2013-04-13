Fujifilm'in XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS lensi hakkında yeni bilgiler ve ilk görsel ortaya çıktı

Fujfilm'in 2013 lens haritası içerisinde yer alan ve firmanın X-Mount destekli makineleri ile uyumlu olarak çalışabilen XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS lensi hakkında, yeni bilgiler ve ilk görsel ortaya çıktı.

Firmanın resmi yol haritasına göre Nisan ayı içerisinde duyurulması beklenen Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS lensin daha önce ortaya çıkan teknik ayrıntıları yanında, Digicame-info tarafından bugün performans odaklı yeni bilgiler ve ilk görsel yayınlandı. Üzerinde yer alan dahili görüntü sabitleme teknolojisi ile kullanıcılara 4-5 durak daha düşük enstantane kullanma imkanı sağlayabildiği belirtilen modelin, ayrıca iki doğrusal netleme motoru ile 0.28 saniye gibi oldukça hızlı bir otomatik netleme performansına sahip olarak piyasaya geleceği söyleniyor.

Lensin daha önce ortaya çıkan teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse;

14 element 10 grup lens yapısı

X-Mount gövdeler ile uyum

Dahili otomatik netleme motoru

Optik görüntü sabitleme özelliği

7 diyafram bıçağı

1.1m-Sonsuz netleme mesafesi

Minimum F3.5-4.8, maksimum F/22 diyafram aralığı

62mm filtre çapı

75x118x176mm boyut

580 gram ağırlık oranı Fujifilm'in yeni XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS lensi, tahminler doğru çıkarsa 17 Nisan tarihinde 699$ fiyat etiketine sahip olarak piyasaya çıkıyor.

http://digicame-info.com/2013/04/xf55-200mm-f35-48-r-lm-ois-1.html