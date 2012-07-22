GT-N7100 ve GT-I9305, Samsung'un resmi destek sayfasında göründü





Birkaç gün önce GLBenchmark sitesinde listelenen ve hemen yayından kaldırılan GT-N7100 modeli, Samsung'un resmi destek sayfasında göründü. Birinci nesil Galaxy Note'un N7000 model numarasıyla uluslararası pazara sunulması sebebiyle N7100'ün uzun süredir beklenen Galaxy Note 2 olduğu tahmin ediliyor.

Samsung İngiltere'nin destek bölümünde Mobil Telefon > Bar (Akıllı Telefon) kategorisinde yer alan GT-N7100'ün Güney Koreli üretici tarafından satışa sunulacak bir akıllı telefon olduğu resmen doğrulandı. 1280 x 720 piksel ekran, 1.6GHz hızında Exynos 4412 ve Android 4.0.4 işletim sistemine sahip olduğu test sonucuyla internete sızan Note II'nin donanımı hakkında henüz kesin bir birşey söyleyemiyoruz.

Ağustos sonunda düzenlenecek tüketici elektroniği fuarı IFA 2012 kapsamındaki Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen ikinci nesil Galaxy Note akıllı telefonu, Eylül - Ekim tarihlerinde satışa sunulacak. Cihazda, 0.6mm kalınlığı, esneyebilen yapısı ve hafifliğiyle dikkat çeken Youm adlı yeni nesil AMOLED ekrana yer verilmesi gündemde. Berlin'deki fuarı bekleyip Samsung'un nasıl bir telefon-tablet melezi hazırladığını göreceğiz.

Destek sayfası ortaya çıkan bir diğer Samsung cihazı; GT-I9305/I9305T oldu. I9300 model numaralı Galaxy S III'ün farklı bir versiyonu olduğu tahmin edilen I9305 resmen doğrulandı. I9305T ise; Avustralyalı Telstra operatörü için hazırlanan bir ürün olarak çıkış yapacak.

I9305'in User Agent profili , cihazda 1.4GHz hızında çalışan çipset, 1280 x 720 piksel çözünürlüklü ekran ve Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sisteminin kullanıldığını ortaya çıkardı.

GT-I9305'in Exynos 4412 yongasına sahip 4G LTE iletişim teknolojili bir Galaxy S3 olma ihtimali üzerinde duruluyor. I9305T'nin 4G LTE hizmeti veren Telstra operatörünün modeli olduğunu söyleyebiliriz. Bu ürünlerin 15 Ağustos'taki Samsung etkinliğinde veyahut IFA 2012'de sergilenme olasılığı yüksek.

http://www.samsung.com/uk/support/model/GT-N7100RWDBTU