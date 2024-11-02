PC oyuncularına müjde: GTA 5’in yeni nesil güncellemesi yolda

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör 2013 yılında Xbox 360 ve Playstation 3 için yayınlanan Grand Theft Auto 5, kısa sürede dünyanın en popüler oyunları arasına girmeyi başarmıştı. 2014 ve 2015 yıllarında Playstation 4, Xbox One ve PC için yayınlanan yapım, geçtiğimiz yıllarda ise Xbox Series ve Playstation 5 konsolları için yayınlanmıştı. Birçok yeni özellik ve grafik seçeneklerini barındıran bu versiyon, yakında PC oyuncularıyla buluşacak.

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GTA Online’ın PC sürümüne yeni nesil güncellemesi geliyor

GTA Online için düzenli olarak güncelleme yayınlayan Rockstar Games, yapımın geleceği hakkında bir topluluk duyurusunda bulundu. Bu duyuruda Rockstar, yapıma aralık ayında eklenecek yeni içeriklerden ve PC platformuna gelecek yeni bir güncellemeden bahsetti.

Bu açıklamaya göre GTA Online’ın yeni PC güncellemesi; Xbox Series ve Playstation 5 platformlarında yer alan yeni özellikleri barındıracak. Rockstar hangi özelliklerin geleceğini belirtmedi ancak ışın izleme, yeni grafik özellikleri, yeni araç geliştirme seçenekleri ve birçok yeni özelliğin PC oyuncularıyla buluşması bekleniyor. Grafik özelliklerin GTA 5’in hikaye modunda sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. GTA Online’ın yeni nesil güncellemesi, 2025’in ilk aylarında yayınlanacaktır.



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GTA 5'in PC sürümü için yeni güncelleme yolda