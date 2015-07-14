Galaxy A8 lanse edildi: Samsung'un en ince akıllı telefonu!

Tüm zamanların en ince Samsung akıllı telefonu olan Galaxy A8, resmi olarak lanse edildi. Bir süredir sızıntı görüntüleri dolaşan telefon, en ince noktası 5.8mm olan kasa kalınlığı ile dünyanın en ince akıllı telefonu olmasa da, en incelerden bir tanesi olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ağırlığı 151 gram olan telefon, 5.7-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde Super AMOLED ekran ile geliyor. Materyal kullanımında metale yer veren Samsung, orta segment için geliştirdiği telefon ile iddialı olmayı amaçlıyor.

Donanım tarafında Snapdragon 615 işlemcisi (1.5GHz) ve Adreno 405 GPU'sundan gücünü alan Galaxy A8, 2GB RAM ve 16GB/32GB depolama seçenekleri ile performans konusunda Sony Xperia M4 gibi modellerle rekabete tutuşacak. Yeri gelmişken, telefonun 128GB'a kadar microSD hafıza kartı kullanımına izin verdiğini de not düşelim. Makul donanımın 3050mAh kapasiteli pil ile buluştuğu telefon, tam şarj ile Galaxy S6 serisinden daha uzun süre çalışacak gibi görünüyor. Kamera tarafında özkaynak kullanımı ile ilerlemeyi tercih eden Samsung, 16MP çözünürlüğünde ISOCELL kullanımını tercih etmiş. Galaxy S6 serisi gibi f/1.9 diyafram değerine sahip olan ana kameraya, 5 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameranın eşlik ettiğini görmekteyiz.

Samsung'un üst seviye telefonlarında gördüğümüz home butona entegre parmakizi okuyucusuna da sahip olan Galaxy A8, yazılım tarafında Android 5.1 üzerinde güncel TouchWIZ arayüzü ile birlikte geliyor. Ekran ve kasa arasındaki çerçevenin kenarlarda agresif bir şekilde azaltıldığı telefon, aynı zamanda Samsung'un en şık telefonları arasında da kendisine önemli bir yer edinecek gibi görünüyor. En çok merak edilen konu ise ilk olarak Çin pazarında lanse edilen Galaxy A8'in, Samsung Türkiye tarafından eğer getirilirse ülkemizdeki fiyatlandırması, zira özellikleri itibariyle çok da ucuz olmayacak gibi görünüyor.