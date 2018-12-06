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Bitmain’de kayıplar 1 milyar dolara yaklaştı

Özelleştirilmiş madencilik ekipmanları ile kısa sürede popüler olan Bitmain adeta sektöre yön verir hale gelmişti. Ne var ki piyasadaki şok düşüş Bitmain’i de derinden yaraladı.
5 ay
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Kripto para dünyasının zirve yaptığı ve kazandırmaya devam ettiği 2018 yılı sonbahar aylarına kadar Bitmain firması da zirveye çıkmıştı. Özelleştirilmiş Antminer sistemleri ile ilgi gören Bitmain çok kısa bir süre içerisinde Nvidia’dan bile daha karlı bir firma haline gelmişti.

Sarsıntı büyük oldu

Ne var ki kripto para dünyasında yaşanan düşüş Bitmain’i de vurdu. Zaten sonbahar aylarından bu yanan firmanın Antminer stoklarının elde kaldığı ve zarar yazıldığı gündeme geliyordu. Yılın üçüncü çeyreğinde tablo ürkütücü.

Ayrıca Bkz. "Kripto madencilik için 415 bin router hacklendi"

İddialara göre Bitmain’in üçüncü çeyrekteki kaybı 740 milyon doları geçti. Bu kayıpta elde kalan stokların yanında Bitcoin Cash biriminin büyük değer kaybetmesinin de etkisi büyük. 1000$ seviyesini geçen Bitcoin Cash, çatallanma döneminde yaşanan büyük düşüş sonrasında 134$ ile en düşük seviyeye gerilemiş durumda. Bitmain bu savaşta yüksek miktarda BTC harcayarak 90 bin civarında BCH madencilik cihazı kullanıma sunmuştu.

Yaşanan sıkıntılar Bitmain’in yakın dönemde planladığı borsaya açılma planlarını nasıl etkileyecek bilinmiyor. Büyük nakit kaybının muhtemel bir erteleme veya iptal kararına gidebileceği konuşuluyor.

 

https://bitcoinist.com/bitmain-death-bitcoin-cash-crash/ Yorum Yaz
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shpynx 5 ay
BTC yi bitirmeye çalışırken kendini bitirdi Bitmain.
Buradan Jihan Wu ya sesleniyoruz bırak artık BTC ile uğraşmayı, ... yırtsanız da olmaz o iş.
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cengiz7 5 ay
Parayı kıran kırıyor. Ufak çaplı takılan yatırımcılar kaybediyor. Bkz. ben
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V2 5 ay
Arkadaşlar bende ümitliydim kriptolardan ancak kullanım alanı bir türlü artmıyor. Transfer komisyonları pahalı. Bu şekilde giderse pek ümidim yok yakın gelecekte.
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OverClocK1ng 5 ay V2
1 kuruş vermeden ilaç alma videosu:

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Seyrim 5 ay
Bitmez bitmez.. Yeniden yükselir sanal para..
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OverClocK1ng 5 ay Seyrim
SANAL para ne bi anlatsana. Coin piyasasındayım ama Sanal para ne bilmiyorum.
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