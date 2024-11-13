Red Magic 10 Pro ve Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

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Tam Boyutta Gör Nubia, oyuncu odaklı Red Magic 10 Pro ve Red Magic 10 Pro+ amiral gemisi telefonlarını tanıttı. Snapdragon 8 Elite "Extreme Edition" işlemcisinde güç alan telefonlar neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Öncelikle, her iki telefonun da benzer özellikleri taşıdığını belirtelim. Aralarında ki ana fark, Red Magic 10 Pro'nun 80W hızlı şarj destekli 6.500 mAh pil ile gelirken, 10 Pro+'ın 120W hızlı şarj destekleyen 7.050 mAh silikon nitrür pillerle geliyor olması. Diğer farklar ise RAM ve depolama alanı seçeneklerinde kendini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör

Oyun odaklı telefonlar olan Red Magic 10 Pro ve Pro+, oldukça gelişmiş bir termal sistemle geliyor. Telefonlarda 12.000 mm2 büyüklüğe sahip 3D buz basamaklı buhar odası ve 5.200 mm²'lik bir bakır folyo ile bir grafen katmanı yer alıyor. Red Magic 10 Pro serisi ayrıca, sıvı metal soğutma sistemiyle akıllı telefonlarda bir ilke imza atıyor. Ek olarak 23.000 rpm'lik santrifüjlü bir fan aracılığıyla aktif soğutma da sunuluyor. Böylece oyun oynarken gelişmiş soğutma ve ısı dağıtımı sağlanarak performans düşmesinin önüne geçiliyor.

Red Magic 10 Pro serisi, süper çözünürlük ve süper eşzamanlılık sunan Red Core R3 çipiyle 2K çözünürlükte 120 fps'ye kadar destek sunuyor. Ayrıca ekstra oyun kontrolü için 520 Hz omuz tuşları ve çift X ekseni doğrusal titreşim motorları da bulunuyor.

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Her iki telefon da 144 Hz maksimum yenileme hızı ve 960 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,85 inç büyüklüğünde, 1216x2688 piksel BOE Q9+ AMOLED ekran ile geliyor. Panel 2.000 nite kadar çıkabiliyor ve DC karartmayı ile 2.592 Hz PWM karartmayı destekliyor.

Arka tarafta iki adet 50 MP kamera (1/1,5 inç OV50E40 ana kamera ve OV50D ultra geniş açı kamera) ve bir 2 MP makro sensör bulunuyor. Ekran altında ise 16 MP selfie kamerası yer alıyor.

Çin'de ön siparişe açılan telefonlar, 18 Kasım'dan itibaren teslim edilmeye başlanacak.

Red Magic 10 Pro fiyatı

12/256 GB: 735 dolar

12/512 GB: 805 dolar

Red Magic 10 Pro+ fiyatı

16/512GB: 830 dolar

24GB/1TB: 1030 dolar

24GB/1TB (Golden Saga özel sürüm): 1327 dolar

Red Magic 10 Pro özellikleri

Ekran : 6.85 inç, 1216 x 2688, 2000 nit, 144Hz, AMOLED

: 6.85 inç, 1216 x 2688, 2000 nit, 144Hz, AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Bellek : 12GB

: 12GB Depolama : 256GB / 512GB

: 256GB / 512GB Arka kamera : 50MP f/1.9 (birincil) + 50MP f/2.2 (ultra geniş) + 2 MP, f/2.4, (makro)

: 50MP f/1.9 (birincil) + 50MP f/2.2 (ultra geniş) + 2 MP, f/2.4, (makro) Ön kamera : 16MP f/2.0

: 16MP f/2.0 Batarya : 6500 mAh, 80W kablolu hızlı şarj

: 6500 mAh, 80W kablolu hızlı şarj Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC

: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC İşletim sistemi : Android 15, Redmagic OS 10

: Android 15, Redmagic OS 10 Boyut ve ağırlık: 163.4 x 76.1 x 8.9 mm, 229 g

Red Magic 10 Pro+ özellikleri

Ekran : 6.85 inç, 1216 x 2688, 2000 nit, 144Hz, AMOLED

: 6.85 inç, 1216 x 2688, 2000 nit, 144Hz, AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Bellek : 16GB / 24GB

: 16GB / 24GB Depolama : 512GB / 1TB

: 512GB / 1TB Arka kamera : 50MP f/1.9 (birincil) + 50MP f/2.2 (ultra geniş) + 2 MP f/2.4, (makro)

: 50MP f/1.9 (birincil) + 50MP f/2.2 (ultra geniş) + 2 MP f/2.4, (makro) Ön kamera : 16MP f/2.0

: 16MP f/2.0 Batarya : 7050 mAh, 120W kablolu hızlı şarj

: 7050 mAh, 120W kablolu hızlı şarj Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC

: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC İşletim sistemi : Android 15, Redmagic OS 10

: Android 15, Redmagic OS 10 Boyut ve ağırlık: 163.4 x 76.1 x 8.9 mm, 229 g

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