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GTA: Chinatown Wars, Retina ekran desteği ve iOS 7 uyumluluğuyla Appstore'a geri döndü

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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GTA: Chinatown Wars, Retina ekran desteği ve iOS 7 uyumluluğuyla Appstore'a geri döndü
Geçtiğimiz eylül ayında Appstore'dan kaldırılan GTA: Chinatown Wars, aldığı yeni güncelleme sayesinde yeniden iOS kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Güncellemeyle birlikte iOS 7 ile uyumlu hale getirilen Chinatown Wars, uzunca bir süredir beklenen Retina ekran desteğini de kazandı. Ancak, oyunun iPhone sürümüne eklenen Retina ekran desteğinin iPhone 4/4S için geçerli olduğunu belirtelim.

iOS 5.0 veya üzeri yazılıma sahip olan cihazlarda çalışan GTA: Chinatown Wars'a aşağıdaki market bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.
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Hi Guy 5 yıl
4 lira daha verir gta sa alırım bu neyin kafası

Bu arada rockstar max payne 1 çıkardın max payne 2 nerde
max payne 2 isterük
Üşüyoruz max reyiz
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Bu oyun niye android platformuna çıkmadı anlamadım
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multiTYRT 5 yıl
PSP'de hastasıydım herhalde gene oynarım
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EagleTibet 5 yıl Guest-334F3CF19
A.S.İ
Bu oyun niye android platformuna çıkmadı anlamadım


Haklısın ama androidin de güzel yanı şu, eğer telefonun güçlüyse psp emülatörüyle oyniyabilirsin. Tam olarak aynı tadı vermio ama olsun
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