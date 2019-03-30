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GTX 1650’nin benchmark testi sızdı, RX 570 almaya değer mi?

Nvidia 16XX ailesinin son üyesinin hazırlığında. Kartın sızan performans değerleri itibariyle RX 570 4 GB'ın önünde görünüyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
1 ay
11,8b
1
30
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Nvidia Turing GPU’lu kartlarının orta segmente hitap eden seçeneklerini genişletmeye devam ediyor. Son zamanlardaki sızıntılardan tanıdığımız GTX 1650 bu sefer Final Fantasy XV’in benchmark testinde göründü.


Öncelikle modelin detaylarına göz atalım. TU117 GPU’sunu kalbinde barındıracak giriş-orta segment çözümün 896 ve 1024 shader birimiyle gelmesi bekleniyor. GPU’nun çalışma frekansı ise 1395 Mhz’den 1560 Mhz’e kadar yükselebiliyor.

4 GB kapasiteli belleklerde ise GTX 1660'ta olduğu gibi tercih GDDR5’ten yana. 8 Gbps efektif hızda görev yapacak 128 bitlik yongalar karta GTX 1050’nin sahip olduğu 112 GB/s’lık band genişliğinden 128 GB/s’a terfi sağlayacak.

RX 570'ten hızlı 

Gelelim performans testine. Final Fantasy XV’in benchmark veri tabanına sızan rakamlar 1080p çözünürlükte ve yüksek ayarlarda elde edilmiş. Listede GTX 1650’nin 3803 puan aldığı görülüyor. Model bu haliyle 3728 puan alan RX 570 4 GB ile 3827 puan alan RX 580 2048 SP arasına yerleşmiş durumda.
GTX 1650’nin fiyatı henüz belli değil ancak 149$’dan bahsediliyor. Bu haliyle 129$’dan satışa sunulan RX 570 4 GB daha cazip olabilir. Zira RX 570’in biraz hız aşırtılmış hali diyebileceğimiz RX 580 2048 SP, karttan daha hızlı.
Buna karşın GTX 1650 de güncel Turing mimarisinin üzerinde şekil almasının ve düşük TDP değerini de elinde tutuyor. Son olarak GTX 1650’nin 22 Nisan’da satışa sunulacağını ekleyelim. AMD’nin yaklaşan Navi ailesini de göz önünde bulundurursak önümüzdeki günler orta segment için bir hayli hareketli geçeceğe benziyor.
https://wccftech.com/nvidia-geforce-gtx-1650-gaming-benchmark-leak-launch-22-april/ Yorum Yaz
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kaazto28 1 ay en beğenilen
Sayın Editor, lütfen sizden istirham ediyorum. Bilgisayar donanım fiyatlarını en azından TL ye çevirip öyle haber yapın. Her defasında baktığım zaman bi anlık kendimi amerikada hissedip 150 doları sanki asgari ucretim dolarmış da maaşım ile min 4-5 bu kartlardan alabiliyormuş gibi hissediyorum. Sonra bi etrafıma bakıyorum Türkiye ve işsiz olduğum ve 150 doları tl ye çevirip kdv otv ekleyince bi tuhaf oluyorum.
Her seferinde böyle duyguları yaşamaktan bıktım. Adamı zorla depresyona sokuyorsunuz.

Sayın Editor, lütfen sizden istirham ediyorum. Bilgisayar donanım fiyatlarını en azından TL ye çevirip öyle haber yapın. Her defasında baktığım zaman bi anlık...
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TheNewAtilla 1 ay
Şubat ayında 750 tlye sıfır rx 570 itx aldım.
Gtx 1650 ülkemizde 750 liradan satılsın dişimi kırcam söz.
Geçiniz, daha uygun olur ayaklarını. Ha 1024 cudalı versiyon 75 watt tdp olursa mühendislik başarısıdır tebrik ederim nvidia mühendislerini
Şubat ayında 750 tlye sıfır rx 570 itx aldım.Gtx 1650 ülkemizde 750 liradan satılsın dişimi kırcam söz.Geçiniz, daha uygun olur ayaklarını. Ha 1024 c...
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sniper23 1 ay
XFX RX-590'ın fiyatı 180$'a kadar düşmüştü. Şahsen ben gidipte 1650 almam. AMD tarafında çok iyi indirimler oluyor, yurtdışı takip edenler görecektir.
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emirhanayh 2 hf.
Gtx 1650= cöp yeni nesil diyorsun eski nesilin xx60'indan bile geri kaliyor simdi aklim olsa pascal mimarisi cikar cikmaz guzel bi 1060 6 gb alir gecerdim halen daha canavar gibi kart.
isin ozu Türkiye gibi bi ülkede yeni mimari ile daha uygun fiyata daha iyi bi kart almayi beklemek enayiliktir çunku dolarin artmasi ve sacma sapan vergiler sana giriyor.
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taharetmusluğu_ 2 hf.
Gtx 1650 Nvidia fanları için üretilmiş bir enai kartıdır bence.Bizim bir arkadaş var mesela gtx 1050ti lı bir laptop kullanıyor ve amd çöp moruq diye aptal aptal konuşuyor halbuki o kullandığı kart beş para etmez bir teneke.Bunları yazdım ama kendimde rtx 2060 almayı düşünüyorum.
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xmxksk 1 ay
150 $ ile çıkacağı satış fiyatına göre alınırmı alınmazmı RX 570'e göre kendini anca öyle belli eder
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taharetmusluğu_ 1 ay
O kadar cuda koyarken utanmadınız mı
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artenis 1 ay
RTX 590 Fatboy'u 1600 TL ye bulabilirsiniz.
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agent1453 1 ay
Durumunuz yeterliyse en aşağı 1660 ti lazım,yeni oyunlarda orta seviye kurtarmıyor!.
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MogoLKhan 1 ay
1050ti ve i3 eski i5 alanlar bildiğin kazıklanmışlardır kazıklandığı halde hala gidip ayni markanın yeni 1650 serisine geçiyorsalar pessss.
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cabriyo 1 ay
şu ekran kartlarına öyle tasarım yapıyorlarki bilgisayarın olmasa bile al vitrine koy seyret
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F3point 1 ay
güç tüketiminden dolayı her türlü 570 yerine 1650 alınır
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sendomi 1 ay F3point
Arada ki güç tüketimi farkının maliyeti oranına farkından büyük olması gerekmezmi, 1650 kaç tl'den satışa çıkacak önemli olan bu ve dx12 performansının AMD kartlarda daha iyi olduğunu unutmamak gerek
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guzmann06 1 ay
rx 570 75 w tdp iel yaklarsa . AMD navilerde beklenildiği gibi gelmez ise İntele graifk birmini satar. Rx 570/580 lerden vega 56lardan kar ettiğini düşünmüyorum. Maliyetleri falza tdpler yüksek bileşn soğutuuc hbm bellkelr vs. AMD için üzücü bir durum.
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amd, nvidia ve
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