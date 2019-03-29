GALAX’tan soğutmalı SSD modelleri

İki yıl önce SSD pazarına adım atan ve giriş seviyesine yakın ürünlerle rekabetten uzak kalmayı amaçlayan GALAX, vites yükseltmeye başladı. Firmanın yeni Hall Of Fame SSD modeli ısı borularıyla geliyor.

Soğutması içinde

Yeni GALAX Hall of Fame SSD modelleri profesyonellere yönelik olarak hazırlanmış. Modeller M.2 ve HHHL kart formatında satışa sunulacak. Aynı bileşenleri kullansalar da format itibariyle performans biraz değişiklik gösterebiliyor.

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Yeni modellerde Phison PS5012-E12 kontrolcüsü kullanılmış. 32 CE hedefiyle 8 NAND kanalını yönetebilen kontrolcü üst seviye performans sağlıyor. Bu sayede okuma hızları 3.4GBps seviyesinde iken, yazma hızları da kapasiteye 2GB/s-3.4GB/s arasında değişiyor. Rastgele erişim ise 460K/66K IOPS değerine ulaşıyor. Bellek kısmında Toshiba’nın BiCS 3D TLC NAND modülleri kullanılmış.

M.2 sürücüde standart bir ısı dağıtıcı ve RGB aydınlatma yer alıyor. M.2 HHHL sürücülerde ise CNC işlemi görmüş ısı borulu bir soğutma sistemine yer verilmiş. Haliyle HHHL sürücüler biraz daha iyi performans veriyor. Sadece 512GB kapasite M.2 formatında. 1TB ve 2TB kapasiteler HHHL formatında hazırlanmış. Yeni modeller ilk etapta Çin’de satışa sunulacak.