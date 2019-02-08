GTX 1660 Ti’ın özellikleri sızdı, Rus alışveriş sitesinde göründü

Nvidia’nın AMD’nin yaklaşan Navi kartlarının karşısına konumlandıracağı Turing kartlarının özellikleri sızdırıldı. Ayrıca GTX 1660 Ti bir Rus alışveriş sitesinde de ortaya çıkmış durumda. Kartlar önümüzdeki dönemde Ray Tracing olmasa da olur diyen bütçe odaklı sistem toplayacakların tercihi olmaya geliyor.

GTX 1660 Ti

Palit’in fabrika çıkışı hızaşırtmasız modelinden yola çıkacak olursak GPU’nun 1500 MHz’den 1770 MHz’e kadar yükselebildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Rus alışveriş sitesinde yer alan bilgilere göre kartın 8 pinlik güç girişiyle geleceğini de aktaralım.

GTX 1660

GTX 1660 ise bizlere GTX 1060'ı anımsatıyor biraz. 1280 adet işlem biriminin yer aldığı 12 nm’lik TU116 GPU’sunun yer alacağı GPU’nun kullanacağı belleklerse GTX 1060’ta da gördüğümüz gibi 3/6 GB bellek seçenekleriyle sunulacak olan 192 bit arayüze sahip GDDR5 tip çözümler olacak.

Fiyatlar ve çıkış tarihleri

https://videocardz.com/79924/nvidia-geforce-gtx-1660-ti-listed-by-retailers

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ile başlayacak olursak,ve 96 adet doku ünitesini barındıranGPU’suna ev sahipliği yapan kartın bellek tarafında isesahipbellekler mevcut. Belleklerin 12 000 MHz’lik frekansta görev yapacağı modelin bellek bant genişliği ise 288 GB/s seviyesinde.Son olarakraflardaki yerini alacak.önümüzdekiayının ortalarında bizlerle olacak. Sizleri gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz.