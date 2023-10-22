GTA+ abonelerine GTA: Liberty City Stories ve Chinatown Wars ücretsiz

Sevilen Android yapımları GTA+ aboneleri için ücretsiz oluyor
Grand Theft Auto: The Trilogy ile abonelerine sürpriz yapan Rockstar Games, şimdi de mobil oyuncuları sevindiriyor. GTA+ aboneleri, Android cihazları üzerinden GTA: Liberty City Storiesve GTA: Chinatown Wars’a ücretsiz olarak erişebiliyor. Aboneliğe sahip olmayan kullanıcılar ise bu oyunları 30 dakika ücretsiz olarak deneyebilecek.
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.