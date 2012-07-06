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Galaxy Nexus'un Google Play'in donanım mağazasından çıkarıldığı doğrulandı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın ABD'deki Galaxy Nexus satışlarına yönelik aldırdığı ihtiyati tedbir kararının ardından Google Play'in donanım satış bölümünde listelenen Galaxy Nexus'un kaldırıldığı dile getirilmişti. 

Bu durumun sebebi tahmin edilse de tam olarak netlik kazanmamıştı, ancak Google'dan gelen açıklamayla beraber durum onaylanmış oldu. Galaxy Nexus, şu an için donanım mağazasından kaldırılmış olsa da gelecek hafta yayınlanması beklenen Android 4.1 Jelly Bean Güncellemesiyle birlikte yeniden bu çevrimiçi donanım mağazasında yerini alması bekleniyor. Google'ın daha önce dile getirdiği patent sorununa neden olan hususların ortadan kaldırılması için güncelleme üzerinde çalışıldığı dile getirmişti. Pantent ihlalini ortadan kaldırması beklenen bu yeni güncelleme ile birlikte kullanıcıların telefon içerisinde içerik araması yapması engellenecek, aramaların sadece web'de yapılmasına izin verilecek.
 Apple ile Samsung arasında devam eden patent savaşlarının ilerleyen dönemlerde ne gibi gelişmelere sebep olacağını hep birlikte göreceğiz.

http://abcnews.go.com/blogs/technology/2012/07/galaxy-nexus-android-phone-banned-in-apple-samsung-patent-case/ Yorum Yaz
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Chat Noir 6 yıl en beğenilen
Öf ne saçma ya her şeye dava açıyor ikisi de birbirinden esinleniyor alıntılar yapıyor işte. Google Apple'a bildirim çubuğunu çaldı diye dava açtı mı?
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__Nikolaus__ 6 yıl
Tam zamaninda almisim
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South Korea 6 yıl
Hep appleın suçu Samsung naapsın
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z_vitamini 6 yıl
Apple s.k çıkarsa (iSik) alıp takacak insanlar çok bu memlekette...
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berkefunny 6 yıl
Hayır kısa süreli çıkarıldı android 4.1 güncellemesinden sonra bir daha konulacak apple dava açtı patentle ilgili o yüzden
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freefalcon 6 yıl
İyice sacmaladılar. Olan kullanıcılara oluyor..
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Pardus Linux 6 yıl
Şipak halletmiş Google, öfff ulan Aplle bi bitmedin!
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manyakurt 6 yıl
Heimdallr
Captan_Price
DH Misafiri Ya lisans ücretlerinizi ödeyin ya da yeni şeyler geliştirin. Bunları yapamıyorsanız Appleın şemsiyesi altına girin öyle üretim yapın. Bu malum kolpa, fason ve taklit yazılım ve donanım firmlaları da çok olmaya başladılar. Hadleri bildirilmelidir derhal!
bir kullanıcı yazmıştı daha önce isim dh misafiri yerine troll üyelik olsun diye gerçekten haklıymış...
Aynen bu trollük işine bi kısıtmala getirmek lazım

Hepsi aynı adam zaten bir aydır dadandı apple-android bağlantılı haberlerin hepsinde troll'üyor. Bence bu tarz troll'leyenlerin mail adresleri deşifre edilmeli, sonra da banlanmalı.
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nurettinaz 6 yıl
Apple yatacak yerin yok walla su fanboylarina sukret sen
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Captan_Price 6 yıl
DH Misafiri
Ya lisans ücretlerinizi ödeyin ya da yeni şeyler geliştirin. Bunları yapamıyorsanız Appleın şemsiyesi altına girin öyle üretim yapın. Bu malum kolpa, fason ve taklit yazılım ve donanım firmlaları da çok olmaya başladılar. Hadleri bildirilmelidir derhal!

bir kullanıcı yazmıştı daha önce isim dh misafiri yerine troll üyelik olsun diye gerçekten haklıymış...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Mordecaí 6 yıl Captan_Price
Captan_Price

DH Misafiri

Ya lisans ücretlerinizi ödeyin ya da yeni şeyler geliştirin. Bunları yapamıyorsanız Appleın şemsiyesi altına girin öyle üretim yapın. Bu malum kolpa, fason ve taklit yazılım ve donanım firmlaları da çok olmaya başladılar. Hadleri bildirilmelidir derhal!


bir kullanıcı yazmıştı daha önce isim dh misafiri yerine troll üyelik olsun diye gerçekten haklıymış...

Aynen bu trollük işine bi kısıtmala getirmek lazım
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aceleciburak 6 yıl
murdocklawless
bu telefonu mu alsam, s3 mü alsam karar veremedim bir türlü?

Amerikadan alma yada bir tanıdık ile sipariş verme şansın varsa bence tercihini Galaxy Nexustan yana kullan... hele bu fiyata bulmuşken kaçırmamak lazım...
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murdocklawless 6 yıl
bu telefonu mu alsam, s3 mü alsam karar veremedim bir türlü?
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