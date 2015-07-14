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Galaxy A8 lanse edildi: Samsung'un en ince akıllı telefonu!

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
13,3b
1
65
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy A8 lanse edildi: Samsung'un en ince akıllı telefonu!
 
Tüm zamanların en ince Samsung akıllı telefonu olan Galaxy A8, resmi olarak lanse edildi. Bir süredir sızıntı görüntüleri dolaşan telefon, en ince noktası 5.8mm olan kasa kalınlığı ile dünyanın en ince akıllı telefonu olmasa da, en incelerden bir tanesi olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ağırlığı 151 gram olan telefon, 5.7-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde Super AMOLED ekran ile geliyor. Materyal kullanımında metale yer veren Samsung, orta segment için geliştirdiği telefon ile iddialı olmayı amaçlıyor.
Galaxy A8 lanse edildi: Samsung'un en ince akıllı telefonu!
 
Donanım tarafında Snapdragon 615 işlemcisi (1.5GHz) ve Adreno 405 GPU'sundan gücünü alan Galaxy A8, 2GB RAM ve 16GB/32GB depolama seçenekleri ile performans konusunda Sony Xperia M4 gibi modellerle rekabete tutuşacak. Yeri gelmişken, telefonun 128GB'a kadar microSD hafıza kartı kullanımına izin verdiğini de not düşelim. Makul donanımın 3050mAh kapasiteli pil ile buluştuğu telefon, tam şarj ile Galaxy S6 serisinden daha uzun süre çalışacak gibi görünüyor. Kamera tarafında özkaynak kullanımı ile ilerlemeyi tercih eden Samsung, 16MP çözünürlüğünde ISOCELL kullanımını tercih etmiş. Galaxy S6 serisi gibi f/1.9 diyafram değerine sahip olan ana kameraya, 5 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameranın eşlik ettiğini görmekteyiz.
Galaxy A8 lanse edildi: Samsung'un en ince akıllı telefonu!
 
Samsung'un üst seviye telefonlarında gördüğümüz home butona entegre parmakizi okuyucusuna da sahip olan Galaxy A8, yazılım tarafında Android 5.1 üzerinde güncel TouchWIZ arayüzü ile birlikte geliyor. Ekran ve kasa arasındaki çerçevenin kenarlarda agresif bir şekilde azaltıldığı telefon, aynı zamanda Samsung'un en şık telefonları arasında da kendisine önemli bir yer edinecek gibi görünüyor. En çok merak edilen konu ise ilk olarak Çin pazarında lanse edilen Galaxy A8'in, Samsung Türkiye tarafından eğer getirilirse ülkemizdeki fiyatlandırması, zira özellikleri itibariyle çok da ucuz olmayacak gibi görünüyor.  
Galaxy A8 lanse edildi: Samsung'un en ince akıllı telefonu!
 

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Xtrud 4 yıl
Saçma sapan moda içerikli reklamlarla destekleyip teknomarket çalışanlarına bol prim verip 1900e kakalarlar işte millete.
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olağan_şüpheli 4 yıl en beğenilen
lanse
lanse
lanse
lanse
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DH Misafiri 3 yıl
Yaklaşık iki aydır kullanıyorum. Kesinlikle almayın. Kişi listesinden arama yapmak istesiğinizde 2 dakika beklemek zorundasınız. Whatsaptan kişi bulmak istediğinizde 5 dakika beklemek zorundasınız. Kesinlikle başka marka model telefon araştırın alın. Tek güzel yanı ince olması.
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SUAVI 4 yıl
"Ekran ve kasa arasındaki çerçevenin kenarlarda agresif bir şekilde azaltıldığı telefon..."

Agresif?
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cosica 4 yıl SUAVI
yani saldırgan, ısırgan.
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ardicli2000 4 yıl
Tasarımı çok güzel be:)
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ironman 4 yıl


Ekranı 5.7 büyük olmuş. Fakat bildirim LED i daha önemli eksiklik

Android 6 alır bence
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DH Misafiri 4 yıl
Çok samimi konuşacağım.iphone kullanıyorum ilk çıktığından den beri öh geldi artık.yok mu birtane firma Lg G3 g2 nin gibi kavisli arka kasasına sahip,Samsung gibi super amoled ekran kullanıp Kapasitif tuşlara yer verip bence olmasada olur ama kullananıda olan kalemi olan,iPhone yazılım kalitesinde sağlamlığında(6,6+ Hariç),parmak izi okuma kalitesi ve kamera çekim doğallığı olan,sony gibi su geçirmez,Nokia Çarli zeiss kamera lensi olan,htc gibi ses çıkaran,sharp gibi ekran malzeme kalitesi olan bir telefon yapmak bukadar mı zor? Amacınız ne? Bir firma benim dediğimi yapsın işletim sistemi önemli değil sadece office-güncel sosyal Ağlar uygulamaları-yararlı olabilecek ama sağlam belli başlı uygulamalar-biraz oyun ama konsol kalitesinde basit bile olsa- bunları birleştirsin marketini sadece en iyilere adasın, hepside Paralı olsun en azda 10tl den başlasın,kapalı bi işletim sistemi olsun(Apk falan yüklenmesin gibi yoksa iTunes gibi pc'ye bağlı yaşa bi kapalılık kastetmiyorum) ve yalnız 4 yılda bir model yenilesin buna karşın her yıl 1 büyük 4 küçük iyileştirme güncellemesi versin(güncelleme hastaları için) bunlarda 80tl küçük için 200tl büyük için olsun(küçükleri yüklemeden büyüğü yükleyemez mantığı olsun) ve bu telefon 5000mah pil kapasitesine sahip olsun 1cm kalınlığı olsun ne farkeder soruyorum size ve deseki 5000tl almazmısınız?.hem marketten kazanır bu firma hem telefon satmaktan,hem aksesuar,hem güncellemeden,hemde uygulama geliştiricilerinden.ve bu firma varya ne Samsung bırakır ne lg ne Sony ne HTC ne iPhone ne Nokia vs vs.1milyon dolarım olsa vallahi bu işe girerim.2 senede Dünya'nın en zengini insanı olurum.tabiiii YAŞARSAM!!! Anlatabildim mi?? gıdım gıdım kendilerini yormadan bütün dünyayı sömürüyolar.ve ben kendimin de dahil olduğu bu başarıya ortak Olduğum için onları önümü ilikleyerek ayakta alkışlıyorum.pektabi bu dediklerim yapılması en basit şeylerden bende cesaret varda para yok:) kolay kolayda kimse bu firmaları engelleyemez dedim size çok basit 10kuruş yok bi mermi maliyeti en büyük mafya bunlardır başa çı-ka-maz-sın! Yaptıklarıylada yetineceksin bütçene göre ya alacaksın ya alacaksın! Almayacaksın şıkkı yok.diğer Çinli firmalar yada başka ülke vs vs salakmı adamlardaki beyin zehir ötesi biz Türkler gibi koyun değiller onlar(alınan alınsın sen daha şu ülkendeki haksızlıklara gık deyip elin bilmem ne ülkesi vatandaşı gibi toplu ses çıkaramıyorsan ve duramıyorsan en çok sen üstüne alın hatta yobaz arkadaşım) bilmiyorlarmı diğerlerinden üstün bişey yapmayı elbet biliyorlar ama yapsınlarda göreyim daha proje aşamasında keserler biletini.daha neler derdim de hakaret boyuna girmesin.dediklerimi anlayanda anlar hadi eyvallah!
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Billy The Kid 4 yıl
işlemci olmamış . bu işlemciyi koyacaklarına sn808 yada mediatek in 64bitlik 1.8 ve üzeri işlemcilerinden birini koysalardı olmuş diyebilirdim...
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Red_devil33 4 yıl
Yap 5.2" bak nasıl satıyor
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Billy The Kid 4 yıl Red_devil33
Red_Devil33

Yap 5.2" bak nasıl satıyor

çok zekisin maşallah . adamların çıkardıkları 4.7 - 5.0 - 5.2 - 5.5 cihazlar ne oluyor çöp mü ?
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alemburda34 4 yıl
Keşke işlemci 615 yerine 620 olsaymış A7 ile neredeyse tek farkı batarya olmuş.
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Xloud 4 yıl
Millet 1000 lira falan diyor muhahah 520 dlar telefonun fiyatı açıklandı bol reklamla iteleyecekler işte
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baran4721 4 yıl
hep aynı tip aynı kasa
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mu5tafa 4 yıl
A7 bundan daha güçlü. Yanlış mıyım..
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by.eralp 4 yıl
Artık şu kasayı değiştirseler fena olmaz hani
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