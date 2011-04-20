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Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

G.Skill'den yüksek peformans tutkunları için 2300MHz'de çalışan yeni bellek kiti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,9b
1
12
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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G.Skill yüksek performanslı modellerini konumlandırdığı RipjawsX serisine 8GB kapasiteli yeni bir kit daha ekliyor. Çift kanal formunda olan ve 2300MHz'de çalışan kitin erişim süresi ise CL9 olarak belirtiliyor. Donanım tutkunları ve oyuncular için hazırlanan bellek kitinin özellikle Intel'in P67 ve Z68 çipsetlerini kullanan anakartlarla kullanılması bekleniyor.

G.Skill'in araştırma ve geliştirmeden sorumlu kıdemli yöneticisi Michael Chao yeni kitle ilgili açıklamasında şunları söyledi; "2300MHz'de çalışan 8GB kapasiteli RipjawsX eş zamanlı olarak hem üst seviye performans hem de yüksek kapasitesinin tadını çıkarmanıza olanak tanır. Sadece üstün hız aşırtma performansı sunmakla kalmaz aynı zamanda yüksek performanslı iş istasyonu veya oyun makinesi kurmanız için seçeneklerinizi de genişletir."

G.Skill tarafından ömür boyu garanti ile sunulacak yeni bellek kitinin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı.


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unalseckin 8 yıl
Corsairin üzerindeki soğutucu plaklar süper gerçekten ve bu ayrıntısıyla kingstondan bir adım önde, bugün yeni pc me 4x4gb 1600 mhz Corsair Vengeance ddr3 aldım bakalım performansı göreceğiz sanal sistemlerimde Saygılarımla...
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OverClocK1ng 8 yıl
Valla bende Corsair 2 x 4Gb Vengeance 1600Mhz var. 1500Mhz de 1T olarak canavar gibi çalışıyorlar. Üstelik 1600 Mhz olmasına rağmen 1.5 volt olması da çok hoşuma gitti. Üzerindeki soğutucu baya büyük ve şu an parmağımı deyiyorum ve buz gibi. Voltaj falan vermedim ama piyasada gördüğüm en iyi soğutucuya sahip ve 1600 Mhz olmasına rağmen 1.5 volt olduğundan bence her zaman ilk tercihim olacak ram. 2 kuruş fazla veririm, Kingston alacağıma Corsair alırım.
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ghost recon advanced 8 yıl
herhalde 6 ay sonra 3000 mhz lik çalışıan ddr3 ramlar çıkar piyasaya
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Wabbajack 8 yıl
raid yapılması daha iyi bence hiç gereği yok
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servetportakal 8 yıl
1333 mhz cl9 ram ile arasında %kaç performans farkı vardır ?
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_prozac_ 8 yıl
hkndvc

1333 mhz cl9 ram ile arasında %kaç performans farkı vardır ?


Masaüstü uygulamalarında falan farkı anlayamazsın.Oyun performans farkıda pek yoktur.Fark sentetik ram benchmark programlarında ortaya çıkar %50 ye kadar puan farkı oluşur.Ayrıca yukarıda bir arkadaşta belirtmiş ddr3 1600mhz bellekte veri aktarım hızı teorikte 12gb/sn dir oysaki bizim harddisklerin veri aktarım hız saniyede yine teorikte taş çatlasın 200mb/sn dir.
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UzmaN345 8 yıl
4 GB 300tl fazla olur 1600-2000 bellek arasında 200tl fark var
4GB 1600mhz bellek kingston 114tl aldım 2000Mhz ise 320tl idi
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Arranger. 8 yıl
2300 iyide Cl9 iyi olmamis.
Cl6 1600 varken, Cl9 2300 bence gereksiz.
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0rka 8 yıl
işlemcilerin desteklediğinden yukarısı gereksiz
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stavroqin 8 yıl
görünürde sağlayacağı performans artışı fiyata değmez bile
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DH Misafiri 8 yıl
hd hızlanmadan ram isterse 2600 mhz olsun
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Master_Evil 8 yıl
x58 kartların qpi değerini dolduruyor 2x2300
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