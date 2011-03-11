Galaxy, GeForce GTX 460 X2 modelini tanıttı

Uzun süredir merakla beklenen GeForce GTX 590 modeli için 22 Mart'ı resmi lansman tarihi olarak açıklayan Nvidia, GeForce GTX 460 modelinin çift grafik işlemcili "X2" versiyonu için üreticilere yeşil ışık yakmış durumda. Detaylarını bir önceki haberimizde verdiğimiz EVGA GeForce GTX 460 2Win'den sonra Galaxy de GeForce GTX 460 X2 tabanlı yeni modelini duyurdu. Beyaz renkli baskılı devre tasarımı ve yüksek kaliteli komponentleriyle dikkat çeken ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun çiftini kullanıyor.

Tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de dikkat çekici olan kart üzerinde 672x paralel işlem birimine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine yer veriliyor. 0.4ns erişim süreli bellek yongalarının kullanıldığı ekran kartında ayrıca 8+2 fazlı güç tasarımına yer verildiğini görüyoruz. Baskılı devresinin arka kısmı Tantalum kapasitörler ile donatılan ekran kartının üç fanlı soğutucu kullanacağı belirtilirken, soğutucunun tasarımı hakkında bir bilgi verilmedi. Saat hızları da açıklanmayan Galaxy GeForce GTX 460 X2'nin yakında pazara sürülmesi beklenirken, elimize ulaşan bilgilere göre firma, GeForce GTX 560'ın X2 versiyonunu da hazırlamış durumda.