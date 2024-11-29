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    Samsung, One UI 7 özelliklerini listeledi: İşte gelecek yenilikler

    One UI 7 betanın yayınlanması beklenirken, Samsung'un resmi İspanya sayfası One UI 7 özelliklerini listeledi. Galaxy cihazlara gelecek yeni yapay zeka özellikleri ve değişiklikler belli oldu.
    Samsung One UI 7 ile gelecek yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Samsung, “büyük güncelleme” olarak beklenen One UI 7’yi ayrıntılarını resmen paylaştı. Samsung İspanya sayfası, One UI 7 tanıtım sayfasını yayına aldı ve One UI 7 ile gelecek yeni özellikler ortaya çıktı.

    One UI 7 yenilikleri neler olacak?

    One UI 7 özellikleri: İşte Samsung telefonlara gelecek yenilikler Tam Boyutta Gör

    Samsung’un sitesine göre One UI 7, yeni Galaxy AI özellikleri sunmakla kalmayacak, yeni simgeler, akıllı bildirim merkezi, yeni kilit ekranı ve fazlasını getirecek.

    One UI 6.1.1 ile tanıtılan Sketch to Image özelliği, 3D karikatür, çizim, sulu boya gibi daha fazla seçenek sunacak. One UI 7, yapay zeka desteğiyle bir çizimi etkileyici görsellere dönüştürecek. One UI 7’deki Portre Stüdyosu, yapay zekayı kullanarak portre fotoğrafları çizgi roman, 3D karikatür ve çizim gibi temalarla sanatsal profil fotoğraflarına dönüştürecek. Bu özellik, internet bağlantısı olmadan çalışmayacak.

    One UI 6.1.1’de bulunan ve sınırlı cihaza sunulan Canlı Efektler özelliği One UI 7 ile daha fazla cihaza geliyor. Canlı Efektler, fotoğraflara derinlik katarak gerçekçi görünüm kazandırıyor. (Google Fotoğraflar’ı kullananlar için Sinematik fotoğrafların aynısı.)

    Galaxy S24 FE’de kullanılabilen AI Zoom özelliği, One UI 7 ile daha fazla cihazda kullanılabilecek. Bu özellik, yapay zeka ve makine öğrenimini kullanarak dijital zoom aralığında çekilen fotoğrafların kalitesini artıracak.

    Galaxy AI özelliklerini destekleyecek modeller

    • Galaxy S24 serisi
    • Galaxy S23 serisi
    • Galaxy S22 serisi
    • Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6
    • Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4
    • Galaxy Tab S10 Plus ve S10 Ultra
    • Galaxy Tab S9, S9 Plus ve S9 Ultra
    • Galaxy Tab S8, S8 Plus ve S8 Ultra

    One UI 7 beta ne zaman yayınlanacak?

    Samsung, SDC24'te One UI 7 yazılımını tanıtırken beta programının bu yılın sonunda, kararlı sürümün de 2025'in başlarında geleceğini söylemişti. One UI 7 beta programı için kesin bir tarih yok; Aralık ayının ikinci veya üçüncü haftasında sunulması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.samsung.com/es/one-ui/ https://www.sammyfans.com/2024/11/29/samsung-drops-details-on-one-ui-7-new-features-inside/
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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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