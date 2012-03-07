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G.Skill'den 2666MHz'de çalışan dört kanal bellek kiti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,5b
1
29
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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G.Skill'den 2666MHz'de çalışan dört kanal bellek kiti
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Yüksek performanslı bellek üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan G.Skill, Intel'in Sandy Bridge-E platformu için geliştirdiği en hızlı dört kanal bellek kitini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde profesyonellerin elinde dünya bellek hızı rekoru kıran RipJaws Z serisine üye olan kit, 4GB'lık dört adet modülden oluşup kullanıcılara toplamda 16GB'lık kapasite sunuyor.
Bilindiği üzere Intel'in Sandy Bridge-E platformu resmi olarak 1333/1600MHz bellek hızı desteği sunuyor ancak üst seviye anakartlarda daha yüksek frekanslarda çalışan bellekler de kullanılabiliyor. G.Skill'in haberimize konu olan kiti de CL10 erişim süresinde 2666MHz olarak belirlenen saat hızıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. CeBIT 2012 kapsamında Asus'un Rampage IV Extreme anakartı üzerinde Intel'in şu anki en hızlı masaüstü işlemcisi olan Core i7-3960X Extreme Edition ile çalıştırılan yeni kitin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı ise henüz açıklanmış değil.  
G.Skill'den 2666MHz'de çalışan dört kanal bellek kiti
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DH Misafiri 6 yıl
Intelmi AMD mi siz kara verin. (Bence AMD çünkü daha ucuz :) )
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aydinpurcek 7 yıl
Ozellikle oyun ve multimedia kullanicilari ram konusunda f/p oranina dikkat etmeli. 1600mhz cl9 8gb cok ideal. He bnm para sıkıntım yok diyorsaniz 1866mhz cl9 8gb olabilir. Bunun ustune vereceginiz paranin karsiliginda getirisi bence az.
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MattPegasus 7 yıl
2 yıl sonra bu hızı küçümseyeceğiz.
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stepcideee 7 yıl
Gskill ram piyasasında zirveye çıktı ya da çıkacak...
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Hümiyettin 7 yıl
Profesyonel kesim için gerekli olabilir. Oyun için kullananlara çok gereksiz ve zaten çokta pahalı olacaktır. Aslında profesyoneller içinde pek gerekli değil bu hızlar. Gerçekten performanslı olması için artık şu CL değerleri düşük ve frekansları yüksek bellekler çıkması lazım.
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alpa07 7 yıl
iyimiş ddr2 akar
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ensaronline 7 yıl
Ddr3 3000 mhz peşinden DDR5 e geçileceğini düşünüyorum. 4 ü es geçecekler diye tahmin ediyorum
Bakacağız artık.
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Placebo Effect 7 yıl
Artık DDR4'e geçmeliler. Bu RAM yada SSD RAID yapanlara yada Fusion APU kullananlara yarar.
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tanreall 7 yıl
Bebeğim benim. Soğutucuların tasarımı da çok hoşuma gitti, kasanın içini şenlendirecek yine. Donanım sevdası, kurtulmak istemediğim bir hastalık..
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Dark Shade 7 yıl
Ram ler islemcilerin hizini yakaladi resmen... ama super calisir bu hizda ramlarla pc...
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WinteR 7 yıl
Ne büyük üçkağıttır şu "Ram Kit"i muahbbeti.
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turbo-powwer 7 yıl
DDR 4 isteruk :))
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Crimson Red 7 yıl
hey maşallah
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MyCoDeR 7 yıl turbo-powwer
turbo-powwer

DDR 4 isteruk :))

2014'e kadar ddr4 yok 2013 yılında ddr3L diye bişey çıkıcakmış intel maxwell işlemcileri destek sunucak bunlara amd de sunar heralde ama okuduğum haberde böyle yazıyodu ddr3 den farkı daha az güç tüketimi filan olucağı okumuştum.
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mnyx 7 yıl
ddr3 de normal kullanımda 3000mhz den fazla yukarı cıkacağını sanmam baksanıza gecikme süreleri bile nasıl artıyor zaten şuanda bu hızla fazla bile daha hızlısı ddr4 ile gelicek
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IceRulez 7 yıl
cl 7-8-9-10-11 ne anlama geliyor ? overclock yapmaya imkan mı tanıyor ? hani core 2 duo 6 serisi 7 serisinden daha az o.c imkanı sağlıyor 8 serisi daha fazla o.c imkanı sağlıyor gibi ?
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TiesTorN 7 yıl
CL 10-12-12-31..

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