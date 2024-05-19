GTA 5, 200 milyondan fazla satarak tarihin en çok satan üçüncü oyunu oldu

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Yayıncı Take-Two Interactive (Rockstar Games stüdyosunun ana şirketi) açık dünya suç gerilim oyunu Grand Theft Auto 5'in 200 milyondan fazla kopya sattığını bildirdi.

GTA 6’nın çıkış tarihi “2025 sonbahar” olarak açıklandı 2 gün önce eklendi

Rekoru kırması 11 yıl sürdü

Fenomen oyunun bu sonuca ulaşması 11 yıl sürdü (GTA 5, 2013 yılında PS3 ve Xbox 360 için piyasaya sürülmüştü). Böylece Grand Theft Auto 5 tarihin en çok satan ilk 3 oyunu arasına girmiş oldu. GTA 5'in önünde yaklaşık 300 milyon kişi tarafından satın alınan Minecraft ve 520 milyon civarındaki satışıyla Tetris yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Grand Theft Auto 5, PC ve PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series S ve Xbox Series X konsollarında mevcut. Grand Theft Auto serisinin bir sonraki oyunu ise 2025 sonbaharında PlayStation 5, Xbox Series S ve Xbox Series X konsolları için piyasaya sürülecek olan Grand Theft Auto 6 olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

GTA 5, 200 milyondan fazla satarak en çok satan üçüncü oyun oldu