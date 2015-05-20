GTA V modları için zararlı yazılım uyarısı

Oyunlar için hazırlanan üçüncü taraf eklentiler popüler olduğundan beri hacker grupları da bu ilgiyi farketmiş durumda. Beğenilen modların benzerlerini zararlı yazılım ile süsleyen veya bizzat modu elden geçirdikten sonra kullanıma sunan hacker sayısı oldukça fazla. Şimdi ise GTA V hacker kurbanı oldu.





2si1 programında da belirtildiği üzere Malwarebytes tarafından verilen bilgilere göre GTA V modları içerisinde bazı zararlı yazılımların olması ihtimali mevcut ve oyuncuların tedbir alması gerekiyor. Trojan.Agent.TRK olarak tespit edilen truva atı fade.exe ve Trekker.exe dosyaları şeklinde görünüyor ve Windows Defender sistemini kolay bir şekilde geçebiliyor.





Bazı kullanıcılar mod kurduktan sonra bilgisayarın spam mailler göndermeye başladığını ve sosyal medya hesaplarının da çalındığını fark etmiş. Bu tür şikayetlerin artması üzerine yapılan araştırmalar neticesinde bazı modların zararlı yazılım barındırdığı keşfedilmiş.





Uzmanlar oyunseverlerin GTA V modlarını kurmadan önce zararlı yazılımlara karşı güvenlik yazılımları ile dosyayı taratmasını ve güvenli olduğuna emin olduktan sonra kurmasını tavsiye ediyor.

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2409017/gta-v-modders-advised-to-watch-for-malware