Galaxy Grand DUOS için Android 4.2.2 güncellemesi başladı





Samsung'un geçen yılın amiral gemi modelleri için Android 4.2.2 güncellemesi mi yoksa Android 4.3 güncellemesi mi vereceği henüz netleşmemişken, Galaxy Grand DUOS güncelleme almaya başladı.





Ülkemizde de satışta olan GT-I9082 model numaralı Galaxy Grand DUOS için Android 4.2.2 güncellemesi I9082XXUBMGA yapı numarasına sahip ve 29 Temmuz tarihinde derlenmiş. Güncelleme an itibariyle Rusya üzerinde dağıtıma başlamış durumda.





Galaxy Grand DUOS modelinde 5 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2100mAh batarya gibi özellikler sunulmaktaydı.





Güncelleme ile Google tarafında kilit ekranı widget desteği, bildirim çubuğunu özelleştirebilme, gelişmiş görev geçişi, Daydream ekran koruyucu modu gibi yenilikler gelirken, Samsung tarafında ise iyileştirilmiş TouchWiz arayüzü, yeni widget'ler, yeni ana ekran ve Galaxy S4'te gördüğümü bazı yazılım özellikleri şeklinde yenilikler bulunuyor.

http://www.sammobile.com/2013/08/08/galaxy-grand-duos-gt-i9082-receiving-android-4-2-2-update/