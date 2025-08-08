Galaxy Buds 3 serisi, Gemini yapay zeka desteği kazanıyor

Tam Boyutta Gör Gemini, daha iyi yanıt vermek, bağlamı anlamak ve daha gelişmiş görevleri gerçekleştirmek için yapay zekayı kullanan Google'ın akıllı asistanı. Pixel Buds’ın ardından Samsung da bu desteği en yeni kulaklıkları Galaxy Buds 3 serisine getiriyor.

Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro’ya gelen son güncelleme, Gemini’ı aktif ediyor. Kulaklık ve Galaxy Wearable uygulaması güncellendikten sonra "Sesli kontroller" bölümünde yeni "Google dijital asistanı kur" seçeneği ortaya çıkıyor.

Ancak burada iki uyarı var. Öncelikle, Gemini yapay zekayı Buds 3 kulaklıkta deneyimleyebilmek için telefonun Android 16 (One UI 8) güncellemesini almış olması gerekiyor. One UI 8, şu anda yalnızca Galaxy S25 serisinde beta olarak ve Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7’te yüklü olarak geliyor. Bununla birlikte, Android 16 sürümünü kullanan ve gerekli güncellemeleri yaptıkları halde Gemini seçeneğini göremeyen kullanıcılar da var.

