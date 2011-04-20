G.Skill'den yüksek peformans tutkunları için 2300MHz'de çalışan yeni bellek kiti

G.Skill yüksek performanslı modellerini konumlandırdığı RipjawsX serisine 8GB kapasiteli yeni bir kit daha ekliyor. Çift kanal formunda olan ve 2300MHz'de çalışan kitin erişim süresi ise CL9 olarak belirtiliyor. Donanım tutkunları ve oyuncular için hazırlanan bellek kitinin özellikle Intel'in P67 ve Z68 çipsetlerini kullanan anakartlarla kullanılması bekleniyor.

G.Skill'in araştırma ve geliştirmeden sorumlu kıdemli yöneticisi Michael Chao yeni kitle ilgili açıklamasında şunları söyledi; "2300MHz'de çalışan 8GB kapasiteli RipjawsX eş zamanlı olarak hem üst seviye performans hem de yüksek kapasitesinin tadını çıkarmanıza olanak tanır. Sadece üstün hız aşırtma performansı sunmakla kalmaz aynı zamanda yüksek performanslı iş istasyonu veya oyun makinesi kurmanız için seçeneklerinizi de genişletir."

G.Skill tarafından ömür boyu garanti ile sunulacak yeni bellek kitinin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı.