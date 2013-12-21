GTA: Chinatown Wars, Retina ekran desteği ve iOS 7 uyumluluğuyla Appstore'a geri döndü

Geçtiğimiz eylül ayında Appstore'dan kaldırılan GTA: Chinatown Wars, aldığı yeni güncelleme sayesinde yeniden iOS kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

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Güncellemeyle birlikte iOS 7 ile uyumlu hale getirilen Chinatown Wars, uzunca bir süredir beklenen Retina ekran desteğini de kazandı. Ancak, oyunun iPhone sürümüne eklenen Retina ekran desteğinin iPhone 4/4S için geçerli olduğunu belirtelim.iOS 5.0 veya üzeri yazılıma sahip olan cihazlarda çalışan GTA: Chinatown Wars'a aşağıdaki market bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.