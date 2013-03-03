Galaxy Note 8.0 kömür karası renk seçeneği internete sızdı





Samsung'un MWC 2013 etkinliğinde tanıttığı 8 inçlik Galaxy Note 8.0 tablet modeli sadece beyaz renk seçeneği ile karşımıza çıkmıştı. Ancak elde edilen bir görsel sayının artacağını gösteriyor.





Phone Arena tarafından elde edilen bir görselde Galaxy Note 8.0 modelinin kömür karası renk seçeneği olduğu göze çarpıyor. Beyaz renge göre kömür karası renginin daha ilgi çekici olduğu görülüyor. Seçeneğin modelin ilk satış gününde sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir bilgi yok.





S-Pen teknolojisinin son temsilcisi olan Galaxy Note 8. modelinde 8 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 1.6GHz saat hızında çalışan Exynos 4 çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 16:10 görüntü oranı, Android 4.1.2 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut. Model boyut itibariyle iPad mini'nin doğrudan rakibi olarak pazara girecek. Fiyatı ise gelen bilgilere göre 360 Avro civarında.

http://androidheadlines.com/2013/03/charcoal-black-samsung-galaxy-note-8-0-leaks-out.html