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GTA V modları için zararlı yazılım uyarısı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,7b
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10
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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GTA V modları için zararlı yazılım uyarısı

Oyunlar için hazırlanan üçüncü taraf eklentiler popüler olduğundan beri hacker grupları da bu ilgiyi farketmiş durumda. Beğenilen modların benzerlerini zararlı yazılım ile süsleyen veya bizzat modu elden geçirdikten sonra kullanıma sunan hacker sayısı oldukça fazla. Şimdi ise GTA V hacker kurbanı oldu.

2si1 programında da belirtildiği üzere Malwarebytes tarafından verilen bilgilere göre GTA V modları içerisinde bazı zararlı yazılımların olması ihtimali mevcut ve oyuncuların tedbir alması gerekiyor. Trojan.Agent.TRK olarak tespit edilen truva atı fade.exe ve Trekker.exe dosyaları şeklinde görünüyor ve Windows Defender sistemini kolay bir şekilde geçebiliyor. 

Bazı kullanıcılar mod kurduktan sonra bilgisayarın spam mailler göndermeye başladığını ve sosyal medya hesaplarının da çalındığını fark etmiş. Bu tür şikayetlerin artması üzerine yapılan araştırmalar neticesinde bazı modların zararlı yazılım barındırdığı keşfedilmiş. 

Uzmanlar oyunseverlerin GTA V modlarını kurmadan önce zararlı yazılımlara karşı güvenlik yazılımları ile dosyayı taratmasını ve güvenli olduğuna emin olduktan sonra kurmasını tavsiye ediyor.  

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2409017/gta-v-modders-advised-to-watch-for-malware Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gurpolo4 4 yıl en beğenilen
Günaydınnnn
cep telefonu haberi yapmaktan diyer konulara vakit ayırabildiniz en sonunda ama bu konunun patlat vermesi 3-4 gün oldu siz daha yenimi haberiniz oldu neyse benim Mesut ÇEVİK size bir sorum var umarım okursunuz dh iyice mobilhaber e doğru kaydı anasayfa cep telefonu haberi mobil haberlerden gecilmiyor donanımla alakalı nerdeyse hiçbirşey kalmadı sitede sizi su an kurtaran forum oda olmassa tık sayınız epey bir düşer bu belli su an dünya genelinde mobil haberler tık alıyor doğrudur ama burda çok sayıda hardcore pc meraklısı ve oyuncusu var bu konu hakkında ne bişey yapmayı düşünüyormusunuz dh rin bir kemik kadrosu vardı nedenini bilmem ama tek tek ayrılıyor büyük bir coğunluk bıktı mobil haberden yeni bişeyler taze kan,enerjik donanım videoları ve haberleri bekliyoruz iyi çalışmalar
Günaydınnnncep telefonu haberi yapmaktan diyer konulara vakit ayırabildiniz en sonunda ama bu konunun patlat vermesi 3-4 gün oldu siz daha yenimi haberiniz ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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selman1435 4 yıl
Oyunların eğlence düzeyini arttırmak için olmazsa olmazı modlar. Bir huzur vermiyor şu hackerlar yaww. Gidin başka işlerle uğraşın olm biz oyun severleri biraz rahat bırakın
Oyunların eğlence düzeyini arttırmak için olmazsa olmazı modlar. Bir huzur vermiyor şu hackerlar yaww. Gidin başka işlerle uğraşın olm biz oyun severleri biraz ...
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Kings Never Die 4 yıl
gurpolo4
Günaydınnnncep telefonu haberi yapmaktan diyer konulara vakit ayırabildiniz en sonunda ama bu konunun patlat vermesi 3-4 gün oldu siz daha yenimi haberiniz oldu neyse benim Mesut ÇEVİK size bir sorum var umarım okursunuz dh iyice mobilhaber e doğru kaydı anasayfa cep telefonu haberi mobil haberlerden gecilmiyor donanımla alakalı nerdeyse hiçbirşey kalmadı sitede sizi su an kurtaran forum oda olmassa tık sayınız epey bir düşer bu belli su an dünya genelinde mobil haberler tık alıyor doğrudur ama burda çok sayıda hardcore pc meraklısı ve oyuncusu var bu konu hakkında ne bişey yapmayı düşünüyormusunuz dh rin bir kemik kadrosu vardı nedenini bilmem ama tek tek ayrılıyor büyük bir coğunluk bıktı mobil haberden yeni bişeyler taze kan,enerjik donanım videoları ve haberleri bekliyoruz iyi çalışmalar

Katılıyorum Bilgisayar donanımları çok geri planda bırakıldı cep telefonu incelemeri %70 diğer incelemeler %30 umarım dikkate alırsınız..
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LeBrock 4 yıl
Lan yeter hacklediğiniz daha ne istiyonuz,bir rahat bırakın artık
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gurkanse 4 yıl
ya zaten burda bu oyunu modlayıp oynayacak şahıslardan ne çıkarı olabilirki uğraşıyorlar ?
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umut_baris 4 yıl
Foto GTA IV'e ait?
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interwap 4 yıl
Modları hayrına yapmıyorlar ya.
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gurpolo4 4 yıl en beğenilen
Günaydınnnn
cep telefonu haberi yapmaktan diyer konulara vakit ayırabildiniz en sonunda ama bu konunun patlat vermesi 3-4 gün oldu siz daha yenimi haberiniz oldu neyse benim Mesut ÇEVİK size bir sorum var umarım okursunuz dh iyice mobilhaber e doğru kaydı anasayfa cep telefonu haberi mobil haberlerden gecilmiyor donanımla alakalı nerdeyse hiçbirşey kalmadı sitede sizi su an kurtaran forum oda olmassa tık sayınız epey bir düşer bu belli su an dünya genelinde mobil haberler tık alıyor doğrudur ama burda çok sayıda hardcore pc meraklısı ve oyuncusu var bu konu hakkında ne bişey yapmayı düşünüyormusunuz dh rin bir kemik kadrosu vardı nedenini bilmem ama tek tek ayrılıyor büyük bir coğunluk bıktı mobil haberden yeni bişeyler taze kan,enerjik donanım videoları ve haberleri bekliyoruz iyi çalışmalar
1 Yanıt Yanıtla +13
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Bonafide 4 yıl gurpolo4
Haksızlık yapıyorsun geçen hafta gta v modlarında ki virüsü konuşmuşlardı. Diğer taraftan 1 pc haberi varsa 10 mobil bu artık dünyada böyle
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selman1435 4 yıl
Oyunların eğlence düzeyini arttırmak için olmazsa olmazı modlar. Bir huzur vermiyor şu hackerlar yaww. Gidin başka işlerle uğraşın olm biz oyun severleri biraz rahat bırakın
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