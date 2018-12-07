GDDR5X bellekli GTX 1070 ortaya çıktı

Yeni nesil RTX 2000 serisi ekran kartlarını piyasaya süren Nvidia, yüksek fiyat etiketleri nedeniyle 500$ altındaki segmenti boş bırakmış durumda. Turing mimarisinin henüz bu segmente hamlesi olmadığı için iş yine Pascal mimarisine düştü.

GTX 1070 8GB GDDR5X özellikleri

Bir süre önce GP104 grafik birimini biraz kırparak GDDR5X bellekli GTX 1060 olarak piyasaya süren Nvidia, şimdi de GTX 1070 ekran kartına yöneldi. Orijinali GDDR5 bellekli olan GTX 1070 şimdi GDDR5X belleğe terfi etti.

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Zotac’ın hazırladığı yeni GeForce GTX 1070 AMP! ekran kartı 8GB GDDR5X bellek desteği ile geliyor. Böylece oyuncular bellek tarafında hız aşırtma yaparak 8Gbps üzerine çıkabilecekler. Haliyle bant genişliği de artmış olacak.

8GB GDDR5X GTX 1070 ekran kartında önemli bir farklılık yok. 1607MHz taban hız, 1797MHz turbo hız, çift 8-pin bağlantı, 250W ısıl tasarım gücü aynen korunuyor. Fiyat konusunda ise şimdilik bir netlik yok ancak 300$ civarında olması bekleniyor.

Stokları tüketme adına yapıldığı tahmin edilen bu hamleler şimdilik GP104 birimi ile sınırlı. Orijinal GTX 1060 ve 1050 serileri ile GTX 1070 Ti için bir hamle olacak mı bilinmiyor. Turing tarafında GTX 2060 ve alt modellerin çıkışına yakın bu hamleler de sona erecektir.