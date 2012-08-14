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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy S, Galaxy S II ve Galaxy Ace'in uluslararası versiyonları ABD'deki dava kapsamından çıkarıldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple ile Samsung arasında ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrinde sürmekte olan hukuk mücadelesinde mahkemenin hakimi Lucy Koh, Samsung'un Galaxy S, Galaxy S II ve Galaxy Ace modellerinin uluslararası versiyonlarını dava kapsamından çıkarma kararı aldı.

Koh'un almış olduğu bu karar sayesinde söz konusu cihazların mahkeme tarafından dava kapsamında incelenmeyecek. Galaxy S, Galaxy S II ve Galaxy Ace'in uluslararası versiyonlarının ABD'de doğrudan satışının olmaması nedeniyle bu cihazların dava kapsamında yer almasının bir anlam ifade etmediğini belirten Samsung avukatları, ABD'de satılan versiyonların dava kapsamında yer almasını talep edilmişti. Apple'ın Samsung'a ait bu cihazların dava kapsamında yer alması için somut bir gerekçe sunamadığı yönündeki itirazlarını haklı bulan Koh, cihazların uluslararası versiyonlarının dava kapsamından çıkarılmasına karar verdi.
Apple, bu karardan pek memnun kalmasa da elinde Samsung'a ait uzun bir liste bulundurmaya devam ediyor. İlerleyen günlerde bu listenin ne yönde şekilleneceğini hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2012/8/13/3240532/galaxy-s-i9000-i9100-ace-cut-apple-samsung-trial Yorum Yaz
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myhotyro 6 yıl
afavar
Ben cidden bu dhdeki kisilerin Apple düşmanlığını anlamıyorum.Sanki dost kazığı yemiş yada aldatılmıs gibi öfkeli yorumlarda bulunuyor insanlar.

Bense senin ve diğer ayFanların nerdeyse "ne olursa olsun Apple", "Çöpteki tenekelri bile Apple olmalı" seviyesine varan Elma dostluğunuzu anlamıyorum.
afavarBen cidden bu dhdeki kisilerin Apple düşmanlığını anlamıyorum.Sanki dost kazığı yemiş yada aldatılmıs gibi öfkeli yorumlarda bulunuyor in...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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sixleahey88 6 yıl
mantığında olan o kadar çok ayFan varki, Apple ürünleride kullanan biri olarak kendilerinden nefret ediyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sticer12 6 yıl
myhotyro
afavar
myhotyro
afavarBen cidden bu dhdeki kisilerin Apple düşmanlığını anlamıyorum.Sanki dost kazığı yemiş yada aldatılmıs gibi öfkeli yorumlarda bulunuyor insanlar.
Bense senin ve diğer ayFanların nerdeyse ne olursa olsun Apple, Çöpteki tenekelri bile Apple olmalı seviyesine varan Elma dostluğunuzu anlamıyorum.
Ben hiçbir zaman öyle bir şey demedim ve android işletim sisteminede kötü bir laf etmedim.iPad 2 ve Htc desire s kullanmaktayım şu anda.Sizin dediğiniz kişiler forumu işte bu şekilde karıştırıp milleti birbirine düşüren kişilerdir.
O zaman özür dilerim. Appleın ürünlerinin kalitesine lafım yok. Ben severek iPhone da kullandım, halen iPad de kullanıyorum. Benim için büyük ekran önemli, 4.3 veya üzeri iPhone çıksın yine kullanırım. Ama çok ciddi negatif yönleri de var. Ne olursa olsun Apple, Appledan başkası çöp bile değildir mantığında olan o kadar çok ayFan varki, Apple ürünleride kullanan biri olarak kendilerinden nefret ediyorum.Appledan nefret etme sebebimse teknoloji hırsızlığında ve izinsiz kullanmada ilk sırada iken başkalarına neredeyse dikdörtgen telefon çıkardın, dikdörtgen tablet çıkardın diye dava açıyor olması. Appleın teknoloji hırsızlığının ve izinsiz kullanımlarının kanıtı kendi itiraflartı, Nokia ve diğer birçok firmaya karşı kaybettiği davalardır. Ki zaten piyasanın büyük kısmı elinde, ne olursa olsun apple diyenler apple yüzünden aileleri yok olsa vazgeçmezler. Appleın bu yaptıkları benim gibi mantıklı olanların antipatisini kazanmasına sebep oluyor.

apple ileride havayı ben buldum diye insanlara nefes alma davası açacak
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sweatcan 6 yıl
sgs ve sgs2 dışında benzemiyorki ürünler. menü içeriğinden bahsediyorlarsa bilemem tabi tasarım olarak sgs 3g ye sgs2 de ip4 ü andırıyor bana. Tabi demiyorum samsung iphone ları taklit etmiştir diye.
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engurlu 6 yıl
Apple'ın muhendisleri kadar avukatlarıda beceriksiz demekki...
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myhotyro 6 yıl
afavar
myhotyro
afavarBen cidden bu dhdeki kisilerin Apple düşmanlığını anlamıyorum.Sanki dost kazığı yemiş yada aldatılmıs gibi öfkeli yorumlarda bulunuyor insanlar.
Bense senin ve diğer ayFanların nerdeyse ne olursa olsun Apple, Çöpteki tenekelri bile Apple olmalı seviyesine varan Elma dostluğunuzu anlamıyorum.
Ben hiçbir zaman öyle bir şey demedim ve android işletim sisteminede kötü bir laf etmedim.iPad 2 ve Htc desire s kullanmaktayım şu anda.Sizin dediğiniz kişiler forumu işte bu şekilde karıştırıp milleti birbirine düşüren kişilerdir.

O zaman özür dilerim. Apple'ın ürünlerinin kalitesine lafım yok. Ben severek iPhone da kullandım, halen iPad de kullanıyorum. Benim için büyük ekran önemli, 4.3" veya üzeri iPhone çıksın yine kullanırım. Ama çok ciddi negatif yönleri de var. "Ne olursa olsun Apple", "Apple'dan başkası çöp bile değildir" mantığında olan o kadar çok ayFan varki, Apple ürünleride kullanan biri olarak kendilerinden nefret ediyorum.
Apple'dan nefret etme sebebimse teknoloji hırsızlığında ve izinsiz kullanmada ilk sırada iken başkalarına neredeyse "dikdörtgen telefon çıkardın, dikdörtgen tablet çıkardın" diye dava açıyor olması. Apple'ın teknoloji hırsızlığının ve izinsiz kullanımlarının kanıtı kendi itiraflartı, Nokia ve diğer birçok firmaya karşı kaybettiği davalardır. Ki zaten piyasanın büyük kısmı elinde, ne olursa olsun apple diyenler apple yüzünden aileleri yok olsa vazgeçmezler. Appleın bu yaptıkları benim gibi mantıklı olanların antipatisini kazanmasına sebep oluyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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sodomizer43 6 yıl myhotyro
myhotyro

afavar

myhotyro
afavarBen cidden bu dhdeki kisilerin Apple düşmanlığını anlamıyorum.Sanki dost kazığı yemiş yada aldatılmıs gibi öfkeli yorumlarda bulunuyor insanlar.
Bense senin ve diğer ayFanların nerdeyse ne olursa olsun Apple, Çöpteki tenekelri bile Apple olmalı seviyesine varan Elma dostluğunuzu anlamıyorum.
Ben hiçbir zaman öyle bir şey demedim ve android işletim sisteminede kötü bir laf etmedim.iPad 2 ve Htc desire s kullanmaktayım şu anda.Sizin dediğiniz kişiler forumu işte bu şekilde karıştırıp milleti birbirine düşüren kişilerdir.


O zaman özür dilerim. Apple'ın ürünlerinin kalitesine lafım yok. Ben severek iPhone da kullandım, halen iPad de kullanıyorum. Benim için büyük ekran önemli, 4.3" veya üzeri iPhone çıksın yine kullanırım. Ama çok ciddi negatif yönleri de var. "Ne olursa olsun Apple", "Apple'dan başkası çöp bile değildir" mantığında olan o kadar çok ayFan varki, Apple ürünleride kullanan biri olarak kendilerinden nefret ediyorum.

Apple'dan nefret etme sebebimse teknoloji hırsızlığında ve izinsiz kullanmada ilk sırada iken başkalarına neredeyse "dikdörtgen telefon çıkardın, dikdörtgen tablet çıkardın" diye dava açıyor olması. Apple'ın teknoloji hırsızlığının ve izinsiz kullanımlarının kanıtı kendi itiraflartı, Nokia ve diğer birçok firmaya karşı kaybettiği davalardır. Ki zaten piyasanın büyük kısmı elinde, ne olursa olsun apple diyenler apple yüzünden aileleri yok olsa vazgeçmezler. Appleın bu yaptıkları benim gibi mantıklı olanların antipatisini kazanmasına sebep oluyor.


İyide tüm bunlardan sana ne? Adamın ailesi de yok olur, çöp tenekelerinin apple imalatı olmasını da isteyebilir.. Sen böyle birşeye "antipati" duyacak kadar boş beleş bir insan mısın? Yani hayatta başkalarının seni uzaktan yakından ilgilendirmeyen mantıksız düşünce ve davranışlarına, hatta cehaletlerine içerleyip "antipati" duyabildiğine göre, hakkaten başka işin gücün yok herhalde. İnsanın yaşadığı heryerde mantıksızlık ve bir sürü anormallik olur. Çünkü bunların hepsi insan doğasında var. Böyle basit birşey üzerinde ciddi kinlendiğine forumlarda nefretini açığa vurduğuna göre, antipati duyuyorum diye yazdığına göre, sende bir problem var. Hiç uzman yardımı almayı düşündün mü?
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engurlu 6 yıl
Apple yine eline aldı...
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alpa07 6 yıl
Şu an tek alınabilecek telefon symbian lı telefondur.
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afavar 6 yıl
myhotyro
afavarBen cidden bu dhdeki kisilerin Apple düşmanlığını anlamıyorum.Sanki dost kazığı yemiş yada aldatılmıs gibi öfkeli yorumlarda bulunuyor insanlar.
Bense senin ve diğer ayFanların nerdeyse ne olursa olsun Apple, Çöpteki tenekelri bile Apple olmalı seviyesine varan Elma dostluğunuzu anlamıyorum.

Ben hiçbir zaman öyle bir şey demedim ve android işletim sisteminede kötü bir laf etmedim.iPad 2 ve Htc desire s kullanmaktayım şu anda.Sizin dediğiniz kişiler forumu işte bu şekilde karıştırıp milleti birbirine düşüren kişilerdir.
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myhotyro 6 yıl
afavar
Ben cidden bu dhdeki kisilerin Apple düşmanlığını anlamıyorum.Sanki dost kazığı yemiş yada aldatılmıs gibi öfkeli yorumlarda bulunuyor insanlar.

Bense senin ve diğer ayFanların nerdeyse "ne olursa olsun Apple", "Çöpteki tenekelri bile Apple olmalı" seviyesine varan Elma dostluğunuzu anlamıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +5
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vahocan 6 yıl myhotyro
myhotyro

afavar

Ben cidden bu dhdeki kisilerin Apple düşmanlığını anlamıyorum.Sanki dost kazığı yemiş yada aldatılmıs gibi öfkeli yorumlarda bulunuyor insanlar.


Bense senin ve diğer ayFanların nerdeyse "ne olursa olsun Apple", "Çöpteki tenekelri bile Apple olmalı" seviyesine varan Elma dostluğunuzu anlamıyorum.

Merhabala sevgili Fandroid. (Bu kelimeyi kullanmayı sevmesemde.)
Dünyanin en iyi işletim sistemlerinden biri olan IOS'un ve en kaliteli telefonlardan biri olan iPhone'un yapımcısı Apple'dan nefret edeceğiz size göre Apple bir hırsız.
Samsung bu teknolojinin patentini almış olsaydı Apple'ı süründürmek için elinden geleni yapardı.
Piyasada kimse aa sen benim en büyük rakibimsin gel ben sana bunu bedava vereyim demez.
Apple mühendislerine laf eden o kişiyede lafım yok.
EN AZINDAN Telefonlar plastik değil
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erci501 6 yıl
karar sonrası Apple avutakları

dh üyesi olmuşlar.
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