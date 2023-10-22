GTA+ abonelerine GTA: Liberty City Stories ve Chinatown Wars ücretsiz

Tam Boyutta Gör Rockstar Games’in Grand Theft Auto V ile piyasaya sürdüğü GTA Online, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde oldukça genişledi ve milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başardı. Popülerliği artan GTA Online için GTA+ abonelik servisini başlatan Rockstar, bu abonelik ile kullanıcılara birçok bonus içerik sunuyordu. Ancak Rockstar, geçtiğimiz aylarda servisi genişletti ve abonelere GTA Trilogy hediye etti. Hayranları sevindiren firma birkez daha bir sürpriz ile karşımıza çıkıyor.

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Sevilen Android yapımları GTA+ aboneleri için ücretsiz oluyor

Grand Theft Auto: The Trilogy ile abonelerine sürpriz yapan Rockstar Games, şimdi de mobil oyuncuları sevindiriyor. GTA+ aboneleri, Android cihazları üzerinden GTA: Liberty City Stories ve GTA: Chinatown Wars’a ücretsiz olarak erişebiliyor. Aboneliğe sahip olmayan kullanıcılar ise bu oyunları 30 dakika ücretsiz olarak deneyebilecek.

Tam Boyutta Gör Hatırlayacak olursanız Liberty City Stories, Playstation 2 ve PSP’nin sevilen oyunları arasında yer alıyordu. GTA 3’ün öncesini anlatan yapım, geçtiğimiz yıllarda Android ve iOS mağazalarına satışa çıkmıştı. Chinatown Wars ise Nintendo DS ve PSP için çıkış yapmıştı ve orijinal GTA’ya benzer oynanışı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Umarız Rockstar, önümüzdeki yıllarda GTA+ aboneleri için sürprizler yapmaya devam eder.

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GTA+ abonelerine ücretsiz iki Android oyunu