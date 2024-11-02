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    Anlık Bildirim

    PC oyuncularına müjde: GTA 5’in yeni nesil güncellemesi yolda

    Geçtiğimiz yıllarda Playstation 5 ve Xbox Series için GTA 5’i güncelleyen Rockstar, uzun bir sürenin ardından bu güncellemeyi PC platformuna getireceğini resmen duyurdu.
    Grand Theft Auto Online Tam Boyutta Gör
    2013 yılında Xbox 360 ve Playstation 3 için yayınlanan Grand Theft Auto 5, kısa sürede dünyanın en popüler oyunları arasına girmeyi başarmıştı. 2014 ve 2015 yıllarında Playstation 4, Xbox One ve PC için yayınlanan yapım, geçtiğimiz yıllarda ise Xbox Series ve Playstation 5 konsolları için yayınlanmıştı. Birçok yeni özellik ve grafik seçeneklerini barındıran bu versiyon, yakında PC oyuncularıyla buluşacak.

    GTA Online’ın PC sürümüne yeni nesil güncellemesi geliyor

    GTA Online için düzenli olarak güncelleme yayınlayan Rockstar Games, yapımın geleceği hakkında bir topluluk duyurusunda bulundu. Bu duyuruda Rockstar, yapıma aralık ayında eklenecek yeni içeriklerden ve PC platformuna gelecek yeni bir güncellemeden bahsetti.

    Bu açıklamaya göre GTA Online’ın yeni PC güncellemesi; Xbox Series ve Playstation 5 platformlarında yer alan yeni özellikleri barındıracak. Rockstar hangi özelliklerin geleceğini belirtmedi ancak ışın izleme, yeni grafik özellikleri, yeni araç geliştirme seçenekleri ve birçok yeni özelliğin PC oyuncularıyla buluşması bekleniyor. Grafik özelliklerin GTA 5’in hikaye modunda sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. GTA Online’ın yeni nesil güncellemesi, 2025’in ilk aylarında yayınlanacaktır.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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