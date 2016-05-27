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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 360 derece izlendi

Turkcell ve yayıncı kuruluş ATV işbirliği ile ilk kez bir futbol karşılaşmasında GollerCepte uygulaması üzerinden canlı olarak deneyimlendi. İşte konuya ilişkin tüm detaylar:
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Galatasaray ve Fenerbahçe’nin karşı karşıya geldiği Ziraat Türkiye Kupası final maçında oynanan futbol nefesleri keserken, derbi Turkcell ve yayıncı kuruluş tarafından Türkiye ilk kez bir futbol maçında canlı yayında sanal gerçeklik (VR) teknolojisi kullanıldığı maç olarak da tarihe geçti.

Antalya’da oynanan karşılaşmayı Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da sanal gerçeklik teknolojisi ile izleyen futbolseverler kendilerini Antalya’daki maçın oynandığı stadyumda hissetti. Yayıncı kuruluş tarafından 12 ayrı kamera ile 360 derece canlı çekim yapılan karşılaşmanın görüntüleri Turkcell’in 4.5G şebekesine aktarıldı. Turkcell’in tüm Türkiye’ye yayılan 35 bin km’den fazla fiber altyapısı üzerinden İstanbul’daki Turkcell şebekesine gelen 360 derece maç yayını, burada GollerCepte üzerinden 360 derece izlenmeye başlandı. Samsung Gear VR cihazını kullanan basın mensupları, hem saha içerisinde nefes kesen derbi mücadelesini hem de tribünlerdeki taraftar coşkusunu yedek kulübelerinin yanındaymış gibi izlediler.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 360 derece izlendi
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Erkan: 4.5G hayatı kökten değiştiriyor

Maç başlamadan önce gazetecilerle sohbet eden Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, 4.5G hayatımıza girmeden önce “Hayatımız her alanda değişecek” dediklerini hatırlatarak, “Şimdi 4.5G’nin hayatımıza nasıl yenilikler kattığını görüyorsunuz. Eğer 4.5G ve fiber gibi yüksek hız ve kapasite sunan teknolojiler olmasaydı bu karşılaşmayı sanal gerçeklik ortamında izleme şansımız olmayacaktı. Böyle bir teknolojiyi kullanabilmek için çok hızlı ve kesintisiz bir internete ihtiyacımız var. Dünyanın en güçlü 4.5G şebekelerinden birisi üzerinden ilk kez bir spor karşılaşmasını 360 derece izletebildiğimiz için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde 4.5G’de ve fiberde yeni teknolojileri deneyimlemeye devam edeceğiz” dedi.

‘Eğitime ve spora yoğunlaşacağız’

Sanal gerçeklik teknolojisinin önümüzdeki dönemde çok daha farklı alanlarda ve çok farklı şekillerde kullanılacağını tahmin ettiklerini ifade eden Erkan, “Özellikle spor ve eğitim alanları başta olmak üzere içerik tarafını önümüzdeki dönemde zenginleştirmek için çalışıyoruz. Hem ürün servislerimiz hem de güçlü 4.5G altyapımız ile bu alanda yenilikçi adımları destekliyoruz. İçerik dünyasının zenginleşmesiyle birlikte sanal gerçeklik teknolojisi de yaygınlaşmaya başlayacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 360 derece izlendi
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Platinum’lulara Samsung Gear VR ücretsiz

Turkcell sanal gerçeklik teknolojisinde farklı bir kullanıcı deneyimi sunan Samsung Gear VR cihazı için Samsung ile işbirliğine giderek bu gözlükleri Turkcell’lilere uygun şartlarda sunuyor. Samsung Gear VR gözlükleri, Samsung Galaxy S6 edge , Samsung Galaxy S7 / S7 edge telefonlarından herhangi birisini alan Turkcell Platinum müşterilerine ücretsiz olarak sunuluyor. Platinum müşterisi olmayan Turkcell’liler ise bu gözlüğü ayda 5.90 TL’den başlayan ve 36 aya varan ödeme seçenekleri ile alabilecekler. Yeni sezonda bazı özel maçları taraftarlar Turkcell GollerCepte uygulaması ile 360 derece izleme imkanı bulabilecekler. 



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fatalrhymex 2 yıl en beğenilen
Rezalet bir görüntü kalitesiyle verdikleri yayın. Sözde hd ve 360° olacaktı hesap makinesi ve iki korner direği çıktı ??
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alemburda34 2 yıl
Maci degil ama mactaki guvenlikci arkadasi 360 derece izledim. Yolda gorsem artik rahat tanirim :(
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DH Misafiri 2 yıl
Ulan o verdiğiniz yayınmıydı be! Dükkandan gittim eve gear vr ı aldım geri döndüm uygulamayı açıp 10 saniye bakmamla çıkarmam bir oldu! Yapacağınız reklamada yazıklar olsun prodüksiyonada! Sanki bide a+ uygulaması oculus marketinde varmış gibi gear vr ı almış eline resimdeki beyefendi! Telefonu gözlüğe takarken şarj yerini havaya kaldırıp telefonu boşluğa oturtarak kullanmayı herkes bilmek zorunda değil! O dağıtılan cardboard çakmasına ettiğiniz masrafada yazık..
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DH Misafiri 2 yıl
Öyle çamur kalitesindeki yayını Edge hızında bile izleyebilirdik kanımca.
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emrevural 2 yıl
Fener"barça" yazın bari ya Fenerbahça nedir...
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Kulak Misafiri 2 yıl
Ben de bi hevesle aldım ama top toplayıcının gözünden izledik hay sağolsun.
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vjdrsjejv 2 yıl
Bitrate berbat ötesiydi, evet o bitrate'le o dandik cardboard ile bile kendimi stattaymış gibi hissettim ama oyuncuların sahada olduğunu bile farkedemedim.
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Guhong01 2 yıl
Fenerbahça...
Maç rezaletti dicem ama maç filan yoktu ortada, o kadar reklam yaptılar gözlük dağıtıyoruz diye çöp çıktı. Amaçları o gün gazete satma patlaması yapıp yandaş görüşlerini insanlara aşılamaktı
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kadirirdem 2 yıl
İlerde hep böyle olur diye düşünüyorum...
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alemburda34 2 yıl
Maci degil ama mactaki guvenlikci arkadasi 360 derece izledim. Yolda gorsem artik rahat tanirim :(
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fatalrhymex 2 yıl en beğenilen
Rezalet bir görüntü kalitesiyle verdikleri yayın. Sözde hd ve 360° olacaktı hesap makinesi ve iki korner direği çıktı ??
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interwap 2 yıl
Başarısız. Kimsenin haberi yok.
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