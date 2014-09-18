Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yazıcı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fujitsu sınıfında en iyisi olduğu iddiasıyla ScanSnap iX100 tarayıcı çözümünü duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,6b
1
3
Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fujitsu sınıfında en iyisi olduğu iddiasıyla ScanSnap iX100 tarayıcı çözümünü duyurdu

ScanSnap serisiyle yıllardır başarılı tarayıcı çözümleri sunan Fujitsu, taşınabilirlik ve hız anlamında sınıfının en iyisi olduğunu iddia ettiği ScanSnap iX100 tarayıcı çözümünü lanse etti.

400gr ağırlığı ile taşınabilirlik konusunda oldukça başarılı olan ScanSnap iX100, dahili bataryası sayesinde devamlı taramada 220 kağıda ulaşırken, günlük kullanımda ortalama 140-160 kağıtta kalıyor. Kablolu olarak USB veya kablosuz olarak WiFi üzerinden erişebildiğiniz tarayıcıya mobil cihazlar üzerinden bağlanarak kurulum ve tarama yapabiliyorsunuz. Ayrıca ev ağınıza bağlanarak ofis tarayıcıs haline de gelebiliyor. 

GI işlemcisi sayesinde oldukça hızlı tarama yapan cihaz bir dökümanı 5.2 saniyede tarayabiliyor. Döküman ayarlamalarını da otomatik olarak sistem kendisi yapabiliyor. Dual Mode ile de arka arkaya aksamadan dökümanlarınızı tarayabiliyorsunuz. Cihaz 229$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. 

http://www.tuaw.com/2014/09/16/fujitsu-scansnap-ix100-delivers-best-in-class-mobile-scanning/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DemirAylak 5 yıl
Kitap, defter gibi şeyleri de tarayabiliyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
@bdullah 5 yıl
BenQ CP-100'den farkı batarya ve wifi tarama gibi gördüm ben. Fiyatta fark 5 kat var. Gereksiz bir ürün bence.

youtube.com/...
youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elefue 5 yıl
Çif taraflısını bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Philips Fidelio HTL9100 Ses Sistemini İnceliyoruz 5 yıl Intel başkan yardımcısı Ayşegül İldeniz ile yeni teknolojiler bölümünü konuştuk 5 yıl Xperia Z3 ve Z3 Compact ne zaman gelecek? Fiyat ne olacak? özel röportaj 5 yıl Thunderbolt 2 teknolojisi, 4K videoların en büyük sorununa çözüm oluyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim