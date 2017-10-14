Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GTA Online'a yeni bir boyut kazandıracak "Transform Races" güncellemesi 17 Ekim'de yayınlanacak

Rocstar Games, GTA online için Transform yarışları güncellemesini 17 Ekim'de yayınlayacağını duyurdu. Oyuna farklı bir hava katan güncellemeyle ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
1 yıl
4,2b
1
10
Oyunlar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Grand Theft Auto Online'ın bir sonraki güncellemesi olan Transform Yarışları, 17 Ekim'de piyasaya çıkacak. Güncellemeyle birlikte farklı araç türlerine anında geçiş yapabileceksiniz. Böylelikle yarışa bir arabayla başlayabilir ve dilerseniz yarışın tam orta yerinde bir uçağa ya da tekneye dönüşebilirsiniz.
"GTA Online'daki dublör yarışının bir sonraki evrimi olan Transform yarışlarında kara, deniz ve hava arasında geçiş yaparken araç ve yarış tiplerini anında karıştırın. Bir anda cesurca atlamak, Los Santos otoban yarışından yüksek hızlı jete geçmek sonrasında Raton Kanyonu'ndan suya dalıp jetskiye geçmek ve daha fazlası. Transform yarışları tüm araçlar arasında hava, kara ve suda sorunsuz geçişe ve eşsiz yeni yarış pistlerini bize sunuyor."
GTA Online, Grand Theft Auto V'in çoklu oyunculu bir versiyonu olarak karşımıza çıkmıştı. GTA V, 2013 yılından bugüne kadar 80 milyon satış rakamını geçmeyi başardı. Oyun 2013 yılında çıkmasına rağmen Rockstar Games tarafından düzenli olarak güncelleniyor. Özellikle yeni DLC paketleriyle birlikte GTA Online, sürekli güncel tutuluyor.
17 Ekim'de yayınlanacak olan güncelleme için Rockstar Games'in yayınladığı Trailer videosunu izleyebilirsiniz.
 

https://venturebeat.com/2017/10/13/grand-theft-auto-onlines-new-land-sea-and-air-races-make-for-a-mad-mad-mad-mad-world/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
orientem 1 yıl en beğenilen
İyice yarış oyunu yapmışlardı zaten Crew 2 den özellik çalmalarına şaşmamalı. Kim oynuyo bu online'ı anlamıyorum. Bunların parasını yolmak Rockstar'a daha tatlı geldiğinden bir hikaye dlcsi bile göremedik. Ne San Andreas ve Vice City gibi hikaye dışı uğraşlar kaldı ne Gta 4teki hikaye dlcleri.
İyice yarış oyunu yapmışlardı zaten Crew 2 den özellik çalmalarına şaşmamalı. Kim oynuyo bu online'ı anlamıyorum. Bunların parasını yolmak Rockstar'a daha tatlı...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ccguven 1 yıl
Tüpçülere iş çıkmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 1 yıl
Hileci dolu olduğu için oynamıyorum 1 aydır, o kadar soygun, heist,race yaptım 1 milyon kastım, sonra gileci biri geldi bana 5 milyon attı
ban yemiyim diye kaçtım serverdan. Araba falan aldım sonra rockstar parayı silmiş zaten.boşa heist yaptım yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orientem 1 yıl en beğenilen
İyice yarış oyunu yapmışlardı zaten Crew 2 den özellik çalmalarına şaşmamalı. Kim oynuyo bu online'ı anlamıyorum. Bunların parasını yolmak Rockstar'a daha tatlı geldiğinden bir hikaye dlcsi bile göremedik. Ne San Andreas ve Vice City gibi hikaye dışı uğraşlar kaldı ne Gta 4teki hikaye dlcleri.
3 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 1 yıl orientem
orientem
İyice yarış oyunu yapmışlardı zaten Crew 2 den özellik çalmalarına şaşmamalı. Kim oynuyo bu online'ı anlamıyorum. Bunların parasını yolmak Rockstar'a daha tatlı geldiğinden bir hikaye dlcsi bile göremedik. Ne San Andreas ve Vice City gibi hikaye dışı uğraşlar kaldı ne Gta 4teki hikaye dlcleri.

Valla pc ye çıktıktan birkaç ay sonra 80 tl haftasonu indiriminden aldım 2 seneden fazla oldu çatır çatır oynuyorum onlinede halen. Güncellemeler ve yeni gelen araç gereç, arabalarla sürekli güncel kalıyor oyun. Hikaye modundaki eksikliği aramıyorum böyle olunca.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pataron 1 yıl orientem
Taş olursun. Adamlar kocaman heist update yayınladı. Kaç sene oldu hala güncelleme verdiklerini ve bunu ücretsiz yaptıklarını unutmamak gerek. Arcade tarzı yarış oyunları bence artık bir şey ifade etmiyor. GTA yeterince başarılı bu konuda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HIGHER 1 yıl orientem
orientem
İyice yarış oyunu yapmışlardı zaten Crew 2 den özellik çalmalarına şaşmamalı. Kim oynuyo bu online'ı anlamıyorum. Bunların parasını yolmak Rockstar'a daha tatlı geldiğinden bir hikaye dlcsi bile göremedik. Ne San Andreas ve Vice City gibi hikaye dışı uğraşlar kaldı ne Gta 4teki hikaye dlcleri.

Çok saçma bir yorum yapmışsın.
Araç dönüştürme 2006'dan beri gta oyunlarında vardı, git mta nedir öğrende gel.
gta 4'e dlc yaptılar ama maliyetini bile kurtarmadılar, adamlarda hikaye dlc gelmeyecek dedi zaten.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4184 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
güncelleme, grand theft auto v ve
10 etiket daha rockstar games dlc gta5 grand theft auto 5 grand theft auto online Oyunlar Yazılım Anıl Burak Karadede MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Apple'dan Çin'de iPhone üretimini ve satışını yasaklamak isteyen Qualcomm'a yanıt 1 yıl Wi-Fi ağlarında büyük tehlike: WPA 2 protokolü kırıldı 1 yıl Çin’den bir saniyede 200 metredeki hedefi vurabilen lazer silahı 1 yıl PolitiFact'i hackleyen bilgisayar korsanları siteye kripto para madencisi yerleştirdi 1 yıl TUSAŞ, sınıfında en iyisi olacak yeni bir İHA üzerinde çalışıyor 1 yıl Google Science Journal artık daha iyi 1 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 Ti benchmark sonuçları sızdı 1 yıl Archos’un en iyi amiral gemisi tanıtıldı ancak dolaylı olarak 1 yıl Apple'in ilk dizilerinden biri Spielberg'in Amazing Stories'i olacak 1 yıl Mobilite: iPhone 8 / iPhone X fiyatları, mobilde havlu atan Microsoft... 1 yıl New Flyer'dan 600kWh bataryalı yeni elektriklü otobüs: Xcelsior CHARGE 1 yıl Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov: ''Kripto paralar hayatın bir gerçeği'' 1 yıl Şimdi de Huawei Y6 Pro 2017 1 yıl Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan ilginç açıklama: SpaceX ile Mars'a gidebiliriz 1 yıl Razer'ın akıllı telefonu çift kamerasıyla görüntülendi! 1 yıl Çin dünyanın en güçlü yüz tanıma sistemini kuracak 1 yıl Cyanogen şimdi de sürücüsüz araç teknolojilerine merak saldı 1 yıl İngiltere parlamentosuna yönelik siber saldırının arkasında İran olabilir 1 yıl OnePlus kişisel bilgilerinizi topluyor 1 yıl SpaceX, 10 ay içerisinde 12. roketini indirdi: İşte görüntüler 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN GTA Online'a yeni bir boyut kazandıracak "Transform Races" güncellemesi 17 Ekim'de yayınlanacak Sonraki Milli Muharip Uçak Projesi’ne dair bilinmeyenler 1 yıl Hinckley'den BMW i3 bataryalı elektrikli tekne: Dasher 1 yıl Gran Turismo Sport Beta'yı 1 milyondan fazla kişi oynadı 1 yıl Gelgit enerjisi daha verimli bir enerji türüne dönüşebilir 1 yıl 2si1 "Sansürsüz / uncut" Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl 4GB RAM’li Xiaomi Mi 6 ortaya çıktı 1 yıl Paris'te 2030 yılından itibaren sadece elektrikli otomobiller olacak 1 yıl Giriş seviyesi Huawei Honor 6C Pro duyuruldu 1 yıl LG'nin yeni batarya fabrikası yılda 100.000 elektrikli otomobile güç verecek 1 yıl 2018’de MTV ücreti ve aracın değerinin MTV'ye etkisi nasıl olacak? 1 yıl General Electric kendi projeleri ile 5 milyar dolar tasarruf hedefliyor 1 yıl Rusya, Pokemon GO oyununu da ayrıştırma politikası için kullandı 1 yıl Apple'ın amiral gemisi iPhone X'in Türkiye satış fiyatı belli oldu! 1 yıl Gelecek nesil Audi A1 kamuflajlı olarak görüntülendi 1 yıl Volkswagen'den elektrikli kamyon ve otobüs hamlesi: 1.7 milyar dolarlık yatırım 1 yıl MSI GTX1080Ti Gaming X incelemesi "4K 60FPS için beklemeye gerek yok!" 1 yıl Tesla 11 bin Model X'i geri çağırıyor 1 yıl Google'dan modern işgücüne 1 milyar dolarlık destek 1 yıl Ethereum madenciliği ile ayda 300 dolar kazandıran ısıtıcı çıktı 1 yıl Mercedes E serisi, elektrikli araçlar ve Mercedes’in Türkiye yatırımlarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim