Fujitsu sınıfında en iyisi olduğu iddiasıyla ScanSnap iX100 tarayıcı çözümünü duyurdu





ScanSnap serisiyle yıllardır başarılı tarayıcı çözümleri sunan Fujitsu, taşınabilirlik ve hız anlamında sınıfının en iyisi olduğunu iddia ettiği ScanSnap iX100 tarayıcı çözümünü lanse etti.





400gr ağırlığı ile taşınabilirlik konusunda oldukça başarılı olan ScanSnap iX100, dahili bataryası sayesinde devamlı taramada 220 kağıda ulaşırken, günlük kullanımda ortalama 140-160 kağıtta kalıyor. Kablolu olarak USB veya kablosuz olarak WiFi üzerinden erişebildiğiniz tarayıcıya mobil cihazlar üzerinden bağlanarak kurulum ve tarama yapabiliyorsunuz. Ayrıca ev ağınıza bağlanarak ofis tarayıcıs haline de gelebiliyor.





GI işlemcisi sayesinde oldukça hızlı tarama yapan cihaz bir dökümanı 5.2 saniyede tarayabiliyor. Döküman ayarlamalarını da otomatik olarak sistem kendisi yapabiliyor. Dual Mode ile de arka arkaya aksamadan dökümanlarınızı tarayabiliyorsunuz. Cihaz 229$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

http://www.tuaw.com/2014/09/16/fujitsu-scansnap-ix100-delivers-best-in-class-mobile-scanning/?ncid=txtlnkusaolp00000595