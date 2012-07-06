Galaxy Nexus'un Google Play'in donanım mağazasından çıkarıldığı doğrulandı





Apple'ın ABD'deki Galaxy Nexus satışlarına yönelik aldırdığı ihtiyati tedbir kararının ardından Google Play'in donanım satış bölümünde listelenen Galaxy Nexus'un kaldırıldığı dile getirilmişti.





Bu durumun sebebi tahmin edilse de tam olarak netlik kazanmamıştı, ancak Google'dan gelen açıklamayla beraber durum onaylanmış oldu. Galaxy Nexus, şu an için donanım mağazasından kaldırılmış olsa da gelecek hafta yayınlanması beklenen Android 4.1 Jelly Bean Güncellemesiyle birlikte yeniden bu çevrimiçi donanım mağazasında yerini alması bekleniyor. Google'ın daha önce dile getirdiği patent sorununa neden olan hususların ortadan kaldırılması için güncelleme üzerinde çalışıldığı dile getirmişti. Pantent ihlalini ortadan kaldırması beklenen bu yeni güncelleme ile birlikte kullanıcıların telefon içerisinde içerik araması yapması engellenecek, aramaların sadece web'de yapılmasına izin verilecek.

Apple ile Samsung arasında devam eden patent savaşlarının ilerleyen dönemlerde ne gibi gelişmelere sebep olacağını hep birlikte göreceğiz.