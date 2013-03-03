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Galaxy Note 8.0 kömür karası renk seçeneği internete sızdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Note 8.0 kömür karası renk seçeneği internete sızdı

Samsung'un MWC 2013 etkinliğinde tanıttığı 8 inçlik Galaxy Note 8.0 tablet modeli sadece beyaz renk seçeneği ile karşımıza çıkmıştı. Ancak elde edilen bir görsel sayının artacağını gösteriyor. 

Phone Arena tarafından elde edilen bir görselde Galaxy Note 8.0 modelinin kömür karası renk seçeneği olduğu göze çarpıyor. Beyaz renge göre kömür karası renginin daha ilgi çekici olduğu görülüyor. Seçeneğin modelin ilk satış gününde sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir bilgi yok.

S-Pen teknolojisinin son temsilcisi olan Galaxy Note 8. modelinde 8 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 1.6GHz saat hızında çalışan Exynos 4 çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 16:10 görüntü oranı, Android 4.1.2 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut. Model boyut itibariyle iPad mini'nin doğrudan rakibi olarak pazara girecek. Fiyatı ise gelen bilgilere göre 360 Avro civarında. 

http://androidheadlines.com/2013/03/charcoal-black-samsung-galaxy-note-8-0-leaks-out.html Yorum Yaz
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12 Angry Men 6 yıl en beğenilen
Daha da çirkin olmuş.
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Zenci Forvet 6 yıl
Titanyum grisi daha güzel olur siyahı beğenmedim.
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yeneryongur 6 yıl
Neyini beğenmediniz anlamadım? Önü çok güzel arkasıda fena değil. 3G'lisi 800 civarı olursa alırım ben bundan.
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DH Misafiri 6 yıl
12 Angry Men
Daha da çirkin olmuş.

smsungun ne zaman güzel bişey çıkardığını gördün ki
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DH Misafiri 6 yıl
Bence daha iyi olmuş.
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Dexstz 6 yıl
Fena değil bence.
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Mihrali Bey 6 yıl
16:10 formatı uygulamalarda sorun yaratır mı?
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snomask 6 yıl
kenarları niye bu kadar kalın
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__BadblooD__ 6 yıl
Samsung birbirine benzer modellerle Apple gibi bir Galaxy ekosistemi oluşturmaya çalışıyor. Tasarımı çok iyi değil ama donanımı oldukça iyi bence bu seviye android tablet yok.
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|M|N|Ç| 6 yıl
Siyahi benim hoşuma gitmedi degil aslında
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Lordinarius 6 yıl
tasarımı neden bu kadar tepki çekti anlamadım . Bence normal. Kötü değil. ancak şöyle bir tespitimide belirtmek istiyorum. Samsung apple gibi tek tip model konsepti ile Galaxy serisi bütün cihazlara aynı modeli uyguluyor. Biri bana tasarımındaki çirkin noktaları izah edebilirmi ?
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talerk 6 yıl Lordinarius
med_cezir197
tasarımı neden bu kadar tepki çekti anlamadım . Bence normal. Kötü değil. ancak şöyle bir tespitimide belirtmek istiyorum. Samsung apple gibi tek tip model konsepti ile Galaxy serisi bütün cihazlara aynı modeli uyguluyor. Biri bana tasarımındaki çirkin noktaları izah edebilirmi ?

karşıdan baktığında ucuz Çin malı tabletlere benzemiyor mu sence
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|M|N|Ç| 6 yıl
Siyahi benim hoşuma gitmedi degil aslında
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12 Angry Men 6 yıl en beğenilen
Daha da çirkin olmuş.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Daha da çirkin olmuş.


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0tyldrm0 6 yıl 12 Angry Men
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Daha da çirkin olmuş.



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