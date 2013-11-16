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"Galaxy Camera 2 yakında lanse edilecek"

5 yıl
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17
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un Android işletim sistemiyle donatarak geçen yıl piyasaya sürdüğü Galaxy Camera, Galaxy ailesinin aksine başarılı satış rakamlarına ulaşamadı. Samsung'un yeni bir devam modeli üzerinde çalıştığı ise bir süredir dile getiriliyor.

Evleaks tarafından verilen yeni bilgilere göre Galaxy Camera 2 modeli tamamlanmak üzere ve kısa süre içerisinde de lansmanı yapılacak. 

İlk Galaxy Camera modelinde donanım olarak Galaxy S3 modeli baz alınmış ve 21x optik zoom'a sahip 16MP çözünürlükte bir sensöre yer verilmişti. Ancak özellikle fiyatının yüksek oluşu nedeniyle cihaz eleştirilmiş ve yeterli ilgiyi görmemişti. 

Ancak yeni modelde Samsung'un yeni modelde özellikle kamera sensörü olarak tatmin edici bir donanım kullanması bekleniyor. Nokia'nın Lumia 1020 veya Sony'nin Xperia Z1 gibi modellerinin varlığı bas-çek kamera pazarını da olumsuz etkiliyor. Bu bakımdan Samsung'un daha rekabetçi bir cihaz sunması şart. 

http://www.androidheadlines.com/2013/11/samsung-getting-ready-launch-galaxy-camera-2.html Yorum Yaz
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sarikanarya567 5 yıl en beğenilen
İlk önce kaliteli fotoğraf çekmesi lazım, piyasadaki 200 tl lik alet den bile kötü çeken bir fotoğraf makinasına 1500 tl istemişlerdi...
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eP_362 5 yıl
Yeni bir 'çöp' mü geliyor bakalım.
1 Yanıt Yanıtla +19
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alaz1903 5 yıl
Balawitz

TurboCore Lumia 1020nin acısı herhalde bu . Nokia tek modelle tokatladı bunları
Nokia 1020de tüm özellikler (ekrandan kırpmadan, donanımı yükselterek) kullanıldı üstüne kamera eklediler Galaxy s4zoom da donanımı, ekranı kırpıp lumia 1020 ile aynı fiyattan satmaya çalıştılar
Son cümleniz yanlış. 1020 1999tlden giriş yaptı. S4 zoom 1300tl miydi nedi öyle bir şeyden giriş yaptı.

s4 zoom nerede giriş yaptı ve kaç tane satıldı? Tanıdıklarınızda değil, tanıdıklarınızın tanıdıklarının, tanıdıklarında bir tane s4 zoom var mı? Adamlar 1020'nin teknolojisini görünce normal fotoğraf makinesine sim kart taktıkları cihazı utançtan piyasadan çekip, ikinci partiyi süremediler bile.
BalawitzTurboCore Lumia 1020nin acısı herhalde bu . Nokia tek modelle tokatladı bunlarıNokia 1020de tüm özell...
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::Ashes:: 5 yıl
Canon Eos M gibi bir makine olsa hemde android işletim sistemi olsa gayet alınabilir olacaktır.
sensör boyutu telefonlarla - kompaklarla aynı olduktan sonra bir albenisi kalmıyor.
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Master_Evil 5 yıl
bu da tutmaz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bu işle profosyonel ilgilenenler hariç artık çoğu kişi makina taşımıyor yanında mobil cihazlar herşeyi halletmeye çalışıyor bu işin artık geleceği yok samsung çok kaliteli bi cihaz yapıp milleti şaşırtırsa sosyal medya fotgrafcılığı yapanlar kullanabilir
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alaz1903 5 yıl
Balawitz

TurboCore Lumia 1020nin acısı herhalde bu . Nokia tek modelle tokatladı bunları
Nokia 1020de tüm özellikler (ekrandan kırpmadan, donanımı yükselterek) kullanıldı üstüne kamera eklediler Galaxy s4zoom da donanımı, ekranı kırpıp lumia 1020 ile aynı fiyattan satmaya çalıştılar
Son cümleniz yanlış. 1020 1999tlden giriş yaptı. S4 zoom 1300tl miydi nedi öyle bir şeyden giriş yaptı.

s4 zoom nerede giriş yaptı ve kaç tane satıldı? Tanıdıklarınızda değil, tanıdıklarınızın tanıdıklarının, tanıdıklarında bir tane s4 zoom var mı? Adamlar 1020'nin teknolojisini görünce normal fotoğraf makinesine sim kart taktıkları cihazı utançtan piyasadan çekip, ikinci partiyi süremediler bile.
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Nokia Specialist 5 yıl
Lumia 1020nin acısı herhalde bu . Nokia tek modelle tokatladı bunları



Nokia 1020de tüm özellikler (ekrandan kırpmadan, donanımı yükselterek) kullanıldı üstüne kamera eklediler


Galaxy s4zoom da donanımı, ekranı kırpıp lumia 1020 ile aynı fiyattan satmaya çalıştılar
1 Yanıt Yanıtla +2
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Balawitz 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Lumia 1020nin acısı herhalde bu . Nokia tek modelle tokatladı bunları



Nokia 1020de tüm özellikler (ekrandan kırpmadan, donanımı yükselterek) kullanıldı üstüne kamera eklediler


Galaxy s4zoom da donanımı, ekranı kırpıp lumia 1020 ile aynı fiyattan satmaya çalıştılar

Son cümleniz yanlış. 1020 1999tl'den giriş yaptı. S4 zoom 1300tl miydi nedi öyle bir şeyden giriş yaptı.
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Telefona zoom eklemişler gibiydi test etmiştim media da.1500 ne yav...
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iARDAs 5 yıl
Kullanan var mı bunu? Nasıl bir alet?
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Cidelee 5 yıl
Konsept tasarım güzel olmuş yalnız
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olağan_şüpheli 5 yıl
zum çok önemli değil.5x olsun ama adam gibi çeksin. ayrıca çok pahalıydı.satmaması normal.
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Psydia 5 yıl
Galaxy camera 2 active s800 mini bekliyoruz.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
çalışanlara biraz insaflı davransınlar.her sektördede başarı olacak diye birşey yok zoom var onun yetmesi lazım yetmiyor bu firmaya.
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eP_362 5 yıl
Yeni bir 'çöp' mü geliyor bakalım.
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SuperSantorelli 5 yıl eP_362
eP_362
Yeni bir 'çöp' mü geliyor bakalım.


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sarikanarya567 5 yıl en beğenilen
İlk önce kaliteli fotoğraf çekmesi lazım, piyasadaki 200 tl lik alet den bile kötü çeken bir fotoğraf makinasına 1500 tl istemişlerdi...
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