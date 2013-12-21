GTA: Chinatown Wars, Retina ekran desteği ve iOS 7 uyumluluğuyla Appstore'a geri döndü

Haber Editörü
Geçtiğimiz eylül ayında Appstore'dan kaldırılan GTA: Chinatown Wars, aldığı yeni güncelleme sayesinde yeniden iOS kullanıcılarının beğenisine sunuldu.
Güncellemeyle birlikte iOS 7 ile uyumlu hale getirilen Chinatown Wars, uzunca bir süredir beklenen Retina ekran desteğini de kazandı. Ancak, oyunun iPhone sürümüne eklenen Retina ekran desteğinin iPhone 4/4S için geçerli olduğunu belirtelim.
iOS 5.0 veya üzeri yazılıma sahip olan cihazlarda çalışan GTA: Chinatown Wars'a aşağıdaki market bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.
- Grand Theft Auto: Chinatown Wars, Appstore - 8.99 TL
- Grand Theft Auto: Chinatown Wars HD(iPad), Appstore - 8.99 TL
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Bu arada rockstar max payne 1 çıkardın max payne 2 nerde max payne 2 isterük
Üşüyoruz max reyiz
Haklısın ama androidin de güzel yanı şu, eğer telefonun güçlüyse psp emülatörüyle oyniyabilirsin. Tam olarak aynı tadı vermio ama olsun