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    Galaxy S26 Ultra selefinden önemli ölçüde ince olacak: İşte beklenen özellikler

    Samsung'un bir sonraki amiral gemisi modeli hakkında iddialar gelmeye devam ediyor. Güvenilir bir kaynağa göre Galaxy S26 Ultra, 7 mm'nin altında kalınlığıyla selefinde önemli ölçede ince oolacak.

    Galaxy S26 Ultra selefinden önemli ölçüde ince olacak Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S26 Ultra'nın tanıtımına hala uzun bir süre olsa da, telefonla ilgili dedikodular son dönemde artmış durumda. Ortaya çıkan bilgilere göre yeni amiral gemisi model, selefine göre önemli iyileştirmeler getirecek gibi gönüyor.

    Samsung Galaxy S26 Ultra neler sunacak?

    Sızıntılarıyla tanıdığımız Ice Universe kullanıcısınun iddiasına göre Galaxy S26 Ultra, selefine göre önemli ölçüde ince olacak. Kaynak, kalınlığın 7 mm'nin altında olacağı ifade ediyor. Bu da 8,2 mm kalınlığa sahip mevcut modele göre önemli bir iyileşme demek. Aynı zamanda ağırlık konusunda da bir miktar iyileşme olacağı belirtiliyor.

    Galaxy S26 Ultra'nın kamera kurulumunda da önemli iyileşmeler bekleniyor. Telefonda, S25 Ultra'daki ISOCELL HP2'nin geliştirilmiş versiyonu olan ISOCELL HP2+ sensörünün yer alması bekleniyor. Bu sensörün, daha geniş diyafram açıklığı ile daha yüksek düşük ışık performansı sunacağı belirtiliyor. Bunun yanında yeni 3x telefoto sensörü ve daha geniş diyafram açıklığına sahip 5x periskop kameraya geçiş yapılacağı söyleniyor.

    6,9 inç ile selefinden biraz daha büyük ekranla gelmesi beklenen S26 Ultra'nın ekranı "CoE depolarizer teknolojisi" ve üçüncü nesil yansıma önleyici cama sahip olacak. Çerçeveler de selefinden bir miktar ince olacak.

    Batarya tarafında ise bir gelişme beklenmiyor. 5.000 mAh batarya ile gelmesi beklenen telefonun şarj hızı ise nihayet artıyor. Mevcut modeldeki 45W'lık maksimum şarj hızının 60W'a yükseleceği iddia ediliyor.

    Galaxy S26 Ultra'nın Snapdragon 8 Elite 2 yonga setinden güç alması bekleniyor. Daha önce Samsung'un Exynos 2600'ü de test ettiği iddia edilmişti, ancak ibre Qualcomm'a kaymış durumda. Tabi tanıtıma daha aylar olduğu için bu bilgilerin değişebileceğini akıldan çıkarmamak lazım.

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