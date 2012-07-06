Galaxy Nexus'un Google Play'in donanım mağazasından çıkarıldığı doğrulandı

Haber Editörü
Apple'ın ABD'deki Galaxy Nexus satışlarına yönelik aldırdığı ihtiyati tedbir kararının ardından Google Play'in donanım satış bölümünde listelenen Galaxy Nexus'un kaldırıldığı dile getirilmişti.
Bu durumun sebebi tahmin edilse de tam olarak netlik kazanmamıştı, ancak Google'dan gelen açıklamayla beraber durum onaylanmış oldu. Galaxy Nexus, şu an için donanım mağazasından kaldırılmış olsa da gelecek hafta yayınlanması beklenen Android 4.1 Jelly Bean Güncellemesiyle birlikte yeniden bu çevrimiçi donanım mağazasında yerini alması bekleniyor. Google'ın daha önce dile getirdiği patent sorununa neden olan hususların ortadan kaldırılması için güncelleme üzerinde çalışıldığı dile getirmişti. Pantent ihlalini ortadan kaldırması beklenen bu yeni güncelleme ile birlikte kullanıcıların telefon içerisinde içerik araması yapması engellenecek, aramaların sadece web'de yapılmasına izin verilecek.
Apple ile Samsung arasında devam eden patent savaşlarının ilerleyen dönemlerde ne gibi gelişmelere sebep olacağını hep birlikte göreceğiz.
http://abcnews.go.com/blogs/technology/2012/07/galaxy-nexus-android-phone-banned-in-apple-samsung-patent-case/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hepsi aynı adam zaten bir aydır dadandı apple-android bağlantılı haberlerin hepsinde troll'üyor. Bence bu tarz troll'leyenlerin mail adresleri deşifre edilmeli, sonra da banlanmalı.
bir kullanıcı yazmıştı daha önce isim dh misafiri yerine troll üyelik olsun diye gerçekten haklıymış...
Aynen bu trollük işine bi kısıtmala getirmek lazım
Amerikadan alma yada bir tanıdık ile sipariş verme şansın varsa bence tercihini Galaxy Nexustan yana kullan... hele bu fiyata bulmuşken kaçırmamak lazım...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1851 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, android ve