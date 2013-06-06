Fujitsu'dan 3,200 x 1,800 ekran çözünürlüğüne sahip ultrabook: Lifebook UH90

Önemli donanım üreticilerinden Fujitsu, özellikle geliştirdiği ekranı ile dikkatleri üzerine çeken Lifebook UH90 modelini duyurdu.

Firmanın gelişmiş özelliklere sahip Lifebook UH90 isimli ultrabook modeli, teknik olarak 4. jenerasyon Intel Haswell Core i5-4200U işlemciye, Intel 4400 grafik birimine ve 500GB HDD depolama birimine sahip. 15.6mm kalınlık değeri ile oldukça ince bir yapı ortaya koyan UH90, 14-inç boyuta ve 3200 x1800 piksel çözünürlüğüne sahip dokunmatik ekranı ile birçok rakibinden ayrılıyor. 262 ppi değeri sunan ekran, IGZO teknolojisi sayesinde daha hassas ve pürüzsüz bir dokunmatik deneyimi yanında, düşük güç tüketimi ve yüksek görüntü kalitesi ortaya koyabiliyor.

Full HD ekranlara oranla 2.7 daha fazla detay sağladığı belirtilen ekranı ile kullanıcılara üstün Windows 8 deneyimi sunan Fujitsu Lifebook UH90, 28 Haziran tarihinde piyasaya çıkıyor. Firma tarafından resmi satış fiyatı açıklanamayan modelin, oldukça yüksek bir etikete sahip olacağı tahmin ediliyor.

http://www.fujitsu.com/global/news/pr/archives/month/2013/20130605-01.html