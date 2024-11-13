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    Red Magic 10 Pro ve Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

    Nubia, oyuncu odaklı Red Magic 10 Pro ve Red Magic 10 Pro+ amiral gemisi telefonlarını tanıttı. Snapdragon 8 Elite "Extreme Edition" işlemcisinde güç alan telefonlar neler sunuyor?
    Red Magic 10 Pro ve Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Nubia, oyuncu odaklı Red Magic 10 Pro ve Red Magic 10 Pro+ amiral gemisi telefonlarını tanıttı. Snapdragon 8 Elite "Extreme Edition" işlemcisinde güç alan telefonlar neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Öncelikle, her iki telefonun da benzer özellikleri taşıdığını belirtelim. Aralarında ki ana fark, Red Magic 10 Pro'nun 80W hızlı şarj destekli 6.500 mAh pil ile gelirken, 10 Pro+'ın 120W hızlı şarj destekleyen 7.050 mAh silikon nitrür pillerle geliyor olması. Diğer farklar ise RAM ve depolama alanı seçeneklerinde kendini gösteriyor.

    Red Magic 10 Pro ve Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör

    Oyun odaklı telefonlar olan Red Magic 10 Pro ve Pro+, oldukça gelişmiş bir termal sistemle geliyor. Telefonlarda 12.000 mm2 büyüklüğe sahip 3D buz basamaklı buhar odası ve 5.200 mm²'lik bir bakır folyo ile bir grafen katmanı yer alıyor. Red Magic 10 Pro serisi ayrıca, sıvı metal soğutma sistemiyle akıllı telefonlarda bir ilke imza atıyor. Ek olarak 23.000 rpm'lik santrifüjlü bir fan aracılığıyla aktif soğutma da sunuluyor. Böylece oyun oynarken gelişmiş soğutma ve ısı dağıtımı sağlanarak performans düşmesinin önüne geçiliyor.

    Red Magic 10 Pro serisi, süper çözünürlük ve süper eşzamanlılık sunan Red Core R3 çipiyle 2K çözünürlükte 120 fps'ye kadar destek sunuyor. Ayrıca ekstra oyun kontrolü için 520 Hz omuz tuşları ve çift X ekseni doğrusal titreşim motorları da bulunuyor. 

    Her iki telefon da 144 Hz maksimum yenileme hızı ve 960 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,85 inç büyüklüğünde, 1216x2688 piksel BOE Q9+ AMOLED ekran ile geliyor. Panel 2.000 nite kadar çıkabiliyor ve DC karartmayı ile 2.592 Hz PWM karartmayı destekliyor.

    Arka tarafta iki adet 50 MP kamera (1/1,5 inç OV50E40 ana kamera ve OV50D ultra geniş açı kamera) ve bir 2 MP makro sensör bulunuyor. Ekran altında ise 16 MP selfie kamerası yer alıyor.

    Çin'de ön siparişe açılan telefonlar, 18 Kasım'dan itibaren teslim edilmeye başlanacak.

    Red Magic 10 Pro fiyatı

    • 12/256 GB: 735 dolar
    • 12/512 GB: 805 dolar

    Red Magic 10 Pro+ fiyatı

    • 16/512GB: 830 dolar
    • 24GB/1TB: 1030 dolar
    • 24GB/1TB (Golden Saga özel sürüm): 1327 dolar

    Red Magic 10 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.85 inç, 1216 x 2688, 2000 nit, 144Hz, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
    • Bellek: 12GB
    • Depolama: 256GB / 512GB 
    • Arka kamera: 50MP f/1.9 (birincil) + 50MP f/2.2 (ultra geniş) + 2 MP, f/2.4, (makro)
    • Ön kamera: 16MP f/2.0
    • Batarya: 6500 mAh, 80W kablolu hızlı şarj
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC
    • İşletim sistemi: Android 15, Redmagic OS 10
    • Boyut ve ağırlık: 163.4 x 76.1 x 8.9 mm, 229 g

    Red Magic 10 Pro+ özellikleri

    • Ekran: 6.85 inç, 1216 x 2688, 2000 nit, 144Hz, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
    • Bellek: 16GB / 24GB
    • Depolama: 512GB / 1TB
    • Arka kamera: 50MP f/1.9 (birincil) + 50MP f/2.2 (ultra geniş) + 2 MP f/2.4, (makro)
    • Ön kamera: 16MP f/2.0
    • Batarya: 7050 mAh, 120W kablolu hızlı şarj
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC
    • İşletim sistemi: Android 15, Redmagic OS 10
    • Boyut ve ağırlık: 163.4 x 76.1 x 8.9 mm, 229 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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