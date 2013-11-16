"Galaxy Camera 2 yakında lanse edilecek"





Samsung'un Android işletim sistemiyle donatarak geçen yıl piyasaya sürdüğü Galaxy Camera, Galaxy ailesinin aksine başarılı satış rakamlarına ulaşamadı. Samsung'un yeni bir devam modeli üzerinde çalıştığı ise bir süredir dile getiriliyor.





Evleaks tarafından verilen yeni bilgilere göre Galaxy Camera 2 modeli tamamlanmak üzere ve kısa süre içerisinde de lansmanı yapılacak.





İlk Galaxy Camera modelinde donanım olarak Galaxy S3 modeli baz alınmış ve 21x optik zoom'a sahip 16MP çözünürlükte bir sensöre yer verilmişti. Ancak özellikle fiyatının yüksek oluşu nedeniyle cihaz eleştirilmiş ve yeterli ilgiyi görmemişti.





Ancak yeni modelde Samsung'un yeni modelde özellikle kamera sensörü olarak tatmin edici bir donanım kullanması bekleniyor. Nokia'nın Lumia 1020 veya Sony'nin Xperia Z1 gibi modellerinin varlığı bas-çek kamera pazarını da olumsuz etkiliyor. Bu bakımdan Samsung'un daha rekabetçi bir cihaz sunması şart.

http://www.androidheadlines.com/2013/11/samsung-getting-ready-launch-galaxy-camera-2.html