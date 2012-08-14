Galaxy S, Galaxy S II ve Galaxy Ace'in uluslararası versiyonları ABD'deki dava kapsamından çıkarıldı

Apple ile Samsung arasında ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrinde sürmekte olan hukuk mücadelesinde mahkemenin hakimi Lucy Koh, Samsung'un Galaxy S, Galaxy S II ve Galaxy Ace modellerinin uluslararası versiyonlarını dava kapsamından çıkarma kararı aldı.





Koh'un almış olduğu bu karar sayesinde söz konusu cihazların mahkeme tarafından dava kapsamında incelenmeyecek. Galaxy S, Galaxy S II ve Galaxy Ace'in uluslararası versiyonlarının ABD'de doğrudan satışının olmaması nedeniyle bu cihazların dava kapsamında yer almasının bir anlam ifade etmediğini belirten Samsung avukatları, ABD'de satılan versiyonların dava kapsamında yer almasını talep edilmişti. Apple'ın Samsung'a ait bu cihazların dava kapsamında yer alması için somut bir gerekçe sunamadığı yönündeki itirazlarını haklı bulan Koh, cihazların uluslararası versiyonlarının dava kapsamından çıkarılmasına karar verdi.

Apple, bu karardan pek memnun kalmasa da elinde Samsung'a ait uzun bir liste bulundurmaya devam ediyor. İlerleyen günlerde bu listenin ne yönde şekilleneceğini hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2012/8/13/3240532/galaxy-s-i9000-i9100-ace-cut-apple-samsung-trial