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GDDR5X bellek teknolojisi grafik kartınızı uçuracak

Bellek teknolojilerinde son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedildi. HBM bellek GDDR5 belleklerin yerini alacak derken aslında rekabetin daha da kızışacağına dair ilk işaretler geliyor
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
11,5b
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15
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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GDDR5X bellek teknolojisi grafik kartınızı uçuracak

Grafik kartı sektöründe şu sıralar en fazla konuşulan AMD'nin yeni nesil kartlarında kullandığı HBM bellek teknolojisi. Daha yüksek performans ve daha az enerji tüketimi üzerine yoğunlaşan HBM teknolojisi gelecek yıl ikinci nesle terfi etmeye hazırlanıyor ancak GDDR cephesi henüz son sözünü söylemedi.

Micron'dan elde edilen bilgilere göre GDDR5X bellek teknolojisi mevcut bantgenişliğini iki katına çıkararak HBM teknolojisine bu alanda rakipsiz olmadığı mesajını gönderecek. Hali hazırda GDDR5 bellekte hücrelere 32 bit olarak erişilirken, GDDR5X belleklerde 64 bit erişim mümkün olacak. Böylece pin başına veri transferinde önce 10-12Gbps ardından da 16Gpbs hızlarına ulaşılabilecek. 

GDDR5 bellekler bantgenişliği anlamında 400GB/s seviyelerinde gezinirken, GDDR5X bu rakamı ikiye katlayacak ve 800GBps-1000GBps sınırlarına çıkacak. HBM bellek teknolojisi de tek katmanda 128GBps bantgenişliğine erişebiliyor ve 4 katmanlı mevcut HBM belleklerde 512GBps imkanı sunuluyor. Katmanlar arttıkça bantgenişliği de 1TBps seviyelerine kadar yükseliyor. Böylece uzun bir süre HBM teknolojisi ile GDDR5X teknolojisinin sıkı bir rekabet içerisinde olduğunu göreceğiz.

Bununla birlikte GDDR5X teknolojisinin önemli bir avantajı var zira mevcut GDDR5 tasarımı üzerinde büyük değişiklikler gerekmiyor. Sadece bellek kontrolcülerinin uyum sağlaması gerekecek. Bu da maliyet ve zaman anlamında GDDR5X teknolojisini bir adım öne çıkarıyor. 

HBM tarafında ise sınırlı bir üretim söz konusu ve henüz teknoloji olgunlaşmadı. Üst üste istifleme şeklinde tasarlanan belleklerin önemli avantajları var ancak bu istifleme süreci oldukça karmaşık ve zahmetli. Gelecek yıl HBM 2 teknolojisine AMD erken erişim hakkı elde ederken, Nvidia da Pascal tabanlı ekran kartlarına Samsung gibi dökümcüleri devreye sokarak avantaj sağlamaya çalışacak. Bu bakımdan HBM 2 gelecek yıl sadece üst seviye ekran kartlarında boy gösterebilecek ve alt seviye kartlarda GDDR5 geleneği devam edecek. 

GDDR5X eğer işler yolunda giderse üst ve orta seviye kartlarda kendisine yer bulabilir zira AMD ve Nvidia'nın bu yeni teknoloji ile yakından ilgilendiği belirtiliyor. HBM teknolojisinin yetişmediği yerlerde GDDR5X devreye girerek iyi bir alternatif oluşturabilir ve üreticiler böylece iki alternatifli olarak ekran kartlarını tüketiciye sunabilir.  

http://www.guru3d.com/news-story/graphics-card-memory-gddr5x-to-make-an-appearance.html Yorum Yaz
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mehmet4428 4 yıl en beğenilen
AMD hep ilkleri yapıyor.
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OverClocK1ng 4 yıl
Bu konu İLGİMİ ÇEKTi şeysi niye yok artık?
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cellat87 4 yıl
vallaha kartların fiyatı düşsünde ne olursa olsun.
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fthkn 3 yıl
OverClocK1ng
Bu konu İLGİMİ ÇEKTi şeysi niye yok artık?

İlgi çekmediği için kaldırılmış olmalı.
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DH Misafiri 4 yıl
Konsollar nedeniyle bu teknolojilerin kullanımı çok sınırlı kalıyor pc pazarında. Şuan da cga kalitesinde oyunların yapılabilmesi gerekliydi ama sağolsunlar konsol belası teknolojinin önünde engel.
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MALTHAEL 4 yıl
HBM gibi bir nimet varken GDDR5X de neymiş yine hayvani uzunlukta gökdelen gibi kartlar üretecekler yine üzerinde 1 slot daha kaplayan soğutucu blokları koyacaklar . Diğer yandan HBM2 li kartlar onun yarısı kadar olacak daha serin olacak daha performanslı olacak .
Eskide kaldı kocaman kocaman kartlar . Anakartı mı yamultur PCI-E slotunumu bozar , yok kart yamulmasın diye back plate mi takılır . Ohoo ne uğraşmışız diyeceğiz ileri ki yıllarda .
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Soner_o7 4 yıl
GDDR ın dezavantajlarından kurtaramadılar gpu sektörünü
gördük hbm bellek ile avuç kadar üst seviye ekran kartlarını
hala ne diye GDDR ile yola devam edersin sektör lideri olarak aklım almıyor

HMB de aradıklarını bulamamış olmaları gerek!

AMD olmasa daha çok ısıtıp ısıtıp önümüze koyarlar eski teknolojileri!
GDDR"XXX"
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OverClocK1ng 4 yıl
Bu konu İLGİMİ ÇEKTi şeysi niye yok artık?
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Kirk Lee 4 yıl
Bu rekabet ekran kartı pazarına ivme kazandıracağa benziyor...
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Patren 4 yıl
anlaşırdı nvidianın yeni serisi GDDR5X olcak hbm yerine
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theyapici 4 yıl
hbm 2 çıksın 16 gb lık bir ekran kartı alırız artık gddr5x e allah Kerim bakrız
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Qonrul 4 yıl
Tüketiciye olumlu yönde etki eder umarım.
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mehmet4428 4 yıl en beğenilen
AMD hep ilkleri yapıyor.
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Firaristt 4 yıl
O kısmı çok umrumda değil, benim cebimden ne kadar çıkacak, bana ne sunacak ona bakarım. Mevcut kartlar 5 senelik iyi bir kart veya CF-SLI düzeyinde hala. Bir sıçrama yapar, DX12'yi de adam gibi kullanır ve 1080p'de, 4K çözünürlükte hatırı sayılır bir fark yaratır ve bunu da görsel olarak bir sıçrama olarak bize sunarlarsa ne ala. Yoksa biz HD6xxx GTX5xx serisi ile daha uzunca bir süre birlikteyiz demektir.
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