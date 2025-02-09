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    GTA 5 satışları 210 milyon barajını geçti, oyun kâr etmeye devam ediyor

    Rockstar Games'in 2013 yılında piyasaya sürdüğü Grand Theft Auto V (GTA 5), aradan geçen 12 yıla rağmen satış rekorları kırmaya devam ediyor.                    
    GTA 5 satışları 210 milyon barajını geçti Tam Boyutta Gör
    Grand Theft Auto 5, on yıldan daha uzun bir süre önce piyasaya sürülmesine rağmen satış rakamları açısından hala yüksek dinamikler göstermeye devam ediyor.

    GTA 6, 2025 yılına damga vuracak

    Take-Two Interactive geçtiğimiz çeyrekte elde ettiği başarıları açıkladı ve bu dönemde kullanıcıların Grand Theft Auto 5'in beş milyondan fazla kopyasını satın aldığı bildirildi. Fenomen oyun 2013 yılında piyasaya sürüldü ve o zamandan beri popülerliğini hiç kaybetmedi.

    GTA 5 satışları 210 milyon barajını geçti Tam Boyutta Gör
    GTA 5'in yıllar boyunca satılan toplam kopya sayısı 210 milyon adedin üzerinde ve bu satış sayısı sadece bir proje tarafından geçildi, o da  Minecraft. Mojang Studios'un geliştirdiği oyun, satışlarda 300 milyon kopyayı çoktan geçti ve tarihteki en popüler oyun projelerinden biri. Take-Two Interactive, GTA 6'nın bir önceki oyunun başarısını tekrarlayabileceğini umuyor. Geliştiricilere göre, oyun 2025 yılı boyunca oyun endüstrisindeki en parlak fenomen olacak.
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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 2 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

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    asukrumercan 2 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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