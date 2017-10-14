GTA Online'a yeni bir boyut kazandıracak "Transform Races" güncellemesi 17 Ekim'de yayınlanacak

Grand Theft Auto Online'ın bir sonraki güncellemesi olan Transform Yarışları, 17 Ekim'de piyasaya çıkacak. Güncellemeyle birlikte farklı araç türlerine anında geçiş yapabileceksiniz. Böylelikle yarışa bir arabayla başlayabilir ve dilerseniz yarışın tam orta yerinde bir uçağa ya da tekneye dönüşebilirsiniz.

"GTA Online'daki dublör yarışının bir sonraki evrimi olan Transform yarışlarında kara, deniz ve hava arasında geçiş yaparken araç ve yarış tiplerini anında karıştırın. Bir anda cesurca atlamak, Los Santos otoban yarışından yüksek hızlı jete geçmek sonrasında Raton Kanyonu'ndan suya dalıp jetskiye geçmek ve daha fazlası. Transform yarışları tüm araçlar arasında hava, kara ve suda sorunsuz geçişe ve eşsiz yeni yarış pistlerini bize sunuyor."

GTA Online, Grand Theft Auto V'in çoklu oyunculu bir versiyonu olarak karşımıza çıkmıştı. GTA V, 2013 yılından bugüne kadar 80 milyon satış rakamını geçmeyi başardı. Oyun 2013 yılında çıkmasına rağmen Rockstar Games tarafından düzenli olarak güncelleniyor. Özellikle yeni DLC paketleriyle birlikte GTA Online, sürekli güncel tutuluyor.

17 Ekim'de yayınlanacak olan güncelleme için Rockstar Games'in yayınladığı Trailer videosunu izleyebilirsiniz.

https://venturebeat.com/2017/10/13/grand-theft-auto-onlines-new-land-sea-and-air-races-make-for-a-mad-mad-mad-mad-world/