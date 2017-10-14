GTA Online'a yeni bir boyut kazandıracak "Transform Races" güncellemesi 17 Ekim'de yayınlanacak

Teknoloji Editörü
Grand Theft Auto Online'ın bir sonraki güncellemesi olan Transform Yarışları, 17 Ekim'de piyasaya çıkacak. Güncellemeyle birlikte farklı araç türlerine anında geçiş yapabileceksiniz. Böylelikle yarışa bir arabayla başlayabilir ve dilerseniz yarışın tam orta yerinde bir uçağa ya da tekneye dönüşebilirsiniz.
"GTA Online'daki dublör yarışının bir sonraki evrimi olan Transform yarışlarında kara, deniz ve hava arasında geçiş yaparken araç ve yarış tiplerini anında karıştırın. Bir anda cesurca atlamak, Los Santos otoban yarışından yüksek hızlı jete geçmek sonrasında Raton Kanyonu'ndan suya dalıp jetskiye geçmek ve daha fazlası. Transform yarışları tüm araçlar arasında hava, kara ve suda sorunsuz geçişe ve eşsiz yeni yarış pistlerini bize sunuyor."
GTA Online, Grand Theft Auto V'in çoklu oyunculu bir versiyonu olarak karşımıza çıkmıştı. GTA V, 2013 yılından bugüne kadar 80 milyon satış rakamını geçmeyi başardı. Oyun 2013 yılında çıkmasına rağmen Rockstar Games tarafından düzenli olarak güncelleniyor. Özellikle yeni DLC paketleriyle birlikte GTA Online, sürekli güncel tutuluyor.
17 Ekim'de yayınlanacak olan güncelleme için Rockstar Games'in yayınladığı Trailer videosunu izleyebilirsiniz.
https://venturebeat.com/2017/10/13/grand-theft-auto-onlines-new-land-sea-and-air-races-make-for-a-mad-mad-mad-mad-world/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Valla pc ye çıktıktan birkaç ay sonra 80 tl haftasonu indiriminden aldım 2 seneden fazla oldu çatır çatır oynuyorum onlinede halen. Güncellemeler ve yeni gelen araç gereç, arabalarla sürekli güncel kalıyor oyun. Hikaye modundaki eksikliği aramıyorum böyle olunca.
Çok saçma bir yorum yapmışsın.
Araç dönüştürme 2006'dan beri gta oyunlarında vardı, git mta nedir öğrende gel.
gta 4'e dlc yaptılar ama maliyetini bile kurtarmadılar, adamlarda hikaye dlc gelmeyecek dedi zaten.
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