G.Skill'den 2666MHz'de çalışan dört kanal bellek kiti

Yüksek performanslı bellek üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan G.Skill, Intel'in Sandy Bridge-E platformu için geliştirdiği en hızlı dört kanal bellek kitini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde profesyonellerin elinde dünya bellek hızı rekoru kıran RipJaws Z serisine üye olan kit, 4GB'lık dört adet modülden oluşup kullanıcılara toplamda 16GB'lık kapasite sunuyor.

Bilindiği üzere Intel'in Sandy Bridge-E platformu resmi olarak 1333/1600MHz bellek hızı desteği sunuyor ancak üst seviye anakartlarda daha yüksek frekanslarda çalışan bellekler de kullanılabiliyor. G.Skill'in haberimize konu olan kiti de CL10 erişim süresinde 2666MHz olarak belirlenen saat hızıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. CeBIT 2012 kapsamında Asus'un Rampage IV Extreme anakartı üzerinde Intel'in şu anki en hızlı masaüstü işlemcisi olan Core i7-3960X Extreme Edition ile çalıştırılan yeni kitin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı ise henüz açıklanmış değil.