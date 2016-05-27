Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 360 derece izlendi

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin karşı karşıya geldiği Ziraat Türkiye Kupası final maçında oynanan futbol nefesleri keserken, derbi Turkcell ve yayıncı kuruluş tarafından Türkiye ilk kez bir futbol maçında canlı yayında sanal gerçeklik (VR) teknolojisi kullanıldığı maç olarak da tarihe geçti.

Antalya’da oynanan karşılaşmayı Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da sanal gerçeklik teknolojisi ile izleyen futbolseverler kendilerini Antalya’daki maçın oynandığı stadyumda hissetti. Yayıncı kuruluş tarafından 12 ayrı kamera ile 360 derece canlı çekim yapılan karşılaşmanın görüntüleri Turkcell’in 4.5G şebekesine aktarıldı. Turkcell’in tüm Türkiye’ye yayılan 35 bin km’den fazla fiber altyapısı üzerinden İstanbul’daki Turkcell şebekesine gelen 360 derece maç yayını, burada GollerCepte üzerinden 360 derece izlenmeye başlandı. Samsung Gear VR cihazını kullanan basın mensupları, hem saha içerisinde nefes kesen derbi mücadelesini hem de tribünlerdeki taraftar coşkusunu yedek kulübelerinin yanındaymış gibi izlediler.

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Erkan: 4.5G hayatı kökten değiştiriyor

Maç başlamadan önce gazetecilerle sohbet eden Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, 4.5G hayatımıza girmeden önce “Hayatımız her alanda değişecek” dediklerini hatırlatarak, “Şimdi 4.5G’nin hayatımıza nasıl yenilikler kattığını görüyorsunuz. Eğer 4.5G ve fiber gibi yüksek hız ve kapasite sunan teknolojiler olmasaydı bu karşılaşmayı sanal gerçeklik ortamında izleme şansımız olmayacaktı. Böyle bir teknolojiyi kullanabilmek için çok hızlı ve kesintisiz bir internete ihtiyacımız var. Dünyanın en güçlü 4.5G şebekelerinden birisi üzerinden ilk kez bir spor karşılaşmasını 360 derece izletebildiğimiz için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde 4.5G’de ve fiberde yeni teknolojileri deneyimlemeye devam edeceğiz” dedi.

‘Eğitime ve spora yoğunlaşacağız’

Sanal gerçeklik teknolojisinin önümüzdeki dönemde çok daha farklı alanlarda ve çok farklı şekillerde kullanılacağını tahmin ettiklerini ifade eden Erkan, “Özellikle spor ve eğitim alanları başta olmak üzere içerik tarafını önümüzdeki dönemde zenginleştirmek için çalışıyoruz. Hem ürün servislerimiz hem de güçlü 4.5G altyapımız ile bu alanda yenilikçi adımları destekliyoruz. İçerik dünyasının zenginleşmesiyle birlikte sanal gerçeklik teknolojisi de yaygınlaşmaya başlayacak.

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Platinum’lulara Samsung Gear VR ücretsiz

Turkcell sanal gerçeklik teknolojisinde farklı bir kullanıcı deneyimi sunan Samsung Gear VR cihazı için Samsung ile işbirliğine giderek bu gözlükleri Turkcell’lilere uygun şartlarda sunuyor. Samsung Gear VR gözlükleri, Samsung Galaxy S6 edge , Samsung Galaxy S7 / S7 edge telefonlarından herhangi birisini alan Turkcell Platinum müşterilerine ücretsiz olarak sunuluyor. Platinum müşterisi olmayan Turkcell’liler ise bu gözlüğü ayda 5.90 TL’den başlayan ve 36 aya varan ödeme seçenekleri ile alabilecekler. Yeni sezonda bazı özel maçları taraftarlar Turkcell GollerCepte uygulaması ile 360 derece izleme imkanı bulabilecekler.



