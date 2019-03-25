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Apple TV uygulaması artık daha farklı

Apple TV uygulaması artık Apple’ın internet dünyasındaki yüzü olacak. Roku, Fire TV gibi kutular ve Samsung, LG gibi markaların televizyonlarında Apple TV uygulaması kurulabilecek.
1 ay
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apple tv
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın bu akşam hem diğer abonelik servislerini barındıran hem de kendi orijinal içeriklerini sunan bir platform tanıtmasını bekliyorduk ancak bir değil iki platform tanıtıldı. Apple tv+ servisinin haricinde Apple TV uygulaması da geliştirildi.

Yeni Apple TV neler sunuyor?

Apple TV uygulaması artık Apple’ın dışarıdaki yüzü olacak. Sadece Apple TV cihazından değil Mac sistemleri, Roku ve Fire TV set üstü televizyon kutularında uygulamayı kullanabilmek mümkün olacak. Yıl başlarında da Samsung ve LG gibi markaların televizyonlarında uygulamayı görebileceğiz.

Ayrıca Bkz. "Apple Arcade oyun abonelik servisi duyuruldu"

Böylece Apple’ın artık donanım odaklı olmaktan çıkıp yazılım odaklı stratejiler geliştirdiğine şahit oluyoruz. Roku veya Fire TV gibi rakipler oldukça uygun fiyatlara set üstü kutular satmaktaydı. Bu sayede kullanıcılar daha ucuza Apple TV deneyimini yaşayabilecekler. Normalde Apple’ın rakip markaların ürünlerini öne çıkaracak hamlelerden kaçındığını biliyoruz.

Diğer taraftan Apple TV uygulaması artık Showtime, HBO, Epix, CBS All Access gibi pek çok çevrim içi içerik platformunun aboneliğini de satacak. Apple TV Channels adındaki bu özellik isteğe göre bir veya birden fazla platformun aboneliğini sunuyor. Ödemeler iTunes üzerinden yapılıyor ve içerikler de doğrudan Apple TV uygulaması içerisinde oynatılıyor.

Ayrıca Apple TV uygulaması strateji değişikliği nedeniyle daha fonksiyonel bir ara yüze kavuştu. Gelişmiş yapay zekâ ile ara yüz izleyicinin neler aradığını tahmin ediyor ve buna göre öneriler yapıyor. Diziler arasında sürükleme ile geçiş, otomatik fragman oynatma ve listeye dahil etme şeklinde fonksiyonlar mevcut.

100’den fazla ülkede kullanıma sunulacak olan Apple TV uygulaması Mayıs ayında erişime açılacak. Fiyatlandırma ve ülkelere göre içerik platformları da bu dönemde kesinlik kazanacak.

 

https://9to5mac.com/2019/03/25/apple-tv-app-coming-to-mac-fire-tv-and-roku-smart-tvs-this-year/ Yorum Yaz
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muticoo 1 ay
fazla servisin olması rekabeti artırır. Burada saçma olan sadece anlaşılan servislerin kanallarının izlenebilecek olması sanırım. Ör. Game of Trones yine ekstra parayla izlenebilecek ???
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tuuruls 1 ay
Apple TV kutuları çöp mü oldu şimdi yani. Doğru mu anladım?
Netflix'e kullanım olarak çok benzemiş ama tasarım olarak üzerine epey koymuşlar. Ama Spotify - iMusic gibi olacaksa baştan kaybederler. Fiyatlandırma, mobil kısımdaki kullanım kolaylığı vs. bakımından. Umarım Netflix'le araları kızışır bu da fiyatlara olumlu yansır. :) Maksimum 20-40 lira çalışır benden içeriğine göre.
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