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G.Skill'den en hızlı 128GB DDR4 bellek kiti

128GB DDR4 RAM bellek konusunda hız rekorunu elinde bulunduran G.Skill, yeni tasarladığı Ripjaws V 128GB bellek kiti ile kendi rekorunu egale etmeye hazırlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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G.Skill'den en hızlı 128GB DDR4 bellek kiti


Bilgisayar sistemlerinde hız arayanların başvurduğu ilk adreslerden birisi G.Skill oluyor. Ripjaws serisi altında performans odaklı RAM bellek kitleri sunan G.Skill, dünyanın en hızlısı ünvanını da elinde bulunduruyor. Firmanın yeni 128GB DDR4 bellek kiti, 3200MHz seviyesi ile rekorunu egale etti. 

Corsair, geçtiğimiz haftalarda 3600MHz seviyesine kadar çıkabilen RAM bellekler duyurmuştu. Serinin 128GB kapasiteli versiyonu 3000MHz seviyesinde kaldığı için, G.Skill bu sınıftaki liderliği kimseye bırakmadı. G.Skill Ripjaws V 128GB bellek kiti, 1.35Volt seviyesinde çalışıyor ve CL14-14-14-34 zamanlamasına sahip.


Bellek kiti 8 adet 16GB modül ile geliyor. Intel'in X99 platformu için tasarlanan bellek, Intel XMP2.0 desteği ile kolay bir şekilde hız aşırtılabiliyor. G.Skill Ripjaws V 128GB bellek kiti ay içerisinde satışa sunulacak ve 1070$ fiyat etiketine sahip olacak. 

http://www.tomshardware.com/news/gskill-3200mhz-128gb-ddr4-ripjaws,31095.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
killnOd 3 yıl
Bakalim gercek ddr4 ler(1x32gb 4000mhz 1.2v) kac sene sonra cikacak ve istenilen fiyat seviyelerine gelecekler.
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seven44 3 yıl
2 gb flower
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c36ab7c4 3 yıl
Fiyatın pahalı olması normal, sonuçta normal ev kullanıcısına veya oyuncu kitleye hitap edecek bir ürün değil.
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filteke 3 yıl
1070$ değil tl olsa bile birçok insan için aşırı pahalı, umarım yakın gelecekte fiyatlar aşağı doğru ,vme gösterir
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