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GALAX’tan soğutmalı SSD modelleri

Yeni GALAX Hall of Fame SSD modelleri entegre soğutma sistemi sayesinde daha yüksek performans değerlerine ulaşabiliyor. Hedef kitle ise daha çok profesyoneller.
1 ay
5,5b
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11
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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GALAX’tan soğutmalı SSD modelleri

İki yıl önce SSD pazarına adım atan ve giriş seviyesine yakın ürünlerle rekabetten uzak kalmayı amaçlayan GALAX, vites yükseltmeye başladı. Firmanın yeni Hall Of Fame SSD modeli ısı borularıyla geliyor.

Soğutması içinde

Yeni GALAX Hall of Fame SSD modelleri profesyonellere yönelik olarak hazırlanmış. Modeller M.2 ve HHHL kart formatında satışa sunulacak. Aynı bileşenleri kullansalar da format itibariyle performans biraz değişiklik gösterebiliyor.

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Yeni modellerde Phison PS5012-E12 kontrolcüsü kullanılmış. 32 CE hedefiyle 8 NAND kanalını yönetebilen kontrolcü üst seviye performans sağlıyor. Bu sayede okuma hızları 3.4GBps seviyesinde iken, yazma hızları da kapasiteye 2GB/s-3.4GB/s arasında değişiyor. Rastgele erişim ise 460K/66K IOPS değerine ulaşıyor. Bellek kısmında Toshiba’nın BiCS 3D TLC NAND modülleri kullanılmış.

 

GALAX’tan soğutmalı SSD modelleri

M.2 sürücüde standart bir ısı dağıtıcı ve RGB aydınlatma yer alıyor. M.2 HHHL sürücülerde ise CNC işlemi görmüş ısı borulu bir soğutma sistemine yer verilmiş. Haliyle HHHL sürücüler biraz daha iyi performans veriyor. Sadece 512GB kapasite M.2 formatında. 1TB ve 2TB kapasiteler HHHL formatında hazırlanmış. Yeni modeller ilk etapta Çin’de satışa sunulacak.

 

https://www.anandtech.com/show/14137/galax-launches-hof-ssds-up-to-2-tb-phison-ps5012e12-cooler-with-heat-pipe Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Brother ToLGa 1 ay
80c olabilir ama daha üzeri ısılarda m.2 SSD performansı düşebiliyor , profesyonel iş yapan dosya açan kopyalayan kişilerin işine yarar ama ne bileyim abartı kokusu var
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SEO-Uzmanı 1 ay
hayatta bir tane gerçek vardır
o da ; "ramdisk" diğer adıyla "ramdrive"
gerisi yalan ! gerisi para tuzağı !
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mdikmetas 1 ay SEO-Uzmanı
artık eskisi gibi değil ssdler de 3000 mb gibi hızları buldu çok kalmaz ram disklere yetişeceklerdir. ram drive a yüklesene windows :D yiyosa amaç farklı.
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The.Mafia 1 ay
Taşınabilir Hard disklerdeki olması lazım bende wd’nşn 2 tb var çok ısınıyor
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Bay Robot 1 ay
Fiyat farkı koymayacaklarsa gayet iyi.
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Escapetolife 1 ay
M2 SSD ısınma olayını abarttıklarını düşünürdüm, anakartta aliminyum soğutuculu modelleri görünce ne gerek var diyordum ama cidden el dokunulmuyor o derece ısınıyormuş.
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LGR9 1 ay Escapetolife
970 Evo render alırken ve simülasyon hesaplatırken 82°C'yi görüyor ancak bu sürücüler yüksek sıcaklıkta belli çalışacak şekilde üretildiklerinden dolayı problem olacağını sanmıyorum.
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OverClocK1ng 1 ay
Galax (eski adı Galaxy) ve Profesyoneller. Hımmm....
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fhrstw 1 ay OverClocK1ng
Eskiden tırt bir markaydı diye hatırlıyorum ama şuan gerçekten iyi bir izlenim uyandırıyorlar tabi hiç galaxy-galax ürünü kullanmadım.
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