GTA 5 satışları 210 milyon barajını geçti, oyun kâr etmeye devam ediyor

GTA 6, 2025 yılına damga vuracak
Take-Two Interactive geçtiğimiz çeyrekte elde ettiği başarıları açıkladı ve bu dönemde kullanıcıların Grand Theft Auto 5'in beş milyondan fazla kopyasını satın aldığı bildirildi. Fenomen oyun 2013 yılında piyasaya sürüldü ve o zamandan beri popülerliğini hiç kaybetmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.