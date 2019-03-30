GTX 1650’nin benchmark testi sızdı, RX 570 almaya değer mi?

Nvidia Turing GPU’lu kartlarının orta segmente hitap eden seçeneklerini genişletmeye devam ediyor. Son zamanlardaki sızıntılardan tanıdığımız GTX 1650 bu sefer Final Fantasy XV’in benchmark testinde göründü.

RX 570'ten hızlı

Gelelim performans testine. Final Fantasy XV’in benchmark veri tabanına sızan rakamlar 1080p çözünürlükte ve yüksek ayarlarda elde edilmiş. Listede GTX 1650’nin 3803 puan aldığı görülüyor. Model bu haliyle 3728 puan alan RX 570 4 GB ile 3827 puan alan RX 580 2048 SP arasına yerleşmiş durumda.

https://wccftech.com/nvidia-geforce-gtx-1650-gaming-benchmark-leak-launch-22-april/

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Öncelikle modelin detaylarına göz atalım.kalbinde barındıracak giriş-orta segment çözümün 896 ve 1024 shader birimiyle gelmesi bekleniyor. GPU’nun çalışma frekansı ise 1395 Mhz’den 1560 Mhz’e kadar yükselebiliyor.4 GB kapasiteli belleklerde ise GTX 1660'ta olduğu gibi tercih’ten yana. 8 Gbps efektif hızda görev yapacak 128 bitlik yongalar karta GTX 1050’nin sahip olduğu 112 GB/s’lık band genişliğindenterfi sağlayacak.GTX 1650’nin fiyatı henüz belli değil ancakbahsediliyor. Bu haliyle 129$’dan satışa sunulan RX 570 4 GB daha cazip olabilir. Zira RX 570’in biraz hız aşırtılmış hali diyebileceğimizkarttan daha hızlı.Buna karşın GTX 1650 de güncelmimarisinin üzerinde şekil almasının vedeğerini de elinde tutuyor. Son olarak GTX 1650’ninsatışa sunulacağını ekleyelim.yaklaşande göz önünde bulundurursak önümüzdeki günler orta segment için bir hayli hareketli geçeceğe benziyor.