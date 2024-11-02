PC oyuncularına müjde: GTA 5’in yeni nesil güncellemesi yolda

GTA Online’ın PC sürümüne yeni nesil güncellemesi geliyor
GTA Online için düzenli olarak güncelleme yayınlayan Rockstar Games, yapımın geleceği hakkında bir topluluk duyurusunda bulundu. Bu duyuruda Rockstar, yapıma aralık ayında eklenecek yeni içeriklerden ve PC platformuna gelecek yeni bir güncellemeden bahsetti.
Bu açıklamaya göre GTA Online’ın yeni PC güncellemesi; Xbox Series ve Playstation 5 platformlarında yer alan yeni özellikleri barındıracak. Rockstar hangi özelliklerin geleceğini belirtmedi ancak ışın izleme, yeni grafik özellikleri, yeni araç geliştirme seçenekleri ve birçok yeni özelliğin PC oyuncularıyla buluşması bekleniyor. Grafik özelliklerin GTA 5’in hikaye modunda sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. GTA Online’ın yeni nesil güncellemesi, 2025’in ilk aylarında yayınlanacaktır.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über