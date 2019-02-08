GTX 1660 Ti’ın özellikleri sızdı, Rus alışveriş sitesinde göründü

Nvidia’nın AMD’nin yaklaşan Navi kartlarının karşısına konumlandıracağı Turing kartlarının özellikleri sızdırıldı. Ayrıca GTX 1660 Ti bir Rus alışveriş sitesinde de ortaya çıkmış durumda. Kartlar önümüzdeki dönemde Ray Tracing olmasa da olur diyen bütçe odaklı sistem toplayacakların tercihi olmaya geliyor.
GTX 1660 TiGTX 1660 Ti ile başlayacak olursak, 1536 adet paralel işlem birimine ve 96 adet doku ünitesini barındıran TU116 GPU’suna ev sahipliği yapan kartın bellek tarafında ise 6 GB kapasiteli 192 bit bellek veriyolu desteğine sahip GDDR6 bellekler mevcut. Belleklerin 12 000 MHz’lik frekansta görev yapacağı modelin bellek bant genişliği ise 288 GB/s seviyesinde.
Palit’in fabrika çıkışı hızaşırtmasız modelinden yola çıkacak olursak GPU’nun 1500 MHz’den 1770 MHz’e kadar yükselebildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Rus alışveriş sitesinde yer alan bilgilere göre kartın 8 pinlik güç girişiyle geleceğini de aktaralım.
GTX 1660
GTX 1660 ise bizlere GTX 1060'ı anımsatıyor biraz. 1280 adet işlem biriminin yer aldığı 12 nm’lik TU116 GPU’sunun yer alacağı GPU’nun kullanacağı belleklerse GTX 1060’ta da gördüğümüz gibi 3/6 GB bellek seçenekleriyle sunulacak olan 192 bit arayüze sahip GDDR5 tip çözümler olacak.
Fiyatlar ve çıkış tarihleriSon olarak GTX 1660 Ti 279$’dan 15 Şubat’ta raflardaki yerini alacak. GTX 1660 ise 229$’tan önümüzdeki mart ayının ortalarında bizlerle olacak. Sizleri gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz.
https://videocardz.com/79924/nvidia-geforce-gtx-1660-ti-listed-by-retailers Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Edit nvdia tarafında. 580 590 varken 1660 ti bakılmz
rtx kullanmak istemeyenlerin para vermesi saçma
adam zaten öyle bir ayarlamış ki
2060 almazsan adam gibi performans alamayacaksın, 2060 RTX için almazsan çok fps alıp sırf RTX ve DLSS için extra boşa para vericeksin. yada geçmiş seri bir kart alman lazım ki bu daha da saçmalık
2060 rtx için alırsan RTX gücü düşük oyunlarda FPS sorunları ile karşılaşıcaksın Tadını çıkaramayacaksın
yani adam 3000 +- küsür parayı cebinden alıcak ve sen net tatmin olamıyorsun.
çok ince ve kurnazca düşünülmüş bir taktik bu.
bütün bunların değişmesi ve hepsi AMD nin vereceği cevabın gücüne bağlı olarak değişicek.
millet az sabır etse.
1660 Tİ kartını 1500 üstüne almak net enayiliktir. ve ben bu fiyat aralığında olacağını da hiç bekleyemiyorum.
ancak ki AMD cevabı gelene kadar belki o zaman düşürürler.
1060 ve 1070 arası kart mı 2060'ın RT'siz rakibi olacak? Hem de 300 dolara?
Amd masraftan kacmayip premium ondie HBM2 bellek kullaniyor birtane bozulan vega duymadim olmusturda duyulmayacak kadar az minning bile olsa birsey olmaz hersry ondie ve çelik takviye alaşim birinci sinif faz kullaniyor.
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