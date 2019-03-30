GTX 1650’nin benchmark testi sızdı, RX 570 almaya değer mi?

Nvidia Turing GPU’lu kartlarının orta segmente hitap eden seçeneklerini genişletmeye devam ediyor. Son zamanlardaki sızıntılardan tanıdığımız GTX 1650 bu sefer Final Fantasy XV’in benchmark testinde göründü.
Öncelikle modelin detaylarına göz atalım. TU117 GPU’sunu kalbinde barındıracak giriş-orta segment çözümün 896 ve 1024 shader birimiyle gelmesi bekleniyor. GPU’nun çalışma frekansı ise 1395 Mhz’den 1560 Mhz’e kadar yükselebiliyor.
4 GB kapasiteli belleklerde ise GTX 1660'ta olduğu gibi tercih GDDR5’ten yana. 8 Gbps efektif hızda görev yapacak 128 bitlik yongalar karta GTX 1050’nin sahip olduğu 112 GB/s’lık band genişliğinden 128 GB/s’a terfi sağlayacak.
RX 570'ten hızlı
Gelelim performans testine. Final Fantasy XV’in benchmark veri tabanına sızan rakamlar 1080p çözünürlükte ve yüksek ayarlarda elde edilmiş. Listede GTX 1650’nin 3803 puan aldığı görülüyor. Model bu haliyle 3728 puan alan RX 570 4 GB ile 3827 puan alan RX 580 2048 SP arasına yerleşmiş durumda.
https://wccftech.com/nvidia-geforce-gtx-1650-gaming-benchmark-leak-launch-22-april/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Her seferinde böyle duyguları yaşamaktan bıktım. Adamı zorla depresyona sokuyorsunuz.
Gtx 1650 ülkemizde 750 liradan satılsın dişimi kırcam söz.
Geçiniz, daha uygun olur ayaklarını. Ha 1024 cudalı versiyon 75 watt tdp olursa mühendislik başarısıdır tebrik ederim nvidia mühendislerini