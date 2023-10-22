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    Anlık Bildirim

    GTA+ abonelerine GTA: Liberty City Stories ve Chinatown Wars ücretsiz

    Rockstar Games’in Grand Theft Auto için başlattığı abonelik servisi sürprizlere devam ediyor. GTA+ kullanıcıları şimdi de iki GTA oyunun Android sürümünü indirebiliyor.
    GTA+ abonelerine ücretsiz iki Android oyunu Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games’in Grand Theft Auto V ile piyasaya sürdüğü GTA Online, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde oldukça genişledi ve milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başardı. Popülerliği artan GTA Online için GTA+ abonelik servisini başlatan Rockstar, bu abonelik ile kullanıcılara birçok bonus içerik sunuyordu. Ancak Rockstar, geçtiğimiz aylarda servisi genişletti ve abonelere GTA Trilogy hediye etti. Hayranları sevindiren firma birkez daha bir sürpriz ile karşımıza çıkıyor.

    Sevilen Android yapımları GTA+ aboneleri için ücretsiz oluyor

    Grand Theft Auto: The Trilogy ile abonelerine sürpriz yapan Rockstar Games, şimdi de mobil oyuncuları sevindiriyor. GTA+ aboneleri, Android cihazları üzerinden GTA: Liberty City Stories ve GTA: Chinatown Wars’a ücretsiz olarak erişebiliyor. Aboneliğe sahip olmayan kullanıcılar ise bu oyunları 30 dakika ücretsiz olarak deneyebilecek.

    GTA+ abonelerine ücretsiz iki Android oyunu Tam Boyutta Gör
    Hatırlayacak olursanız Liberty City Stories, Playstation 2 ve PSP’nin sevilen oyunları arasında yer alıyordu. GTA 3’ün öncesini anlatan yapım, geçtiğimiz yıllarda Android ve iOS mağazalarına satışa çıkmıştı. Chinatown Wars ise Nintendo DS ve PSP için çıkış yapmıştı ve orijinal GTA’ya benzer oynanışı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Umarız Rockstar, önümüzdeki yıllarda GTA+ aboneleri için sürprizler yapmaya devam eder.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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