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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GT-N7100 ve GT-I9305, Samsung'un resmi destek sayfasında göründü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
17,5b
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13
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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GT-N7100 ve GT-I9305, Samsung'un resmi destek sayfasında göründü
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Birkaç gün önce GLBenchmark sitesinde listelenen ve hemen yayından kaldırılan GT-N7100 modeli, Samsung'un resmi destek sayfasında göründü. Birinci nesil Galaxy Note'un N7000 model numarasıyla uluslararası pazara sunulması sebebiyle N7100'ün uzun süredir beklenen Galaxy Note 2 olduğu tahmin ediliyor.
Samsung İngiltere'nin destek bölümünde Mobil Telefon > Bar (Akıllı Telefon) kategorisinde yer alan GT-N7100'ün Güney Koreli üretici tarafından satışa sunulacak bir akıllı telefon olduğu resmen doğrulandı. 1280 x 720 piksel ekran, 1.6GHz hızında Exynos 4412 ve Android 4.0.4 işletim sistemine sahip olduğu test sonucuyla internete sızan Note II'nin donanımı hakkında henüz kesin bir birşey söyleyemiyoruz.
Ağustos sonunda düzenlenecek tüketici elektroniği fuarı IFA 2012 kapsamındaki Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen ikinci nesil Galaxy Note akıllı telefonu, Eylül - Ekim tarihlerinde satışa sunulacak. Cihazda, 0.6mm kalınlığı, esneyebilen yapısı ve hafifliğiyle dikkat çeken Youm adlı yeni nesil AMOLED ekrana yer verilmesi gündemde. Berlin'deki fuarı bekleyip Samsung'un nasıl bir telefon-tablet melezi hazırladığını göreceğiz.
GT-N7100 ve GT-I9305, Samsung'un resmi destek sayfasında göründü
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Destek sayfası ortaya çıkan bir diğer Samsung cihazı; GT-I9305/I9305T oldu. I9300 model numaralı Galaxy S III'ün farklı bir versiyonu olduğu tahmin edilen I9305 resmen doğrulandı. I9305T ise; Avustralyalı Telstra operatörü için hazırlanan bir ürün olarak çıkış yapacak.
I9305'in User Agent profili, cihazda 1.4GHz hızında çalışan çipset, 1280 x 720 piksel çözünürlüklü ekran ve Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sisteminin kullanıldığını ortaya çıkardı. 
GT-N7100 ve GT-I9305, Samsung'un resmi destek sayfasında göründü
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GT-I9305'in Exynos 4412 yongasına sahip 4G LTE iletişim teknolojili bir Galaxy S3 olma ihtimali üzerinde duruluyor. I9305T'nin 4G LTE hizmeti veren Telstra operatörünün modeli olduğunu söyleyebiliriz. Bu ürünlerin 15 Ağustos'taki Samsung etkinliğinde veyahut IFA 2012'de sergilenme olasılığı yüksek. 

http://www.samsung.com/uk/support/model/GT-N7100RWDBTU Yorum Yaz
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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
Note'un özelliği ekranının büyük olması, kalemi ve pil ömrü. Daha güçlü özelliklerde olduktan sonra ve tasarımı daha iyi olduktan sonra niye Galaxy S3 ün işlemcisini kullanmasın ki. Bence bir sorun yok.

Note 2 yi yine 5.3 inç yapar boyutunu küçültür veya 5.5 inç yapıp aynı boyutta ama daha ince yapıp, 2 Gb Ram gibi daha yüksek özelliklerde yaparlarsa, pil ömrü artarsa bence iyi olur. Zaten S3 ün işlemcisi iyi. Performansı iyi olacaktır.

Tabi mutlaka direk olarak 4.1 ile gelmeli.
Note'un özelliği ekranının büyük olması, kalemi ve pil ömrü. Daha güçlü özelliklerde olduktan sonra ve tasarımı daha iyi olduktan sonra niye Galaxy S3 ün işlem...
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
mansurmarsak

s3 ün işlemcisini az birşey overclock yayıp piyasaya note 2 diye çıkaracaklara benziyor. Umarım böyle bir hata yapmazlar...
Neden hata olsun? Sanki galaxy SII ile Note çok farklı işlemciler kullanmmışlar gibi söylüyorsun.Hata olsa bukadar satmazdı galaxy NOTE!Samsung Galaxy S3 ile NOTE 2 arasındaki fark galaxy S2 ile Note arasındaki fark gibi olucak.Sadece ekranda supriz olabilir.Piyasanın en performanslı chipsetini kullanacak daha ne istiyorsunuz? Her telefon için ayrı chipsetleri seri üretime geçirmek sizin açınızdan kolay ama firmalar için zor.Şaçma bir beklentiye giriyorsunuz sonra hayal kırıklığı diyorsunuz.
Safkan Cortex A15 li chipsetler 2013 de yaygınlaşır.

mansurmarsaks3 ün işlemcisini az birşey overclock yayıp piyasaya note 2 diye çıkaracaklara benziyor. Umarım böyle bir hata yapmazlar...
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DH Misafiri 7 yıl
samsung şu 5250 işlemciyi bu sene kullanmadığı sürece almayacağım. htc snapdargon s4 işlemcili ve 4 çekirdekli telefonu ağustosta çıkarsa bence bu senenin telefonu olur ve samsung un üstünlüğünü ele geçirir.
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erci501 7 yıl
Cok ucuk beklentilere girmek yanlis olur. Aynen haberdeki gibi cikar. Diger bazi ozellikleri farkli olabilir.
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bilgehankalkan 7 yıl
mansurmarsak
bilgehankalkan
mansurmarsaks3 ün işlemcisini az birşey overclock yayıp piyasaya note 2 diye çıkaracaklara benziyor. Umarım böyle bir hata yapmazlar...
Neden ki? Bunun bir kötü yanı mı var? Firma daha önce test ettiği ve amiral gemisi olan telefona koyduğu işlemciyi buna da koysun ki o sistem aynı kararlılıkta çalışsın. Noteun özelliği büyük ekranı ve dokunmatik kalemi olması eğer bunu ortadan kaldırmazlarsa aynı işlemciyi belleği kullansın ne zararı var. Her yeni cihazda aynı işlemci, çipset olmaması mı gerekiyor sanki.
Bi düşün istersen. Tamam şu an en iyi çip set 4412 olabilir ama çok kısa süre içinde adreno 320li s4 prolar çıkacak. Düşünsenize samsung resmen 2 yıldır aynı gpu yu kullanıyor.

Samsung büyük ihtimalle yeni mimarileri S4'te koyacak ve onun ardından çıkacak olan Note serisi cihazında olacak o işlemci. Tıpkı Apple'ın iPhone-iPad-iPod Touch'ta yaptığı gibi bir politika.
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bilgehankalkan 7 yıl
mansurmarsak
s3 ün işlemcisini az birşey overclock yayıp piyasaya note 2 diye çıkaracaklara benziyor. Umarım böyle bir hata yapmazlar...

Neden ki? Bunun bir kötü yanı mı var? Firma daha önce test ettiği ve amiral gemisi olan telefona koyduğu işlemciyi buna da koysun ki o sistem aynı kararlılıkta çalışsın. Note'un özelliği büyük ekranı ve dokunmatik kalemi olması eğer bunu ortadan kaldırmazlarsa aynı işlemciyi belleği kullansın ne zararı var. Her yeni cihazda aynı işlemci, çipset olmaması mı gerekiyor sanki.
1 Yanıt Yanıtla +3
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mansurmarsak 7 yıl bilgehankalkan
bilgehankalkan
mansurmarsak
s3 ün işlemcisini az birşey overclock yayıp piyasaya note 2 diye çıkaracaklara benziyor. Umarım böyle bir hata yapmazlar...

Neden ki? Bunun bir kötü yanı mı var? Firma daha önce test ettiği ve amiral gemisi olan telefona koyduğu işlemciyi buna da koysun ki o sistem aynı kararlılıkta çalışsın. Note'un özelliği büyük ekranı ve dokunmatik kalemi olması eğer bunu ortadan kaldırmazlarsa aynı işlemciyi belleği kullansın ne zararı var. Her yeni cihazda aynı işlemci, çipset olmaması mı gerekiyor sanki.

Bi düşün istersen. Tamam şu an en iyi çip set 4412 olabilir ama çok kısa süre içinde adreno 320li s4 prolar çıkacak. Düşünsenize samsung resmen 2 yıldır aynı gpu yu kullanıyor.
1 Yanıt Yanıtla
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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
Note'un özelliği ekranının büyük olması, kalemi ve pil ömrü. Daha güçlü özelliklerde olduktan sonra ve tasarımı daha iyi olduktan sonra niye Galaxy S3 ün işlemcisini kullanmasın ki. Bence bir sorun yok.

Note 2 yi yine 5.3 inç yapar boyutunu küçültür veya 5.5 inç yapıp aynı boyutta ama daha ince yapıp, 2 Gb Ram gibi daha yüksek özelliklerde yaparlarsa, pil ömrü artarsa bence iyi olur. Zaten S3 ün işlemcisi iyi. Performansı iyi olacaktır.

Tabi mutlaka direk olarak 4.1 ile gelmeli.
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FFadeleSS 7 yıl
note II ye 4.0.4 hıc yakısmaz :S 4.1 le gelmeli bence
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
mansurmarsak

s3 ün işlemcisini az birşey overclock yayıp piyasaya note 2 diye çıkaracaklara benziyor. Umarım böyle bir hata yapmazlar...
Neden hata olsun? Sanki galaxy SII ile Note çok farklı işlemciler kullanmmışlar gibi söylüyorsun.Hata olsa bukadar satmazdı galaxy NOTE!Samsung Galaxy S3 ile NOTE 2 arasındaki fark galaxy S2 ile Note arasındaki fark gibi olucak.Sadece ekranda supriz olabilir.Piyasanın en performanslı chipsetini kullanacak daha ne istiyorsunuz? Her telefon için ayrı chipsetleri seri üretime geçirmek sizin açınızdan kolay ama firmalar için zor.Şaçma bir beklentiye giriyorsunuz sonra hayal kırıklığı diyorsunuz.
Safkan Cortex A15 li chipsetler 2013 de yaygınlaşır.

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cagataykoroglu 7 yıl
mansurmarsak
s3 ün işlemcisini az birşey overclock yayıp piyasaya note 2 diye çıkaracaklara benziyor. Umarım böyle bir hata yapmazlar...

yapmışlar
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mansurmarsak 7 yıl
s3 ün işlemcisini az birşey overclock yayıp piyasaya note 2 diye çıkaracaklara benziyor. Umarım böyle bir hata yapmazlar...
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C♯ 7 yıl
N710 Note2 işte
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