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Galaxy, GeForce GTX 460 X2 modelini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzun süredir merakla beklenen GeForce GTX 590 modeli için 22 Mart'ı resmi lansman tarihi olarak açıklayan Nvidia, GeForce GTX 460 modelinin çift grafik işlemcili "X2" versiyonu için üreticilere yeşil ışık yakmış durumda. Detaylarını bir önceki haberimizde verdiğimiz EVGA GeForce GTX 460 2Win'den sonra Galaxy de GeForce GTX 460 X2 tabanlı yeni modelini duyurdu. Beyaz renkli baskılı devre tasarımı ve yüksek kaliteli komponentleriyle dikkat çeken ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun çiftini kullanıyor.

Tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de dikkat çekici olan kart üzerinde 672x paralel işlem birimine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine yer veriliyor. 0.4ns erişim süreli bellek yongalarının kullanıldığı ekran kartında ayrıca 8+2 fazlı güç tasarımına yer verildiğini görüyoruz. Baskılı devresinin arka kısmı Tantalum kapasitörler ile donatılan ekran kartının üç fanlı soğutucu kullanacağı belirtilirken, soğutucunun tasarımı hakkında bir bilgi verilmedi. Saat hızları da açıklanmayan Galaxy GeForce GTX 460 X2'nin yakında pazara sürülmesi beklenirken, elimize ulaşan bilgilere göre firma, GeForce GTX 560'ın X2 versiyonunu da hazırlamış durumda.


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Emodog35 8 yıl
nvidia nın çift gpu lu ekran kartlarını 4 gözle bekliyorum
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Muhibbi- 8 yıl
Nvidia cift GPUlu kartları artırsa kimse tutamaz AMD çift kullanıyo akıllılık yapıyo
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OverClocK1ng 8 yıl
mustafax_001
Nvidia cift GPUlu kartları artırsa kimse tutamaz AMD çift kullanıyo akıllılık yapıyo

nVidia çift GPU lu kartları arttırırsa hiçbir halt yiyemez merak etme. AMD ile aralarında dağlar kadar Die Size farkı var. AMD daha yüksek performanslı kartları daha ucuza satar yine bitirir. Çünkü daha ucuza mâl ediyor. Tabi verimlilik de göz önünde bulundurulmalı ama AMD aynı boyutta Wafer dan daha çok GPU çıkartabildiği için avantajlı.

Bu arada AMD yi severim ama ekran kartında AMD ci değilim. Hangisi daha iyi Fiyat/Performans veriyorsa odur. Fanboy falan sanmayın da.
1 ay 19 gün sonra kısmetse kendime MSI GTX560Ti Twin Frozr alacağım.
Üstelik ondan daha ucuz fiyata AMD de HD6950 varken.
Ama işlemci olarak AMD yi tek geçerim: Fiyat / Performans...
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NecroCyber-777 8 yıl
cok kusmuk olmuş beyaz renk ama önemli, olan performanstır
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dreamblue35 8 yıl
bu kart iyi oc olur gibime geliyor, türkiyeye gelse de alsak
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DH Misafiri 8 yıl
amd için nvdianın bu atağı kötü nvdia cephesinde büyük gelişmeler..
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kuruwa 8 yıl
görünüşü çok tatlı ama
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M@U 8 yıl
Güç tüketimiyle ve de sunduğu performans ile GTX590'dan daha mantıklı bir kart olacaktır. Bu da daha fazla satması için yeterli bir sebep. Sonuçta oc potansiyeli de iyi ve oc için gerekli gücü sağlamak için de çift 8 pinli güç girişi konumlandırılmış.
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t3 8 yıl
Eğer GTX 460SLI performansı verirse ve GTX 580'den daha ucuz olursa iş yapabilir. Aksi taktirde gereksiz bir kart. GTX 460SLI ile 5970'e yakın performansı alabiliyorduk.
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OPTİMİST 8 yıl

t3

Eğer GTX 460SLI performansı verirse ve GTX 580'den daha ucuz olursa iş yapabilir. Aksi taktirde gereksiz bir kart. GTX 460SLI ile 5970'e yakın performansı alabiliyorduk.



TR fiyatının 750, 800 TL olması lazım en fazla çünkü 2 adet gtx460 fiyatı bu..
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xdorukx 8 yıl
Cok Güzel duryor pcb'si beyaz beyaz :D
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