- One UI 7 yenilikleri neler olacak?
- Galaxy AI özelliklerini destekleyecek modeller
- One UI 7 beta ne zaman yayınlanacak?
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One UI 7 yenilikleri neler olacak?
Samsung’un sitesine göre One UI 7, yeni Galaxy AI özellikleri sunmakla kalmayacak, yeni simgeler, akıllı bildirim merkezi, yeni kilit ekranı ve fazlasını getirecek.
One UI 6.1.1 ile tanıtılan Sketch to Image özelliği, 3D karikatür, çizim, sulu boya gibi daha fazla seçenek sunacak. One UI 7, yapay zeka desteğiyle bir çizimi etkileyici görsellere dönüştürecek. One UI 7’deki Portre Stüdyosu, yapay zekayı kullanarak portre fotoğrafları çizgi roman, 3D karikatür ve çizim gibi temalarla sanatsal profil fotoğraflarına dönüştürecek. Bu özellik, internet bağlantısı olmadan çalışmayacak.
One UI 6.1.1’de bulunan ve sınırlı cihaza sunulan Canlı Efektler özelliği One UI 7 ile daha fazla cihaza geliyor. Canlı Efektler, fotoğraflara derinlik katarak gerçekçi görünüm kazandırıyor. (Google Fotoğraflar’ı kullananlar için Sinematik fotoğrafların aynısı.)
Galaxy S24 FE’de kullanılabilen AI Zoom özelliği, One UI 7 ile daha fazla cihazda kullanılabilecek. Bu özellik, yapay zeka ve makine öğrenimini kullanarak dijital zoom aralığında çekilen fotoğrafların kalitesini artıracak.
Galaxy AI özelliklerini destekleyecek modeller
- Galaxy S24 serisi
- Galaxy S23 serisi
- Galaxy S22 serisi
- Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4
- Galaxy Tab S10 Plus ve S10 Ultra
- Galaxy Tab S9, S9 Plus ve S9 Ultra
- Galaxy Tab S8, S8 Plus ve S8 Ultra
One UI 7 beta ne zaman yayınlanacak?
Samsung, SDC24'te One UI 7 yazılımını tanıtırken beta programının bu yılın sonunda, kararlı sürümün de 2025'in başlarında geleceğini söylemişti. One UI 7 beta programı için kesin bir tarih yok; Aralık ayının ikinci veya üçüncü haftasında sunulması bekleniyor.Kaynakça https://www.samsung.com/es/one-ui/ https://www.sammyfans.com/2024/11/29/samsung-drops-details-on-one-ui-7-new-features-inside/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.