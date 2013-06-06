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Fujitsu'dan 3,200 x 1,800 ekran çözünürlüğüne sahip ultrabook: Lifebook UH90

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fujitsu'dan 3,200 x 1,800 ekran çözünürlüğüne sahip ultrabook: Lifebook UH90
Önemli donanım üreticilerinden Fujitsu, özellikle geliştirdiği ekranı ile dikkatleri üzerine çeken Lifebook UH90 modelini duyurdu. 
Firmanın gelişmiş özelliklere sahip Lifebook UH90 isimli ultrabook modeli, teknik olarak 4. jenerasyon Intel Haswell Core i5-4200U işlemciye, Intel 4400 grafik birimine ve 500GB HDD depolama birimine sahip. 15.6mm kalınlık değeri ile oldukça ince bir yapı ortaya koyan UH90, 14-inç boyuta ve 3200 x1800 piksel çözünürlüğüne sahip dokunmatik ekranı ile birçok rakibinden ayrılıyor. 262 ppi değeri sunan ekran, IGZO teknolojisi sayesinde daha hassas ve pürüzsüz bir dokunmatik deneyimi yanında, düşük güç tüketimi ve yüksek görüntü kalitesi ortaya koyabiliyor.
Full HD ekranlara oranla 2.7 daha fazla detay sağladığı belirtilen ekranı ile kullanıcılara üstün Windows 8 deneyimi sunan Fujitsu Lifebook UH90, 28 Haziran tarihinde piyasaya çıkıyor. Firma tarafından resmi satış fiyatı açıklanamayan modelin, oldukça yüksek bir etikete sahip olacağı tahmin ediliyor.

http://www.fujitsu.com/global/news/pr/archives/month/2013/20130605-01.html Yorum Yaz
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okanner48 6 yıl en beğenilen
kımyasal
Full HD ekranlara oranla 2.7 daha fazla detay bahsedilen 2.7 nasıl bir oran onu anlamadım ?

3200x1800 monitörde 5760000 milyon piksel
1920x1080 monitörde 2073600 milyon piksel
Haberde bahsi geçen 2.7 (KAT) sanırım led panellerin sahip olduğu toplam piksel sayılarına göre oranlanmış olması...
kımyasalFull HD ekranlara oranla 2.7 daha fazla detay bahsedilen 2.7 nasıl bir oran onu anlamadım ?3200x1800 monitörde 5760000 milyon...
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mk2kill 6 yıl
Batuist
mk2killwindows 8 bile laptop satışlarındaki düşüşü durduramayınca firmalar donanım ve tasarım anlamında kesenin ağzını açmaya başladı. üst üste iddialı modeller gelmeye başladı.
windows 8 şatışları fazla etkilemez. çünkü son kullanıcı işletim sisteminden ziyade donanıma bakıyor. yani tablet mi telefon mu ultrabook mu laptop mu gibisinden.. Herhangi bir laptopu alırken kim işletim sistemine bakarak alıyor ki??? ekran kartı kaç GB? bellek ne kadar? işlemci kaç çekirdek gibi konular satın almada rol oynayan en önemli faktörlert. dolayısı ile windows 8in şatışlara olan etkisi diye birşeyden bahsedebilmek için tüketicinin bu yönde bir beklentisi olması gerekir ama kimse işletim sisteminin ne olduğuna bakmıyor. dolayısı ile satışların azlığını yada çokluğunu işletim sistemine bağlamak olaya ters yada yanlış açıdan bakmak demektir. Zaten laptoplar artık günümüz teknolojisinde eskimiş bulunmakta. son kullanıcı tarafında onların yerini ultrabooklar ve tablerler almakta.
sadece donanıma bakma işi turkiyede ve korsanın tam gaz oldugu ulkelerde olur. amerikada korsan kullanan adamı hoplatırlar. yakalanırsan direk federal şuç. o yuzden yazılıa para veren insanlar düşünüyor tabi ki. niye adam daha sonra birde tekrar winsdows 8 e para versin.
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Batuist 6 yıl mk2kill
mk2kill

Batuist

mk2killwindows 8 bile laptop satışlarındaki düşüşü durduramayınca firmalar donanım ve tasarım anlamında kesenin ağzını açmaya başladı. üst üste iddialı modeller gelmeye başladı.
windows 8 şatışları fazla etkilemez. çünkü son kullanıcı işletim sisteminden ziyade donanıma bakıyor. yani tablet mi telefon mu ultrabook mu laptop mu gibisinden.. Herhangi bir laptopu alırken kim işletim sistemine bakarak alıyor ki??? ekran kartı kaç GB? bellek ne kadar? işlemci kaç çekirdek gibi konular satın almada rol oynayan en önemli faktörlert. dolayısı ile windows 8in şatışlara olan etkisi diye birşeyden bahsedebilmek için tüketicinin bu yönde bir beklentisi olması gerekir ama kimse işletim sisteminin ne olduğuna bakmıyor. dolayısı ile satışların azlığını yada çokluğunu işletim sistemine bağlamak olaya ters yada yanlış açıdan bakmak demektir. Zaten laptoplar artık günümüz teknolojisinde eskimiş bulunmakta. son kullanıcı tarafında onların yerini ultrabooklar ve tablerler almakta.
sadece donanıma bakma işi turkiyede ve korsanın tam gaz oldugu ulkelerde olur. amerikada korsan kullanan adamı hoplatırlar. yakalanırsan direk federal şuç. o yuzden yazılıa para veren insanlar düşünüyor tabi ki. niye adam daha sonra birde tekrar winsdows 8 e para versin.



yazdıklarımı anlamamışsın. windows 8 önemli değil demiyorum karar verme sürecinde donanımın özellikleri kadar etkili değil diyorum.. sırf windows 8 var diye kimse celeron işlemci varmış yokmuş diye atlamaz di mi???
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Ozbi 6 yıl
14" ekran - yanında büyüteç hediye :D
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osmanefeozkan 6 yıl
Panel manyakta ekran kartı koymayı unutmuşlar :D
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SuSKuNReiS 6 yıl
Fujitsu Kusura bakmasın ama Gitsin buzdolabı klima felan uretmeye devam etsin bilgisayar işinde etkili degil hiç olay sadece manitor ile bitmiyor millet alırken ekranı ile sadece film felan izlerken iyi veya kötü diyor o kadar net bi görüntüyü ne yapacaz ilk başta sogutma sisteminizi sonra performas konusunda masa üstü standartlarını yakalamayı planlasalar çok daha guzel olur
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Batuist 6 yıl SuSKuNReiS
SuSKuNReiS
.. o kadar net bi görüntüyü ne yapacaz...


sen yanlış sitedesin.. çık bi temiz hava al .. şaşırmışsın sen!!!
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THESTER 6 yıl
Bu ekranı idare edebilecek donanım var mı acaba bunda ???
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malicalik13 6 yıl
çok abarttılar çözünürlüğü
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frozen125 6 yıl
çözünürlük kadar fiyatı olur heralde :DDDD
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Batuist 6 yıl
mk2kill
windows 8 bile laptop satışlarındaki düşüşü durduramayınca firmalar donanım ve tasarım anlamında kesenin ağzını açmaya başladı. üst üste iddialı modeller gelmeye başladı.

windows 8 şatışları fazla etkilemez. çünkü son kullanıcı işletim sisteminden ziyade donanıma bakıyor. yani tablet mi telefon mu ultrabook mu laptop mu gibisinden.. Herhangi bir laptopu alırken kim işletim sistemine bakarak alıyor ki??? ekran kartı kaç GB? bellek ne kadar? işlemci kaç çekirdek gibi konular satın almada rol oynayan en önemli faktörlert. dolayısı ile windows 8in şatışlara olan etkisi diye birşeyden bahsedebilmek için tüketicinin bu yönde bir beklentisi olması gerekir ama kimse işletim sisteminin ne olduğuna bakmıyor. dolayısı ile satışların azlığını yada çokluğunu işletim sistemine bağlamak olaya ters yada yanlış açıdan bakmak demektir. Zaten laptoplar artık günümüz teknolojisinde eskimiş bulunmakta. son kullanıcı tarafında onların yerini ultrabooklar ve tablerler almakta.
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FreeRun 6 yıl
Fujitsu ya bak sen.
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okanner48 6 yıl en beğenilen
kımyasal
Full HD ekranlara oranla 2.7 daha fazla detay bahsedilen 2.7 nasıl bir oran onu anlamadım ?

3200x1800 monitörde 5760000 milyon piksel
1920x1080 monitörde 2073600 milyon piksel
Haberde bahsi geçen 2.7 (KAT) sanırım led panellerin sahip olduğu toplam piksel sayılarına göre oranlanmış olması...
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