G.Skill'den en hızlı 128GB DDR4 bellek kiti





Bilgisayar sistemlerinde hız arayanların başvurduğu ilk adreslerden birisi G.Skill oluyor. Ripjaws serisi altında performans odaklı RAM bellek kitleri sunan G.Skill, dünyanın en hızlısı ünvanını da elinde bulunduruyor. Firmanın yeni 128GB DDR4 bellek kiti, 3200MHz seviyesi ile rekorunu egale etti.





Corsair, geçtiğimiz haftalarda 3600MHz seviyesine kadar çıkabilen RAM bellekler duyurmuştu. Serinin 128GB kapasiteli versiyonu 3000MHz seviyesinde kaldığı için, G.Skill bu sınıftaki liderliği kimseye bırakmadı. G.Skill Ripjaws V 128GB bellek kiti, 1.35Volt seviyesinde çalışıyor ve CL14-14-14-34 zamanlamasına sahip.









Bellek kiti 8 adet 16GB modül ile geliyor. Intel'in X99 platformu için tasarlanan bellek, Intel XMP2.0 desteği ile kolay bir şekilde hız aşırtılabiliyor. G.Skill Ripjaws V 128GB bellek kiti ay içerisinde satışa sunulacak ve 1070$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.tomshardware.com/news/gskill-3200mhz-128gb-ddr4-ripjaws,31095.html