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Galaxy Grand DUOS için Android 4.2.2 güncellemesi başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,3b
1
23
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Grand DUOS için Android 4.2.2 güncellemesi başladı

Samsung'un geçen yılın amiral gemi modelleri için Android 4.2.2 güncellemesi mi yoksa Android 4.3 güncellemesi mi vereceği henüz netleşmemişken, Galaxy Grand DUOS güncelleme almaya başladı.

Ülkemizde de satışta olan GT-I9082 model numaralı Galaxy Grand DUOS için Android 4.2.2 güncellemesi I9082XXUBMGA yapı numarasına sahip ve 29 Temmuz tarihinde derlenmiş. Güncelleme an itibariyle Rusya üzerinde dağıtıma başlamış durumda.

Galaxy Grand DUOS modelinde 5 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2100mAh batarya gibi özellikler sunulmaktaydı.

Güncelleme ile Google tarafında kilit ekranı widget desteği, bildirim çubuğunu özelleştirebilme, gelişmiş görev geçişi, Daydream ekran koruyucu modu gibi yenilikler gelirken, Samsung tarafında ise iyileştirilmiş TouchWiz arayüzü, yeni widget'ler, yeni ana ekran ve Galaxy S4'te gördüğümü bazı yazılım özellikleri şeklinde yenilikler bulunuyor. 

http://www.sammobile.com/2013/08/08/galaxy-grand-duos-gt-i9082-receiving-android-4-2-2-update/ Yorum Yaz
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TRSOF 5 yıl
Samsung işte
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osman511 5 yıl
Ben telefonu 24 kasımda aldım. Ayarlarlardan Güncelleyi seçtiğimde en son güncellemeler zaten yüklü diyor nasıl yükleyebilirim
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DH Misafiri 6 yıl
ben güncelledim ama beğen medim geri nasıl eskisine döne bilirmiyim.. acil lütfen .... :D
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DH Misafiri 6 yıl
bu telefonu alalı henüz 1ay oldu gayet memnunum ama bu fiyata başka modellerde alabılırdım orn:ıphone4 note felan sizce iyimi yaptım alel acele almıştım özelliklerine dahi bakmamıstım alırken..
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Guest-9D2914531 6 yıl
mert263
Balawitz
mert263S3 miniye niye gelmedi
Daha s3 almadi. S3 ile es deger zannediyorsunuz herhalde telefonu. Ace 2 ile %90 ayni donanima sahip. S3ten once guncelleme beklemeyin
S3 ten önce gelmiceğini bizde biliyoruz ayrıca galaxy ace2 ile aynı tutma telefonu aralarında uçurum kadar fark var

S3ten önce gelecek
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furkann20 6 yıl
Lanet olsun sana da güncellemene de galaksine de !!!
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Pritt31 6 yıl
Note II ve S3 kullanıcılarını unutmuş durumda Samsung.

Eski telefonum Note'a 2.3.6'yı kurup kullanmıştım bir ara, Note II'de de olsa 2.3.6 kurar kullanırım. Al başına çal 4.3'ü.
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kdrcnrbyrm 6 yıl
Note 2ye direk 4.3 gelecek demekki. Granda note 2den önce güncelleme getirecek kadar salak değildir samsung.
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mert263 6 yıl
S3 miniye niye gelmedi
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Balawitz 6 yıl mert263
mert263
S3 miniye niye gelmedi

Daha s3 almadi. S3 ile es deger zannediyorsunuz herhalde telefonu. Ace 2 ile %90 ayni donanima sahip. S3ten once guncelleme beklemeyin
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SEO-Uzmanı 6 yıl
La LG bizim güncellemeler nerede kaldı ! :(
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Team McLaren 6 yıl
S3 ve Note2'ler direk 4.3'e geçecek diyorlar, bence mantıklı da olur.
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