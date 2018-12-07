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GDDR5X bellekli GTX 1070 ortaya çıktı

GTX 1060 ekran kartından sonra yakın zamanda GeForce GTX 1070 ekran kartı da GDDR5X bellek ile gelecek. Nvidia stokları eritme adına GDDR5X desteğine ağırlık vermeye başladı.
5 ay
9,9b
1
13
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni nesil RTX 2000 serisi ekran kartlarını piyasaya süren Nvidia, yüksek fiyat etiketleri nedeniyle 500$ altındaki segmenti boş bırakmış durumda. Turing mimarisinin henüz bu segmente hamlesi olmadığı için iş yine Pascal mimarisine düştü.

GTX 1070 8GB GDDR5X özellikleri

Bir süre önce GP104 grafik birimini biraz kırparak GDDR5X bellekli GTX 1060 olarak piyasaya süren Nvidia, şimdi de GTX 1070 ekran kartına yöneldi. Orijinali GDDR5 bellekli olan GTX 1070 şimdi GDDR5X belleğe terfi etti.

Ayrıca Bkz. "Bitmain’de kayıplar 1 milyar dolara yaklaştı"

Zotac’ın hazırladığı yeni GeForce GTX 1070 AMP! ekran kartı 8GB GDDR5X bellek desteği ile geliyor. Böylece oyuncular bellek tarafında hız aşırtma yaparak 8Gbps üzerine çıkabilecekler. Haliyle bant genişliği de artmış olacak.

8GB GDDR5X GTX 1070 ekran kartında önemli bir farklılık yok. 1607MHz taban hız, 1797MHz turbo hız, çift 8-pin bağlantı, 250W ısıl tasarım gücü aynen korunuyor. Fiyat konusunda ise şimdilik bir netlik yok ancak 300$ civarında olması bekleniyor.

Stokları tüketme adına yapıldığı tahmin edilen bu hamleler şimdilik GP104 birimi ile sınırlı. Orijinal GTX 1060 ve 1050 serileri ile GTX 1070 Ti için bir hamle olacak mı bilinmiyor. Turing tarafında GTX 2060 ve alt modellerin çıkışına yakın bu hamleler de sona erecektir.

 

https://wccftech.com/nvidia-geforce-gtx-1070-gddr5x-memory/ Yorum Yaz
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V4LKyR 5 ay en beğenilen
Hahahah :) Fiyatlar kalın gelince eski yemekleri ısıtmaya başladılar...
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Akbaba89 5 ay
Dur eti biraz daha ısıtayım da soğumasın demişler
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Spinata 5 ay
Milletin bedduası tuttu ne yapacaklarını şaşırdılar. Mining uğruna ya rab ne tutuşmalar yaşanıyor. Seni sen yapan oyuncu kitleni satarsan, o güzelim gp104 leri kırptırırlar sana. Fiyatı da düşemiyor şero. Ama asıl bomba navi diyorlar. Yapar mı amd yapar, bi ara inteli gömmüştü tabi intel böyük firma çok tınmadı ama nvidia söylentiler doğru ise by by.
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Lana-Del-Rey 5 ay
Sıka sıka limona çevirdiler pascalı
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LeviGerman 5 ay
Nasil bit stock kaldiysa ellerinde, once 1060 simdi de bu 1070 ddr5x... belleklerin hizlari kirpilmis olmazsa bari.
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01myavuz 5 ay
AMD atak yapaydı ısıtıp ısıtıp önümüze getirmezdi NVİDİA. Saldılar yokuş aşağı gidiyor.
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lterlemez 5 ay 01myavuz
Atak yapmaması daha iyi, bu yenilemeler satılamazsa NVidia daha çok sıkışacaktır. AMD'nin NVidia sıkışıkken atak yapması daha iyi...
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keymert 5 ay
9 Gbps Olmasın O zira gddr5 bellekli bir rx 580 9 Gbps nin üzerine çıkabikiyor
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salvatore_volkan 5 ay keymert
9 olmaz 11 olur.
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Rivalı Efsunger 5 ay
ddr4 lü 1030 yetmemiş gibi
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A NEW LİFE 5 ay
Nvidia ne yapı10 krdsm
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Eeltorm 5 ay
İyice saçmaladı nvidia
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V4LKyR 5 ay en beğenilen
Hahahah :) Fiyatlar kalın gelince eski yemekleri ısıtmaya başladılar...
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