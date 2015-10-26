GDDR5X bellek teknolojisi grafik kartınızı uçuracak

Grafik kartı sektöründe şu sıralar en fazla konuşulan AMD'nin yeni nesil kartlarında kullandığı HBM bellek teknolojisi. Daha yüksek performans ve daha az enerji tüketimi üzerine yoğunlaşan HBM teknolojisi gelecek yıl ikinci nesle terfi etmeye hazırlanıyor ancak GDDR cephesi henüz son sözünü söylemedi.





Micron'dan elde edilen bilgilere göre GDDR5X bellek teknolojisi mevcut bantgenişliğini iki katına çıkararak HBM teknolojisine bu alanda rakipsiz olmadığı mesajını gönderecek. Hali hazırda GDDR5 bellekte hücrelere 32 bit olarak erişilirken, GDDR5X belleklerde 64 bit erişim mümkün olacak. Böylece pin başına veri transferinde önce 10-12Gbps ardından da 16Gpbs hızlarına ulaşılabilecek.





GDDR5 bellekler bantgenişliği anlamında 400GB/s seviyelerinde gezinirken, GDDR5X bu rakamı ikiye katlayacak ve 800GBps-1000GBps sınırlarına çıkacak. HBM bellek teknolojisi de tek katmanda 128GBps bantgenişliğine erişebiliyor ve 4 katmanlı mevcut HBM belleklerde 512GBps imkanı sunuluyor. Katmanlar arttıkça bantgenişliği de 1TBps seviyelerine kadar yükseliyor. Böylece uzun bir süre HBM teknolojisi ile GDDR5X teknolojisinin sıkı bir rekabet içerisinde olduğunu göreceğiz.





Bununla birlikte GDDR5X teknolojisinin önemli bir avantajı var zira mevcut GDDR5 tasarımı üzerinde büyük değişiklikler gerekmiyor. Sadece bellek kontrolcülerinin uyum sağlaması gerekecek. Bu da maliyet ve zaman anlamında GDDR5X teknolojisini bir adım öne çıkarıyor.





HBM tarafında ise sınırlı bir üretim söz konusu ve henüz teknoloji olgunlaşmadı. Üst üste istifleme şeklinde tasarlanan belleklerin önemli avantajları var ancak bu istifleme süreci oldukça karmaşık ve zahmetli. Gelecek yıl HBM 2 teknolojisine AMD erken erişim hakkı elde ederken, Nvidia da Pascal tabanlı ekran kartlarına Samsung gibi dökümcüleri devreye sokarak avantaj sağlamaya çalışacak. Bu bakımdan HBM 2 gelecek yıl sadece üst seviye ekran kartlarında boy gösterebilecek ve alt seviye kartlarda GDDR5 geleneği devam edecek.





GDDR5X eğer işler yolunda giderse üst ve orta seviye kartlarda kendisine yer bulabilir zira AMD ve Nvidia'nın bu yeni teknoloji ile yakından ilgilendiği belirtiliyor. HBM teknolojisinin yetişmediği yerlerde GDDR5X devreye girerek iyi bir alternatif oluşturabilir ve üreticiler böylece iki alternatifli olarak ekran kartlarını tüketiciye sunabilir.

http://www.guru3d.com/news-story/graphics-card-memory-gddr5x-to-make-an-appearance.html